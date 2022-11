​El Clarinos Tenerife naufraga ante un enérgico Hozono Global Jairis en Murcia El club canario desaprovechó las oportunidades para remontar y acabó cayendo ante un potente Hozono Global Jairis liderado por Érika de Souza Loida Cabeza

martes, 15 de noviembre de 2022, 08:21 h (CET)



La séptima jornada de la Liga Femenina Endesa ha enfrentado al Hozono Global Jairis con el Clarinos Tenerife en el Pabellón Fausto Vicent. El partido resultaba clave para el plantel morado, que llegaba a la cita en el último puesto de la tabla clasificatoria al acumular cinco derrotas. Por lo tanto, necesitaban volver a la senda de la victoria con el fin de escalar puestos y salir de la zona de descenso. Cabe destacar que para intentarlo contaban con la dirección de César Aneas, después de que la entidad deportiva decidiese destituir del cargo de entrenador a Claudio García. El encuentro estuvo caracterizado por instantes de igualdad, hasta que el equipo murciano tomó la delantera en el segundo período para conquistar su tercer triunfo liguero.



El cuarto inicial arrancó de forma favorable para el bando visitante. Aunque las locales consiguieron la primera posesión, fallaron de cara al aro. Así pues, el balón acabó en las manos de Terezia Palenikova para inaugurar el tablero. A continuación, se produjo un intercambio de canastas que benefició al Hozono Global Jairis, que obtenía la ventaja fruto de las acciones de Melisa Brcaninovic y María Bettencourt (6-4). Bajo la dirección de Gaby Ocete, la plantilla morada intensificó su trabajo ofensivo para superar la renta rival (6-11). La escuadra dirigida por Lucas Fernández no encontraba la comodidad sobre la pista y cometía desajustes defensivos. Las encargadas de romper con la mala racha fueron Lashann Higgs y Érika de Souza, quienes tomaron las riendas anotadoras de su equipo para disminuir la diferencia a 1 punto (10-11). El bloque murciano se acercaba cada vez más al electrónico su oponente, que permanecía por delante gracias a los tiros libres y una canasta de Kai James (14-15).

Durante el segundo acto, la escuadra murciana volvió a llevar la batuta gracias a la puntería de Érika de Souza, que sumó dos canastas consecutivas (18-15). El bando entrenado por César Aneas no desistía, manteniéndose en el partido con las canastas de Tijana Krivacevic e Izaskun García. Cuando el club tinerfeño parecía superar a su contrincante, salieron al rescate Lashann Higgs, María Bettencourt y Melisa Brcaninovic (25-19). El Clarinos Tenerife entró en una mala dinámica: Esther Montenegro y Gaby Ocete erraban en sus lanzamientos, mientras que Tijana Krivacevic y Krisztina Raksanyi cometían faltas personales. El Hozono Global Jairis aprovechaba los malos momentos de su rival para estirar la ventaja y forzar al técnico César Aneas a parar el juego a falta de 04:42 minutos (27-19). Reanudado el tiempo muerto, Terezia Palenikova y Kai James se convirtieron en las piezas fundamentales del Clarinos en materia de anotación (29-29). La jugadora más destacada hasta entonces era María Bettencourt con 5 puntos, 5 rebotes y 2 asistencias para una valoración de 8.

Tras el paso por los vestuarios, las locales mostraron su mejor versión. A base de buenas rotaciones, el equipo murciano hizo un trabajo ofensivo eficaz. En este sentido, las aportaciones de María Bettencourt, Claudia Contell y Lashann Higgs permitieron a su equipo obtener una ventaja de +8 puntos (41-33). Aunque el Clarinos intentaba darle la vuelta al choque teniendo como líder a Terezia Palenikova y Kai James, el Hozono Global Jairis seguía concentrado en ampliar su renta, gracias a dos canastas consecutivas de Claudia Contell (48-37). Nuevamente, César Aneas empleaba un tiempo muerto para reconducir la labor de las suyas cuando restaban 04:46 minutos. Pese al acierto de cara al aro de Izaskun García y Terezia Palenikova, su contrincante continuaba mandando con los tiros libres de Érika de Souza y la canasta de Melisa Brcaninovic (52-45).

