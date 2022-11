Expectativas enormes para el próximo Gran Premio de Fórmula 1 en Barcelona Emprendedores de Hoy

El punto de venta autorizado entradasmontmelo.com ofrece entradas de Fórmula 1 y packs con hotel incluido. Para el próximo Gran Premio de España de Fórmula 1, que se celebrará el fin de semana del 2, 3 y 4 de junio de 2023, al ser la categoría reina del automovilismo, los apasionados de la F1 quieren asegurarse la asistencia al evento estrella del 2023 en el Circuito de Barcelona-Cataluña.

Los aficionados buscan los mejores lugares, así como alojamiento para pasar los tres días de evento. Por esta razón, en la plataforma digital EntradasMontmelo.com se ofrecen diversas opciones ajustadas a diferentes presupuestos.

Entradas para el GP de Fórmula 1 en Montmeló En el portal EntradasMontmelo.com están disponibles paquetes confeccionados con alojamiento y entrada F1 en tres destinos.

La mayoría de los asistentes se inclina por los “packs Costa”, que incluyen el alojamiento en hoteles de la categoría de dos a cuatro estrellas entre Calella y Malgrat de Mar. No en vano, son los packs con la mejor relación calidad-precio y además ofrecen la opción de traslado, en autocar, desde el hotel al circuito.

No lejos de este destino, se encuentran los hoteles de los “packs Lloret”, un pueblo costero de la Costa Brava, famoso por su oferta de ocio nocturno.

Por último, están los “packs Barcelona”, con el alojamiento urbano en la capital catalana y a una distancia de aproximadamente 25-30 minutos del circuito.

Los paquetes de estos destinos en las inmediaciones del circuito están disponibles en EntradasMontmelo.com. El proceso de reserva del pedido se completa en menos de 3 minutos.

La Fórmula 1 renacida La Fórmula 1 goza de una popularidad como nunca antes. Por lo visto, el cambio del anterior directivo de la entidad, Bernie Ecclestone, a la nueva propietaria Media Liberty está dando frutos. Desde el año pasado, la mayoría de los circuitos presumen de números récords de asistencia/aficionados.

El circuito barcelonés de Montmeló tiene contrato con la F1 hasta el 2026 y albergará en el 2023 una nueva edición del GP de España de Fórmula 1. Para ello, ha hecho unas inversiones importantes con unas renovaciones destacables en la zona Paddock y en la curva uno, entre otras mejoras.

Con la participación de dos pilotos españoles, el bicampeón Fernando Alonso en su nuevo equipo Aston Martin y el piloto de Ferrari Carlos Sainz, la expectación es máxima. Los expertos vaticinan un lleno total y un cartel de sold out del circuito mucho antes de la fecha de la carrera. Por lo tanto, conviene reservar las entradas y los packs con mucha antelación. Muchos aficionados de la F1 recurren cada año a la plataforma digital EntradasMontmelo.com con la tranquilidad de que detrás hay un equipo experto que responde y que garantiza una compra segura.

Los “packs Costa” son los favoritos de los clientes. Cabe destacar que son configurables; está la opción de recibir en el hotel asignado las entradas impresas junto con unos regalos muy útiles, como una práctica mochila, tapones, lanyards (cinta de cuello) y fundas para acreditaciones. Sin embargo, los que prefieren obtener las entradas por e-mail deberán seleccionar la opción de e-ticket.

Los seguidores de la F1 que quieren asistir al Gran Premio de Fórmula 1 en Barcelona, y sobre todo no quedarse sin entrada por la enorme demanda, pueden adquirir estos packs económicos con hoteles cercanos al evento y la entrada al circuito de Barcelona-Cataluña.

El Gran Premio de España 2023 de Fórmula 1 es un acontecimiento único, el mayor espectáculo para los amantes de la categoría reina del automovilismo y un evento extraordinario a tope de emoción y cargado de adrenalina. Por eso, para aprovechar al máximo esta carrera y exprimir el fin de semana, la opción ideal se encuentra en la web de EntradasMontmelo.com.



