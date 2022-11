"Cruz de Navajas, lo último de Mecano, es un espectáculo grande, potente, visualmente muy chulo, con mucha gente en el escenario”

Gonzalo Pérez Pastor es un hombre que trabaja en varios frentes en el mundo del espectáculo, es músico, representante de artistas, productor de muchas obras, tiene una estantería llena de premios. Sabe de lo que habla y lo explica con alma, lo hace con tanto convencimiento que te gusta de lo que habla.





Es el creador, director y productor del espectáculo “Cruz de Navajas, lo último de Mecano”, que mañana, martes, en Cúpula Arenas de Barcelona, se estrena en un espacio recuperado para el mundo del espectáculo en la ciudad de Barcelona.





Este creador explica, sinceramente, que el grupo Mecano no le gustaba, él es más de rock o de jazz.

La vida le tenía reservada una sorpresa, trabajar con Nacho Cano en su espectáculo, “El hijo de la Luna”, a partir de ese momento sus ojos y su oído, como músico, le descubrieron el mundo de Mecano separados desde hace treinta años.





Gonzalo, habla con simpatía, la tiene, y con entusiasmo de su nuevo “hijo”, y hasta aquellos a los que no guste Mecano van a pasarlo bien en la Cúpula Arenas, al lado de la Plaza de España.





Este hombre, amante del mundo del espectáculo, ha hablado con nosotros, tienen que leer lo que dice, vale la pena.





La Cúpula Arenas Barcelona, abierta de nuevo. Es un espacio muy grande, ¿cómo trabajan en él ?

Es un poco complicado, es un espacio muy peculiar, todos estamos a doce metros de altura y las cosas hay que subirlas hasta allí arriba para hacer el montaje, hay muy buen equipo, tanto de la gente de la propiedad como los técnicos que llevamos nosotros.









¿Les ha sido fácil el montaje de “Cruz de Navajas, el último Mecano?

Hemos tenido que montar un teatro entero, nosotros lo que tenemos montado es el espectáculo pero aquí, aparte de poner a punto el espectáculo, hemos instalado el espacio entero donde se va a representar el espectáculo, es un doble trabajo, es un espacio muy bonito, con esas arcadas que tiene fuera, es precioso.





¿Estrenaron “Cruz de Navajas” antes de la Covid?

Cuatro días antes de que nos confinaran, estrenamos y tuvimos que cerrar, “Cruz de Navajas”, es uno de los espectáculos más estrenados de todos los tiempos, hemos abierto y cerrado tres veces a cuenta de la Covid, ésta de Barcelona, es la tercera, la primera fue en Valencia, en La Rambleta , un espacio con un escenario grande, teníamos todo muy bien vendido y cuatro días después del estreno nos encerraron a todos en casa, de ahí nos íbamos a Madrid donde teníamos toda la campaña montada y en marcha, el siguiente movimiento fue en Bilbao, ya parecía que la pandémia estaba controlada y cuando llegamos a Bilbao, el virus volvió a subir de forma fuerte, hicimos las funciones pero fue duro, la gente iba al teatro con mascarilla, en según qué provincias y en según qué ciudades había restricciones, estábamos trabajando en Bilbao pero la gente de los pueblos de al lado no podían entrar en la ciudad, esa fue la segunda vez, y después de estas actuaciones paramos porque no tenía sentido estar en esas condiciones trabajando, volvimos a Madrid, estuvimos funcionando bien con mascarillas hasta que se fue atenuando la cosa, llegaron las Navidades y vino el Ómicron, otra vez con el virus, y ya la siguiente vez que arrancamos bien fue en Zaragoza y de allí ya nos vivimos a Barcelona.





Llegan a Barcelona, instalan el espectáculo y montan un teatro, ¿doble trabajo?

La parte buena es que como nos lo hacemos todo nosotros todo lo que hacemos está muy bien pensado, el espectáculo es muy grande y potente, visualmente muy chulo, con muchas tecnología y con mucha gente en el escenario, es como uno de esos grandes espectáculos internacionales que a veces vemos por España, esa es la sensación que damos.





¿Cómo resolvieron, a nivel económico y sicológico las interrupciones a causa de la Covid?

