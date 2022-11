​Más del 70% de las mujeres en España califican su educación sexual de regular a muy mala El Observatorio Bloom: ITS en mujeres en España ha desvelado un aumento de más del 1.073% de ITS (Infecciones de transmisión sexual) Redacción

@DiarioSigloXXI

viernes, 11 de noviembre de 2022, 11:30 h (CET) ¿Cómo califican las mujeres en España su educación sexual? Según la plataforma de salud femenina Bloom, mala. Y es que en su último estudio, han destapado que el 70% de las mujeres en nuestro país piensan que su educación sexual es de regular a mala, frente a cerca de 30% que dicen que ha sido muy buena.

Tras sacar a la luz el pasado junio el Observatorio Bloom: ITS en mujeres en España, que afirmó un aumento de más del 1.073% de ITS (Infecciones de transmisión sexual) en mujeres, Bloom ha querido apuntar a las posibles causas de este crecimiento y, entre las más evidentes, están la mala educación sexual recibida o directamente la ausencia de ella.

En la actualidad la edad media de inicio de las relaciones sexuales en España es de 16 años por lo que la escuela se rige como la principal vía a la hora de recibir información básica sobre la educación sexual, seguido de internet, de los amigos o la familia. Por ello, con el objetivo de promover una educación sexual integral, han creado la Guía Bloom de Educación Sexual disponible en sus canales digitales para que esta información sea más accesible a padres, docentes y jóvenes adultos.









Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.