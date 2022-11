Cinco ventajas de un agua purificada sobre el agua regular del grifo

Ya no necesitamos que nos recuerden los beneficios de la salud del agua potable. La buena hidratación promueve un buen descanso, un buen estado de ánimo y una buena salud en general – aunque las bebidas llenas de edulcorante o los tragos de refresco azucarado pueden hidratarte, lamentablemente también aportan mucho más a la mesa.

Es indiscutible que el agua es inigualable en casi todos los sentidos: es de fácil disponibilidad; barata o incluso gratuita; y por supuesto, también está libre de calorías. Pero, ¿no está bien el agua corriente del grifo? Bueno, lamentablemente no siempre es tan sencillo...

Si bien el agua del grifo es segura en algunos lugares, en muchos otros también carece de regulación y consistencia. Además, el agua purificada tiene algunos beneficios primordiales que quizás no haya considerado. Vamos a explorarlos.

1. El agua purificada está libre de suciedades

Si bien la Directiva Europea de Agua Potable tiene como objetivo “proteger la salud humana de los peligros potenciales derivados de la calidad del agua potable”, es ampliamente aceptado que desafortunadamente, estos estándares no se están cumpliendo de manera consistente, ni se cumplen en todas partes. Incluso dentro del mismo país —o de la misma región, dentro de ese país— hay enormes discrepancias entre lo que sale del grifo.



En todo Portugal, por ejemplo, las normas van desde ser clasificadas como “insatisfactorias” a “buenas”, mientras que en las islas griegas la calidad del agua es variable. En Albania, el agua del grifo nunca se debe beber, y otros países como Bulgaria hay problemas con consistencia.

Uno de los problemas preocupantes radica en el hecho de que patógenos dañinos —como bacterias como E.coli o Salmonella— no pueden detectarse por la apariencia, el olor o incluso el sabor del agua. Las enfermedades transmitidas por el agua ocasionalmente provocan brotes localizados, incluso en países de la UE como Italia.

Para estar seguro de que su vaso de agua es seguro para beber, opte por agua purificada. Busque una tienda de filtros de agua de buena reputación que tenga una gama de diferentes dispositivos de purificación y filtración, para que pueda encontrar algo que se adapte a las necesidades de su hogar u oficina.

2.El agua purificada sabe mejor

Todos conocemos esa sensación de pavor cuando visita un nuevo país o región, y abrela llave para tomar un vaso de agua. ¿Será demasiado calcáreo? A lo mejor le dejará un sabor metálico en la boca después. O, peor aún, ¿traerá también consigo el aroma acre del cloro que solo quiere encontrar en la piscina? Algunas de las descripciones más alarmantes del agua del grifo han incluido informes de su sabor a “pescado”, “mohoso”, como “azufre” e incluso como “perro mojado”.

El agua purificada ha pasado por un proceso de filtración, pero como ésta no utiliza ningún filtro metálico, componentes metálicos o químicos, resulta en un sabor muy neutro. Y si bien lo neutral puede no ser bueno en todos los ámbitos de la vida, cuando se trata de cómo sabe su agua, sin duda lo es. En efecto, el agua purificada puede ser pensada como la forma más esencial de agua: es limpia, pura, no contaminada e hidratante.

3.Ayuda a salvar el planeta

Si bien el agua de la llave, por supuesto, viene libre de plástico, muchos de nosotros elegimos no tomarla a diario, ya sea por la preocupación por su seguridad, o por el desagrado hacia el sabor. Aquellos que bebemos agua de la llave somos más propensos de consumir refrescos embotellados, jugos o latas de refresco, cuando lo que sale del grifo está fallando al saciar su sed.



Comprar solo dos o tres botellas pequeñas de refrescos a la semana equivale a 3.5 kilogramos de desechos plásticos al año, y eso es antes de que incluso tengamos en cuenta a aquellos de nosotros que dependemos únicamente del agua embotellada. Si bien esos contenedores pueden ser reciclados, la mayoría de ellos no se puede, simplemente debido al desafío logístico cada vez mayor que presenta. Consecuentemente, se encuentran como desechos en el fondo de nuestros océanos, o devastadoramente, en la Gran Mancha de Basura del Pacífico.

Un simple filtro de agua por gravedad en el hogar proporciona una solución fácil para el agua, segura y de sabor agradable constante. Dado que solo requiere una compra única, las ventajas financieras a largo plazo también son claras.

4. El agua purificada elimina micro plásticos



Hablando de plástico, ¿sabía que 83% de las muestras de agua probadas alrededor del mundo mostraron evidencia de fibras de plástico? Los resultados fueron, quizás sorprendentemente, incluso peor que el agua embotellada. Ya que los micro plásticos han sido vinculados a un rango completo de efectos no deseados (incluyendo, pero no limitado a, estrés oxidativo, daño al ADN e inflamación generalizada), es del todo mejor evitarlos cuando sea posible.

El agua que ha sido purificada usando un filtro simple como el filtro de mostrador de British Berkefeld, elimina moléculas potencialmente tóxicas como los micro plásticos. También elimina sustancias como los productos farmacéuticos que pueden abrirse camino en el suministro de agua a través de la agricultura, así como su excreción de individuos que toman medicamentos.

5.Lo mantiene mejor hidratado

Esto es quizás extraño ya que no, el agua purificada en realidad no es mejor para hidratar el cuerpo que el agua corriente de la llave. Pero las investigaciones muestran que quienes tienen acceso a agua filtrada o purificada constantemente beben más líquidos. Esto podría ser por una serie de razones. En primer lugar, como hemos visto, el agua purificada sabe mejor. Esto podría hacer que sea más probable que opte por un vaso de agua, en lugar de tomar una lata de refresco. En segundo lugar, puede haber un elemento subconsciente adicional en juego, que lo lleve a reconocer los beneficios del agua purificada, y como tal, a beber más de ella.

Cualquiera que sea la razón, está claro que una mejor hidratación conduce a una gran cantidad de otros beneficios, como la claridad de la mente, articulaciones más flexibles e incluso un sistema inmunológico más activo. ¡Todo esto contribuye a una sensación general de bienestar que no se puede pasar por alto!



Si bien, en general, el agua del grifo en la UE es adecuada, eso no necesariamente la hace deseable para beber en el día a día. Ya sea por su sabor, preocupaciones por la consistencia de su seguridad o porque le preocupa que los micro plásticos se filtren, el agua purificada ofrece una solución fácil para garantizar que el agua que usted y su familia beben sea segura y deliciosa. ¡Salud!