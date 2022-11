Críticas a los profesionales de la salud mental y a los formadores, por Zeloni Magelli Emprendedores de Hoy

miércoles, 16 de noviembre de 2022, 12:54 h (CET)

Para la salud mental de un individuo, el hecho de intervenir el biocampo y el campo eléctrico mental puede traer múltiples beneficios.

Así lo asegura el psicólogo y coach Edoardo Zeloni Magelli, quien realiza una fehaciente crítica a la mayoría de los psicólogos, psiquiatras y demás profesionales de la salud mental.

A estos les invita a preguntarse si serían capaces de hacer un dibujo de sus mentes, ya que considera que no se puede intervenir la mente humana sin conocer cómo es la misma. El especialista publicó en 2021 un dibujo de la mente en su libro Smart Mastermind, traducido a varios idiomas, como un acercamiento a la compresión de su funcionamiento.

Un concepto integral de salud mental Zeloni Magelli plantea que la mayoría de los psicólogos y psiquiatras ignoran por completo la estructura de la mente y que la reprogramación mental está completamente vinculada a las conexiones físicas y químicas, movidas y mantenidas por los significados inconscientes. Por eso, asegura que, al intervenir esta estructura energética, es posible obtener grandes beneficios, ya que la mente subconsciente no puede separarse del cuerpo y entenderse como parte aislada de la cabeza.

Este profesional, especialista en Psicología del Trabajo y en Psicología del Deporte, Nutrición y la Alimentación, comenzó a crear cursos y programas que le han permitido difundir su concepto de salud mental llevado a un plano integral. Con estudios en Teoría de la Realidad (2010) y en disciplinas como medicina tradicional china, meditativas y espirituales, el especialista se ha convertido en un profesional de vanguardia, al abordar a sus pacientes en grupos de mastermind. Todo esto le ha servido incluso para alcanzar buenos resultados como inversor en criptomonedas.

«Soy diferente a todos los demás psicólogos, formadores y entrenadores», asegura el coach, quien se define como guía en un camino de poder y sanación integral que aborda mente, cuerpo, salud, riqueza, relaciones y espiritualidad.

Advertencia sobre los cursos de reprogramación mental El planteamiento de Zeloni Magelli, disponible en su página web, también señala que «las universidades, los profesionales de la salud mental, los coaches y los formadores todavía no entienden cómo es la mente». Según señala, ha tenido la oportunidad de crear perfiles psicológicos de algunos formadores y, en varios casos, se ha encontrado con individuos altamente manipulables.

Para aprovechar todo el potencial de la reprogramación mental, el psicólogo ofrece su curso Potenciación Mental Nivel 1, para aprender de la manera correcta. Con recursos gratuitos disponibles en sus redes sociales o a través de una formación más profunda y específica, Edoardo Zeloni Magelli brinda un mundo de conocimientos sobre la maravillosa mente humana.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.