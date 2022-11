Epitech: la escuela superior de informática que debes conocer La informática es el presente y el futuro. Se trata de un campo que continúa creciendo y ya influye en cualquier sector Redacción

miércoles, 16 de noviembre de 2022, 08:36 h (CET)

La interacción del mundo moderno con la tecnología y la informática es cada vez mayor. Por esta razón, no son pocos los jóvenes que deciden estudiar en Epitech, una escuela superior de informática líder en Europa.

Estudiar informática, definitivamente, no es para todos. Pero quienes cuentan con la predisposición a hacerlo, se encontrarán con un mercado laboral que experimenta una alta demanda en profesionales de tecnologías de la información.

En este sentido, cada vez más personas se apuntan al grado de informática que ofrece Epitech. Se trata de una escuela líder en el ámbito de las tecnologías de la información y la informática, que ya ha ayudado a más de 5000 alumnos apasionados a formarse profesionalmente.

¿De qué trata el grado de informática de Epitech?

El programa de Grado + máster en Informática es uno de los más demandados de Epitech. Para salir como expertos informáticos, los alumnos conocen los diversos aspectos del lenguaje de programación en los 5 años que dura el programa.

El revolucionario método de aprendizaje que ha puesto en marcha Epitech no solo ayuda a los jóvenes a absorber las bases metodológicas y técnicas que necesitan para su vida profesional en muy corto tiempo. Además, les permite aprender practicando. En esta escuela superior no se evalúa mediante exámenes, sino que los alumnos comienzan a trabajar en proyectos prácticos desde el primer día de clase. Su sistema innovador de educación basado en proyectos es ideal para que los jóvenes puedan aprender probando, haciendo, avanzando y hasta equivocándose.

Conviene resaltar que el programa de informática de Epitech no es una ingeniería, pero sí es un grado equivalente. De hecho, los alumnos obtienen un título oficial europeo.

¿Por qué estudiar en Epitech?

No es fortuito que cientos de jóvenes hayan decidido apuntarse al programa informático de Epitech en los últimos años. Esta escuela superior de informática líder en Europa cuenta con años de experiencia en el sector.

Fundada en 1999, Epitech se ha posicionado en una referencia en el sector de las tecnologías de la información. Actualmente, cuenta con 19 campus, un equipo de profesores altamente cualificado y con numerosas e importantes alianzas con las más innovadoras empresas del sector.

A continuación, se presenta una breve lista de algunas de las principales razones por las que más de 5000 alumnos han elegido formarse profesionalmente en esta escuela superior:

Ofrece formación 100 % práctica desde el primer día de clase

Las prácticas de esta escuela superior de informática son remuneradas

Al finalizar el Grado + Máster e informática, los alumnos obtienen un título oficial europeo

Sus egresados disfrutan de un 99 % de empleabilidad

Brindan experiencia internacional a través de sus 90 universidades asociadas alrededor del mundo

Sin duda, la informática es el presente y el futuro. Se trata de un campo que continúa creciendo y ya influye en cualquier sector; desde la atención médica hasta la agricultura. En este sentido, estudiar informática en Epitech se ha convertido en una de las mejores decisiones que puede tomar un joven apasionado de las nuevas tecnologías.