La parte buena de todo esto es que ya no hablamos de ello, vamos todos normalizando como si no hubiera pasado. A causa de la Covid nosotros estrenamos tres veces y la gente de nuestra profesión lo pasó fatal, no puedes llegar al público que está con mascarillas, no sabes si les está gustando, no sabes si están cantando, no se podían levantar a bailar, era algo muy difícil de entender, estamos acostumbrados a hacer espectáculos que, de alguna manera, rompan con la cuarta pared y que haya participación, ha sido raro para todo el mundo, se pararon los teatros, ha sido duro para toda la gente de la profesión.





¿Por qué “Cruz de Navajas” es el nombre del espectáculo y no cualquier otra canción de Mecano?

Porque en cuanto se dice, “Cruz de Navajas”, se piensa en Mecano, es automático, es uno de sus títulos que tienes como más cercano, no necesitas darle muchas vueltas porque enseguida sabes que es una canción de Mecano, la historia que cuenta “Cruz de Navajas” es una historia dura y me apetecía más esta que no otros títulos más banales como “Maquillaje”, o “Busco algo barato”, y no le íbamos a llamar “El blues del esclavo” que ya es demasiado, me gusta el título, la verdad, es impactante.









¿Usted, por generación, debe ser más de rock, conocía Mecano, le gustaba el grupo?

No me gustaban nada, les tenía hasta manía porque yo era más de rock, de jazz, un día, en mi vida, se me cruzó la posibilidad de hacer la gira del musical que hizo Nacho Cano con, “Hoy no me puedo levantar” y tuve un primer acercamiento de las canciones que formaban parte del universo de estos señores, en el montaje de “Cruz de Navajas” he tenido que estudiar mucho sus canciones, el momento, y ver porqué funcionaban tanto, al final acabaron gustándome, porque he entendido la historia, a mí me gustaba el rock and roll, me gustaba mucho el jazz, el funkie, a veces no escuchas otras opciones musicales, te pones de espalda y ni las consideras, cuando, de repente, te toca trabajar con ellas y observar lo que han hecho, mi pregunta era, ¿porqué esos señores funcionaban tanto?, hice un estudio y dí un poco con las claves, soy músico y entendí el concepto, ahí hay cosas muy bonitas.





¿Qué verá la gente, un espectáculo con mucha luz, muy actual, es la historia de “Cruz de Navajas” o es la historia de Mecano?

No hay ninguna historia, van a ver un nuevo concepto de espectáculo, dicho así suena muy rimbombante, no es ni un musical ni un concierto, es más que ambas cosas porque hemos buscado un vehículo y una manera de llegar al público haciendo otras cosas que, al final, te pueden servir si te gustan los musicales, te pueden servir si te gustan los conciertos, te pueden servir si te gustan los audiovisuales y te pueden servir si no te gusta Mecano. Tiene elementos que dan la sensación de un gran espectáculo internacional, como puede estar haciendo el Circo del Sol, tiene ese espíritu de grande, yo decía, ¿para qué voy a contar una historia cuando de repente coges cualquier canción de Mecano y ya es en sí misma una historia para contar, por ejemplo, “Hijo de la luna”, esta canción es una Biblia entera, está hablando de una gitana que tuvo un hijo que se lo llevaron para el monte, todo eso, en sí mismo, es una historia tan grande que en realidad lo que estamos haciendo son como 35 musicales pequeños de tiempo pero gigantescos de tamaño, cada historia que contamos es como un musical independiente.









¿Es un espectáculo de pequeños musicales dentro de un gran musical?

Es algo así porque coges historias que no hay que contar porque las canta la gente, las tiene en la cabeza, ¿qué hago yo con eso?, juego con el público, le pongo un plus, como sé que el público ya se sabe la canción, no hago nada musicalmente, lo hago visualmente, le doy vuelta a la historia, a muchas cosas, es un formato muy singular, es un súper show, un súper espectáculo.





¿Los espectadores van a cantar y bailar?

Si, la gente canta y baila, luego también tiene la parte emotiva, Mecano tenían muchas canciones de amor, baladas, canciones muy potentes, son canciones lentas que no permiten que le gente baile pero cantan, el público ve cómo les explicamos una historia concreta. Lo que tiene este espectáculo es que no se parece a ninguno.





¿Me ha dicho que a los que no conocen o no les gusta Mecano también les va a gustar este espectáculo, la música es la de Mecano?

