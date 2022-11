Nace el nuevo proyecto del aventurero Karlos Simón Viajes y Expediciones Comunicae

lunes, 21 de noviembre de 2022, 09:49 h (CET) El aventurero experto en inmersión submarina crea su propio negocio donde acercará a sus clientes a experiencias únicas por todos los continentes Detrás de Karlos Simón se encuentra un profesional y empresario de la industria del submarinismo desde 1988, defensor a ultranza de los tiburones, ahora crea su propia agencia de viajes, donde ofrece experiencias únicas.

"Siento la necesidad de compartir todo lo vivido, disfrutado y experimentado en cada aventura. Con este nuevo proyecto todo el que se una, dejará una huella constructiva, creativa y enriquecedora a cada paso. Mostrar con ojos de niño pero con corazón experimentado, con conocimiento pero con humildad, cada aventura. Se experimentará con garantía y seguridad, la inmensidad del planeta (mar y tierra), de una manera muy especial. Viajes inolvidables cargados de experiencias y descubrimientos, colaborando con otros y ayudando a la Naturaleza".

Así nace "Karlos Simón Viajes y Expediciones", una agencia de viajes que brinda la oportunidad de descubrir un mundo mágico, a través de la experimentada vida aventurera de su creador. Una agencia de viajes diferente, única, que ofrece distintos paquetes de experiencias, dependiendo de las necesidades del viajero: desde viajes de buceo (el estandarte de este trotamundos profesional),viajes en grupo, para empresas, de novios, personalizados, de transformación, proyectos de conservación, hasta poder viajar y compartir la experiencia con el propio Karlos Simón y tener la oportunidad de sacar el mayor provecho al lugar.

Viajes de Buceo: viajes donde se muestra lo mejor de cada mar y de cada océano, con la seguridad y garantía de Karlos Simón, que lleva más de 30 años abriendo los océanos a todo aquel que quiere disfrutarlo con él.

Se podrá descubrir desde las frías aguas del ártico, vivir nuevas y distintas experiencias en Sudáfrica, bucear con los tiburones más grandes, disfrutar de los mejores barcos vida a bordo del mundo, hasta poder encontrar las especies más pequeñas del Pacífico. Como relata el propio Simón"Desde que me sumergí por primera vez hace más de 35 años, descubrí un nuevo mundo. Fueron tantos los impactos visuales y las experiencias que obtuve, que sabía que tenía que compartirlas. Quería que la gente viera, conociese y disfrutase como lo estaba haciendo".

Viajes en grupo: viajes programados sin poner límites al mundo ni a la imaginación, con fechas establecidas desde la agencia. Experiencias exclusivas con expertos en cada materia y destino. Para aquellas personas que quieren viajar en grupo y conocer gente. Una oportunidad estupenda para romper barreras y descubrir mundo de forma divertida y con todas las garantías y seguridad para hacerlo inolvidable.

Viajes para empresas: ¿Qué mejor manera de ofrecer un viaje de incentivos, teambuilding o evento de empresa que una experiencia única en algún lugar remoto? Karlos Simón hace que esto sea posible, ayudando a las compañías en su desarrollo hacia una mayor productividad, rodeados de naturaleza y paisajes únicos. Son viajes a destinos perdidos, pero con todas las necesidades para cubrir los objetivos de las firmas, palpitando en equipo con la aventura, con nuevos retos y desafíos.

Viajes de novios: En pareja, la vivencia del viaje debe ser extraordinaria y así lo ofrece la nueva agencia de Karlos Simón. Propone salirse de los destinos clásicos, rompiendo cualquier "luna de miel" tradicional. Una aventura en pareja que podrán definir cada detalle previamente junto con la agencia o dejarse sorprender. Un diseño de viaje que se convertirá en "la experiencia de su vida".

Viajes personalizados: Esta opción ofrece realizar esa aventura de ensueño que, por falta de tiempo a la hora de organizarlo, por desconocimiento del lugar o por miedo a los intermediarios, no ha disfrutado todavía el viajero. "Con saber el destino deseado y un presupuesto aproximado, lo organizamos, poniendo sobre la mesa todas las experiencias que se pueden vivir a lo largo del trayecto, para que la aventura se convierta en un viaje hecho a medida que nunca olvidarán", detalla Karlos Simón.

Viajes de Transformación: Una aventura pensada para aprender a gestionar los miedos, crecer personalmente, para conseguir romper las barreras del "poder hacerlo" o para descubrir cómo definir el cuerpo o mejorar la alimentación. Los viajes de Transformación de Karlos Simón, ofrecen conocer el exterior de las fronteras abriendo el interior de la persona, de la mano de profesionales con los que se podrá superar barreras, conocerse a uno mismo, aprender a cuidarse y llegar a sentirse a gusto consigo mismo. "Es necesario desconectar para volver a conectar", indica Simón.

