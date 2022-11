Disfrutar de una gran variedad de ofertas en calzado en el Black Friday de la mano de miMaO Emprendedores de Hoy

martes, 22 de noviembre de 2022, 12:27 h (CET)

El cuidado de la salud de los pies y evitar problemas físicos que puedan afectar a distintas partes del cuerpo es importante, por lo que comprar calzado de buena calidad es imprescindible.

Por este motivo, no solo hay que elegir piezas que sean perdurables en el tiempo, sino también que garanticen la comodidad durante la rutina diaria o para hacer deporte. Actualmente, conseguir estos productos a un precio inigualable es posible en miMaO durante este Black Friday zapatos.

Nacida como una empresa de la industria del calzado made in Spain, miMaO es una marca que se caracteriza por la creación de modelos que revolucionan lo clásico con un toque moderno. Bajo los conceptos de confort, color y moda, para esta firma la relación con la artesanía es imprescindible para hacer zapatos de alta calidad. Para garantizar precios asequibles, el próximo Black Friday, la firma ofrece descuentos de hasta el 20 % en toda la web.

El Black Friday se pueden obtener zapatos en miMaO Fieles a la producción hecha en España, miMaO trabaja con los mejores artesanos del país localizados en la zona de Elda (Elche). Todos sus diseños son confeccionados con pieles y materiales de máxima calidad con el fin de valorar cada mínimo detalle de la producción y crear un zapato de piel perfecto para el día a día.

Adherido a los descuentos que ofrece el reconocido Black Friday, esta tienda permite a sus clientes obtener grandes descuentos en las compras web de todos sus productos y, de esta forma, adelantarse a las compras navideñas y fechas especiales.

Asimismo, si de aprovechar el Black Friday se trata, miMaO es el lugar ideal para comprar calzado para toda la familia. Allí es posible encontrar una amplia variedad de opciones que incluyen colecciones urbanas, deportivas y de vestir, las cuales durante estos días de rebaja contarán con descuentos de hasta 20 %.

Otro aspecto importante por el cual se debe comprar en esta tienda durante este Black Friday es que, si bien el evento consta de un solo día de descuentos, esta marca decidió extender sus ofertas del 18 al 28 de noviembre, convirtiéndose en una Black Week para que sus clientes puedan disfrutar de los descuentos.

Principales conceptos para el diseño de calzados en miMaO Para esta empresa dedicada a la venta de zapatos made in Spain, el confort de sus calzados, el color y la moda son los principales conceptos a tener en cuenta para inspirar el diseño y confección de todas sus piezas. Atentos a las necesidades de la vida actual, todos sus calzados se caracterizan por su comodidad, versatilidad y calidad.

A su vez, son flexibles y ligeros, ya que durante el proceso de producción se aplica una tecnología avanzada para garantizar el mejor resultado. Asimismo, la plantilla y la gota de confort gel son dos sistemas propios de miMaO que aportan una comodidad y versatilidad extra.

Otro aspecto que resulta primordial para este e-commerce en la confección de sus calzados es el color. Por este motivo, estudian detalladamente la selección de colores para cada modelo, teniendo en cuenta la temporada. De esta forma, ofrece una amplia variedad de opciones para cada cliente y ocasión. Además, su colección cuenta con modelos sostenibles que no pasan de moda, dejando atrás el concepto de fast-fashion.

En cuanto a las tendencias de moda, miMaO se caracteriza por revolucionar el diseño clásico con características modernas. A través de su equipo de profesionales, logra realizar calzados básicos reinventados y conseguir un estilo versátil, colorido y desenfadado para el día a día.



