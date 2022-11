​El Barça CBS consigue una trabajada victoria ante Embutidos Pajariel Bembibre El cuadro catalán logró proclamarse vencedor tras acumular una ventaja de +5 puntos (65-60) Loida Cabeza

martes, 15 de noviembre de 2022, 09:30 h (CET)

El Palau Municipal d'Esports Juan Carlos Navarro fue este sábado el escenario de la jornada 7 de la Liga Femenina Endesa, donde el Barça CBS y Embutidos Pajariel Bembibre midieron sus fuerzas. El encuentro se definió en el primer período por el acierto de las locales, pero en el segundo tramo las visitantes dieron un paso al frente para acercarse a la renta rival. Sin embargo, el cuadro catalán logró proclamarse vencedor tras acumular una ventaja de +5 puntos (65-60).



El primer cuarto comenzó de manera favorable para las locales, que se hicieron con la posesión inaugural para estrenar el aro de la mano de Ruth Hamblin. Los triples protagonizados por Marta Canella y Kristina Rakovic junto a una canasta de Anna Cruz permitió al equipo catalán obtener la primera ventaja (10-3). El Embutidos Pajariel Bembibre vivía momentos de desacierto tanto en ataque como en defensa, en los que solo Erin Whalen había sido capaz de llegar al tablero con éxito.

Tiempo después, salió al rescate Helena López para ampliar la renta visitante (12-5). Mientras tanto, el plantel dirigido por Isaac Fernández mantenía su puntería con la actuación de Marta Canella, consiguiendo así una ventaja de +9 puntos. Después de una canasta de Helena López, Carolina Guerrero contraatacó con otra. Sin embargo, una falta personal condujo a la línea de tiros libres a Ainhoa Lacorzana para poner el electrónico a 16-9 puntos.

Durante el segundo asalto, Vanessa Austin saltó al terreno de juego con energía para anotar. No obstante, en los minutos posteriores hubo momentos de continuos fallos entre ambos equipos. La encargada de ponerle fin a la mala racha fue Ainhoa López con una canasta y tiros libres (19-11).

Acto seguido, los efectivos lanzamientos de Laura Westerik y Vanessa Austin provocaron que el técnico local tuviese que pedir un tiempo muerto a 05:58 minutos por disputarse (19-15). De nuevo sobre la pista, los esquemas planteados dieron su fruto y el Barça ofreció un recital anotador en el que intervinieron Kristina Rakovic, Julia Rueda y Jolene Anderson (29-19). El avance de las locales fue in crescendo hasta superar la barrera de los 30 puntos. El acto terminó con una canasta de Jolene Anderson para irse al descanso con la cifra de 37-24 puntos. La jugadora más destacada estaba siendo Kristina Rakovic con 12 tantos, 3 rebotes y 1 asistencia.

Tras el paso por los vestuarios, Ana Palma anotó desde la línea del 6.75 para dejar toda una intención de declaraciones. Otra vez se cometieron imprecisiones entre ambos cuadros, hasta que apareció Ruth Hamblin para encestar una canasta. Ante esto, Erin Whalen se convirtió en la gran referencia del Bembibre: metió un triple, dos canastas y un tiro libre para poner el luminoso a 41-34 puntos. Acto seguido, Jolene Anderson enchufó una canasta y un triple para lograr una ventaja de +12 puntos. El club catalán siguió concentrado en estirar su renta, obligando al técnico visitante a detener el juego a falta de 01:25 minutos (48-39). De nuevo sobre el parqué, Annika Pirttinen, Julia Rueda y Ainhoa López reflejaban su acierto anotador para acabar poniendo el luminoso a 51-41 puntos.

En el último cuarto, Veera Pirttinen y Laura Westerik llegaban con eficacia al aro para seguir teniendo esperanzas de que su conjunto se proclamase vencedor (55-46). No obstante,Marta Canella comandaba al Barça CBS para aventajarlo con +11 punto y complicarle la labor a su contrincante. Cabe destacar los tiros libres de Laura Westerik y Erin Whalen para poner el duelo a 57-50 puntos. Un triple protagonizado por Ana Palma hizo que el técnico local parase el juego a escasos 02:35 minutos (58-53). Tras este período, se intercambiaron canastas y las catalanas alcanzaron los 60 puntos. El Embutidos Pajariel Bembibre logró aproximarse a la renta de su oponente, pero la ventaja de +5 acumulada por parte de las locales le permitieron alcanzar la victoria (65-60).

La MVP del encuentro fue Jolene Anderson, que permaneció sobre el parqué un total de 27:06 minutos. Aportó 16 puntos, 4 rebotes y 3 asistencias para una valoración de 20 tantos. La próxima semana el Barça CBS se verá las caras con el Durán Maquinaria Ensino, mientras que el Embutidos Pajariel Bembibre se enfrentará al Valencia Basket.

Ficha técnica:

Barça CBS (65): Jolene Anderson (16), Julia Rueda (6), Marta Canella (11), Kristina Rakovic (12), Carolina Guerrero (2), Itziar Llobet (0), Anna Cruz (2), Jelena Vucetic (-), Ainhoa López (2), Viktoria Mircheva (2) y Ruth Hamblin (10).

Embutidos Pajariel Bembibre (60): Ainhoa Lacorzana (2), Roselis Silva (0), Helena López (11), Ana Palma (8), Laia Moya (0), Daria Dubniuk (0), Erin Whalen (22), Laura Westerik (7), María Aijanen (0), Veera Pirttinen (6) y Vanessa Austin (4).

Árbitros: Francisco Germán Morales Ruiz, Juan Francisco González Cuervo y Joan Fanes Marginet.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la jornada 7 de la Liga Femenina Endesa, disputado en el Palau Municipal d'Esports Juan Carlos Navarro (Barcelona). Antes del partido se guardó un minuto de silencio por el fallecimiento de la exjugadora de baloncesto Pilar Valero.