Si, la música es la de Mecano pero por el concepto podría valer para cualquier otro espectáculo, en este espectáculo el concepto es muy importante. Van a ver algo hecho pensado y montado a lo grande, distinto a lo habitual, es un show internacional potente, tiene esa aspiración, da igual de quién sea la música mientras esté bien hecha, piense que Mecano se separaron hace 30 años, hay una revisión de la música para que la gente la pueda bailar y cantar, algunos arreglos están tratados de una manera muy bonita y un poco más actualizada.





¿Sobre el escenario se canta en directo?

Es todo directo, de hecho, una de las cosas raras de este espectáculo y que suena extraño es que todo es en directo, no hay nada grabado, hay un buen equipo sobre el escenario, tenemos nueve cantantes, muchos músicos tocando en directo y muchísima gente trabajando.





¿Es como un espectáculo de Broadway?

Tiene ese nivel, pero un poquito más, es como si fuera un espectáculo de Las Vegas más que de Broadway. Está todo pensado para que el público se lo pase bien, no una dramaturgia pensada para que la gente pase un mal rato, está todo hecho a favor de pasárselo bien y de que el espectáculo camine, tiene sus momentos cruciales y sus cosas que a mí me gusta que existan en todos los espectáculos.









¿Los cantantes también son actores?

Aunque no hacen mucho de actores, porque no es ese el esquema, todos los actores, son actores que cantan, unos son cantantes de musicales, otros son actores de teatro que les hemos hecho cantar y lo hacen muy bien y los hemos cogido por eso, hay una cierta dramaturgia pero es muy ligera, hay algún número que sí tiene esa sensación de cosa teatral. Hemos buscado chicos peculiares y, al revés de lo que se hace normalmente, por eso tenemos un formato distinto, las canciones están al servicio de los chicos que tenemos, no los chicos al servicio de las canciones, es toda una visión diferente, tenemos chicos muy especiales, algunos muy espectaculares y otros muy peculiares, muy particulares, eso te da un universo distinto, al final, los chicos cambian cada día las canciones que cantan, no son los mismos los que lo hacen hoy que los de mañana, ni los que lo hacen pasado mañana y este es un asunto raro para aquella persona que venga a ver el espectáculo más de una vez, dirá no me suena este chico, esto la da mucha vida a “Cruz de Navajas”.





Por lo que me está explicando este es un espectáculo que puede gustar en Catalunya y en el resto de España.

En Catalunya, en el mundo del espectáculo, son pioneros con respecto a otras zonas de España, recuerdo que cuando tenía 25 años venía desde Bilbao, a ver espectáculos, era el único sitio en donde había una especie de vanguardia, de avanzadilla cultural, veía aquí cosas que todavía no habían llegado a ningún sitio de España ni del resto de Europa, hablo de la Fura dels Baus, de Dagoll Dagom, del Tricicle, todo eso estaba en Catalunya, en otros sitios tenían otras cosas pero eran más pequeñitas, no había toda esa industria que se montó aquí en aquella época, para mi gloriosa, de Catalunya. Y veníamos los vascos para ver estas cosas.





¿Cree que algo ha cambiado en estos momentos en que parece que los musicales están centrados en Madrid?

El año pasado cuando en Madrid me preguntaban qué musicales les recomendaba para ver en Madrid mi respuesta era que fueran a Barcelona para ver “Cantando bajo la lluvia” y “Billy Elliot”, que son los dos mejores musicales que hay en España, y para mí, uno de los buenos espectáculos que ahora hay en España, está en Barcelona, es “Golfus de Roma” que se está representando en el Teatro Condal, en el Parallel, es una maravilla. Han vuelto, poco a poco, otra vez las compañías catalanas a hacer bien estas cosas, también hicieron “La jaula de las locas”, otra maravilla, y un “Petit Príncep” fabuloso, se ha vuelto a competir con Madrid, en Madrid hay mucho y al haber mucho porcentualmente hay cosas buenas, pero lo poco o lo mucho que se hace en Catalunya está muy bien.









¿Cuánto tiempo van a estar en Barcelona?

En principio, hasta después de Navidades, y vamos a ver lo qué pasa, nuestra intención es quedarnos lo máximo, no tanto por el espectáculo sino porque el espacio nos permite hacer un tipo de espectáculos muy fáciles de representar aquí, hemos hecho un escenario bestial y permite hacer cosas que antes no se han podido realizar. Es un escenario que tiene 30 metros de boca, podemos tener a la gran compañía encima del escenario sin que se peguen golpes entre ellos por el espacio que tienen.