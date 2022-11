El Andalucía Costa del Sol Open de España 2022 empieza su andadura en Les Roches Con este torneo se pone fin a la temporada del Ladies European Tour Redacción

@DiarioSigloXXI

martes, 22 de noviembre de 2022, 13:08 h (CET)

La Universidad de Les Roches, en Marbella, ha sido el escenario de la presentación del Andalucía Costa del Sol Open de España 2022, que se disputará del 24 al 27 de noviembre en Alferini Golf (Villa Padierna) y que pondrá fin a la temporada del Ladies European Tour.

En un abarrotado escenario, los principales representantes de las entidades y organizaciones implicadas en un torneo que, además, coronará a la ganadora de la Race to Costa del Sol, la orden de mérito del circuito europeo femenino, coincidieron en el papel de “Andalucía y la Costa del Sol como mejor destino de golf de Europa”.

Abrió el acto Gonzaga Escauriaza, presidente de la Real Federación Española de Golf, quién destacó la oportunidad de este torneo, “primero, por ser el último de la temporada, y segundo, por significar una buena preparación para la Solheim Cup, que se disputará el año que viene” y recordó que “desde esta edición, la mejor amateur española recibirá el premio Memorial Celia Barquín como homenaje a la joven golfista española asesinada en 2018 en Estados Unidos”.

Le siguió Jorge Querol, director de golf de Villa Padierna, quién dio las gracias a todos los presentes, “en especial al Ayuntamiento de Benahavís y a Deporte & Business por confiar en nosotros. Es un honor acoger a las mejores jugadoras en un campo que presentará unas excelentes condiciones”. Joao Pinto, director de torneos del Ladies European Tour, dio la enhorabuena a los responsables de Alferini Golf, “por el gran trabajo que han hecho para que sea un recorrido de auténtico campeonato” y reconoció a todas las autoridades “el importante apoyo que prestan al golf femenino”.

Alicia Garrido, directora ejecutiva de Deporte & Business, empezó agradeciendo a los Medios que cada vez más “se hacen eco del golf femenino”, a la Universidad Les Roches por “abrirnos sus puertas y ser parte de este proyecto” y terminó felicitando al Ayuntamiento de Benahavís y Alferini Golf por la implicación en este torneo. “Estoy convencida de que el recorrido va a lucir espectacular esta semana, al igual que la Costa del Sol y Andalucía. Y eso se verá en toda Europa”.

Blanca Moreno, presidenta de la Fundación Infantil Ronald McDonald, tuvo palabras de gratitud por “la visibilidad que se da a nuestra organización, que centra su actividad en dar alojamiento a familias con niños enfermos de larga duración. Es un orgullo y una gran oportunidad poder formar parte de este Andalucía Costa del Sol Open de España”.

Manuel Cardeña, presidente de ACOSOL y teniente de alcalde de Marbella, manifestó que “es el último Open de España antes de la Solheim Cup. Hemos llegado a esta parte de la historia y es una satisfacción que entre todos hayamos creado un equipo de trabajo, una familia, que está dando sus frutos, para convertir a la Costa del Sol en el mejor destino de golf del mundo” antes de resaltar la importancia de la sostenibilidad de los campos de golf en un año tan complicado, donde se pone de manifiesto “el acierto de las inversiones realizadas para ofrecer agua regenerada de máxima calidad a todos los recorridos”.

Francisco Salado, presidente de la Diputación de Málaga, centró su intervención en resaltar “el número y la calidad de nuestros campos de golf, evaluados con un 9,2 colaboración público-privada, que permite desarrollar un modelo que triunfa desde hace años”, coincidió en que la “sostenibilidad medioambiental nos tiene que guiar a toda la sociedad” e incidió en que “este campeonato se suma a la gran oferta que ofrece Málaga durante todo el año”.

Gemma del Corral, delegada territorial de Turismo, Cultura y Deporte en Málaga de la Junta de Andalucía, subrayó que “Andalucía vuelve a posicionarse como referencia golfística en toda Europa gracias a este magnífico evento. Del total de turistas que vienen a practicar el golf, más de medio millón, 120.000 son mujeres, y el objetivo es aumentar estas cifras, aprovechando entre otras cosas la celebración de la Solheim Cup 2023. La Junta de Andalucía cuenta con el golf como reclamo fundamental en todas sus acciones de promoción”.

Cerró el turno de intervenciones José Antonio Mena, Alcalde de Benahavís, resaltando que “la importancia del golf en la zona es enorme en este triángulo de oro que forman Marbella, Estepona y Benahavís. Gran parte de la actividad económica de nuestro municipio está ligado al mundo del golf, por eso, hay que mantener abierta esta ventana al mundo que nos ofrecen los Open de España Femeninos y la Solheim Cup del próximo año”.

A la conclusión de la presentación de este Andalucía Costa del Sol Open de España dio comienzo la primera edición del Golf Summit Green & Blue, un evento que nace con el objetivo de analizar tanto las oportunidades como los cambios que se están produciendo en la industria del golf y abordar a través de diferentes ponencias, coloquios, debates y mesas redondas, los variados aspectos que rodean esta actividad, como el deporte femenino, el turismo o la sostenibilidad.

El Andalucía Costa del Sol Open de España, además de cerrar la temporada del Ladies European Tour y de proclamar por tercera edición consecutiva a la ganadora de la Race To Costa del Sol, será la cuarta cita de este circuito que se dispute este año en nuestro país con un montante en premios de 650.000€. Además, también habrá un bonus de 250.000€ para las tres mejores clasificadas de la orden de mérito del Circuito Femenino Europeo.

La actualidad del Andalucía Costa del Sol Open de España se puede seguir en la web openfemenino.com, la cuenta de Twitter @Openfemenino, la cuenta de Instagram @spanishopen y la página de Facebook @openfemenino.

El Andalucía Costa del Sol Open de España 2022 se celebra en Alferini Golf del 24 al 27 de noviembre y forma parte del programa de la Solheim Cup 2023, evento declarado Acontecimiento de Excepcional Interés Público (AEIP) y que proporciona importantes ventajas fiscales a las empresas participantes.

El Andalucía Costa del Sol Open de España, última cita del calendario del Ladies European Tour, está patrocinado por la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, con la cofinanciación de la Unión Europea, Turismo Costa del Sol y Acosol como patrocinadores principales, junto con el Ayuntamiento de Marbella, el Ayuntamiento de Benahavís y Reale Seguros. Vithas es el servicio médico oficial. Solán de Cabras, Eversheds Sutherland, Mahou y Puerto Banús son proveedores oficiales. Marca y Radio Marca son medios oficiales. La Fundación Infantil Ronald McDonald es la ONG beneficiaria del evento. Colaboran en su organización LET, RFEG, RFGA y Deporte & Business.