Proyectos de Conservación: Experiencias donde, no sólo se descubrirá un destino nuevo, sino que además, el viajero podrá sentirse útil, aprendiendo y sabiendo que su trabajo se va a entender y agradecer por aquellos que lo reciban. Un viaje donde se saboreará el lugar elegido mientras se aporta un granito de arena a nivel medioambiental, social o cultural. Para Karlos Simón "un trozo menos de plástico, es mucho. Una pequeña trampa de furtivos menos en la selva, salva una vida".

Viajes con Karlos Simón: Poder compartir el viaje con una persona que, desde 1988 ha buceado y organizado viajes por todo el mundo, sumando vivencias únicas, hace que cada lugar se pueda exprimir al máximo. Se abren los ojos a cosas que, de otra manera, pasan desapercibidas, o se conoce gente y lugares, donde no es fácil llegar. Disfrutar de la aventura junto a Karlos Simón hace que la experiencia sea lo más enriquecedora posible.

"Por mar o por tierra, cada viaje es una aventura, un periplo. Cada uno con sus dimensiones, su intensidad y su significado. Con este nuevo proyecto para reflejarlo y que quien lo desee, lo disfrute", concluye Karlos Simón

https://karlossimon.com/

LINK FOTOS E INFORMACIÓN: https://www.dropbox.com/scl/fo/3m42py1i8y58z96hvtmiy/h?dl=0&rlkey=rlhedlgbwv69rudfe1xmzvmb7

Sobre Karlos Simón:

Karlos Simón lleva desde 1988 buceando por los cinco continentes. Es empresario de la industria del buceo, cámara submarino, especialista en buceo técnico, experto en tiburones, presentador de televisión y speaker especializado en conferencias sobre cómo superar los miedos. En su carrera profesional ha certificado a más de 4.000 alumnos y realizado casi 10.000 inmersiones en los más de 200 viajes y expediciones que ha organizado en los mejores puntos de buceo del mundo.

Entre otras muchas, en 2013 y 2014 dio dos conferencias sobre el mundo de los tiburones en NationalGeographic Madrid; en 2014 abrió el festival de cine submarino de Valladolid con la conferencia "Inmovilidad tónica con tiburones" y en 2017 fue convocado por TEDx para hacer una ponencia sobre tiburones en la edición de Madrid.

Ha escrito numerosos artículos, todos relacionados con el océano y los tiburones, en revistas españolas como Buceo XXI, Inmersión, Oxígeno y Buceadores.

Dentro de la producción audiovisual, destaca su documental como director: "Cozumel, un paraíso en el Caribe Maya", premiado con el delfín de plata en el festival de Cannes, la barandilla de bronce del Festival de Cine Submarino de San Sebastián y con tres primeros premios en los festivales de Ohio, Oporto y Cataluña.

Su pasión por los tiburones y su afán por demostrar que no son devoradores de hombres, le llevó a instaurar en 2011 un récord internacional (todavía no superado) de permanencia bajo el agua con escualos, 12 horas rodeado de tiburones tigre y limón. A partir de esa fecha ha investigado la inmovilidad tónica con tiburones, llegando a dejar a un tiburón tigre de cuatro metros de longitud totalmente inmóvil bajo el agua.

En octubre de 2018 estrenó en La 2 de Televisión Española un nuevo proyecto: HUNDIDOS. Una serie de 13 capítulos que presenta él mismo, donde cuenta la historia de 13 pecios hundidos en las costas españolas.

A finales de enero de 2019 sacó su primer libro: TRATANDO DE TIBURONES CON KARLOS SIMÓN, donde cuenta sus 30 años buceando con tiburones. Editado por Reino de Cordelia y escrito por el escritor de novela histórica, Alfonso Mateo-Sagasta. En el verano de 2021 dirigió y presentó la serie sobre el mundo del buceo: ScubaMonsters, para Youtube, con el patrocinio de varias empresas.

Para gestión de entrevistas y/o reportajes con Karlos Simón contactar a:

MISS ZOE COMUNICACIÓN

Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Consejos para administrar sus bitcoins Muchas personas aún no entienden cómo funciona, esto es comprensible teniendo en cuenta que tiene poco más de una década Hospitales, ambulatorios, bancos o aseguradoras a un click de distancia con estos directorios Encontrar bibliotecas, universidades o museos más cercanos gracias a Ludico Business Consultar los mejores directorios: emisoras, taxis o empresas exportadoras 150 personas participan en el encuentro de familiares y amigos en el Día del Superviviente a la muerte por suicidio