En el último asalto, el Clarinos Tenerife intentó adelantar al Jairis a toda costa. Una canasta de Kai James junto a un triple de Gaby Ocete servían para darle esperanzas a su plantel (55-50). Ante esto, la veterana Érika de Souza encestó tres canastas seguidas para ponerle las cosas más difíciles al cuadro lagunero (61-50). Cuando Aisha Sheppard y Kai James devolvían la fe a su conjunto, las de Alcantarilla mantenían un férreo ataque para colocarse a 10 puntos (64-54). Tras un pulso entre Tijana Krivacevic y Lashann Higgs, el combinado local terminó de romper el duelo definitivamente (70-56). Después de una canasta de Terezia Palenikova, una falta de la misma jugadora sobre María Bettencourt le regaló dos tiros libres a la portuguesa para sentenciar el marcador a 72-63 puntos. De esta forma, el Hozono Global Jairis obtiene su tercera victoria de la campaña 2022/23.

La MVP del encuentro fue Érika de Souza, quien estuvo sobre la pista un total de 22:47 minutos. Registró 14 puntos y 8 rebotes para conseguir un crédito de valoración de 20 tantos.

El próximo partido del Clarinos Tenerife tendrá lugar el 18 de noviembre ante el Kutxabank Araski; mientras que el Hozono Global Jairis se enfrentará al Perfumerías Avenida el 19 de noviembre.

Ficha técnica:

Hozono Global Jairis (72): Belén Arrojo (0), Marina Lizarazu (0), María Bettencourt (12), Rebeca Cotano (0), Melisa Brcaninovic (13), Érika de Souza (14), Lashann Higgs (16), Alejandra Dávila (0), Mack Elizabeth (0), Claudia Contell (11) y Tamara Seda (6).

Clarinos Tenerife (63): Gaby Ocete (4), Izaskun García (9), Andjela Delic (-), Krisztina Raksanyi (0), Terezia Palenikova (17), Esther Montenegro (0), Aisha Sheppard (7), Conchi Satorre (-), Tijana Krivacevic (10), Iho López (2) y Kai James (14).

Árbitros: Guillermo Ríos Marcos, Rodrigo Garvin Domingo y María Cortés Paya. Incidencias: Encuentro correspondiente a la jornada 7 de la Liga Femenina Endesa, disputado en Pabellón Fausto Vicent (Alcantarilla, Murcia).

Curiosidades:

Se trata del primer partido que dirige César Aneas, después de la destitución de Claudio García. En esta jornada, el Clarinos Tenerife se ha reencontrado con una de sus exjugadoras: María Bettencourt. La escolta portuguesa formó parte del club morado durante dos campañas consecutivas: 2019/2020 y 2020/21. En su último curso defendiendo la elástica morada participó en 30 partidos de la liga regular para firmar un promedio de 5.4 puntos, 2.6 rebotes y 1.7 asistencias para una valoración de 3.4 tantos -según estadísticas oficiales de la Federación Española de Baloncesto-.

El Clarinos Tenerife ya ha sufrido algunas modificaciones en su plantilla. En primer lugar, Karmen Cicic se desvinculó de la entidad deportiva sin haber debutado. La internacional croata sufrió una lesión de gravedad en un entrenamiento de la pretemporada y decidió recuperarse en su país natal. Acto seguido, G'mrice Davis fue despedida por el club presidido por Claudio García del Castillo.

Mediante un comunicado, explicaron que la rescisión del contrato se debió supuestamente a “una serie de incumplimientos por parte de la jugadora”. Por otra parte, Conchi Satorre decidió abandonar al Melilla Sport Capital La Salle de la Liga Femenina Challenge, donde estaba cedida por el Clarinos Tenerife. Ante esta situación, la jugadora almeriense se ha incorporado a la primera plantilla morada.

Recordamos que el Clarinos Tenerife está viviendo su cuarta temporada en la élite sin méritos deportivos. El combinado descendió de categoría el pasado curso, al acumular un balance de 9 victorias frente a 21 derrotas. No obstante, una permuta llevada a cabo con el extinto Campus Promete y un acuerdo desde los despachos con la Federación Española de Baloncesto le permitieron mantenerse en la élite del baloncesto español. Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

