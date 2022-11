Bio Sakure explica el protocolo del cabello rizado con su propio Método Curly

Las personas con pelo rizado, probablemente habrán experimentado problemas para peinarse, encrespamiento, exceso o falta de volumen, sequedad e incluso pérdida de forma. No es fácil tener unos rizos fuertes y saludables, pero están de suerte, el #curlylook es tendencia y BIO SAKURE, la marca de cosmética natural 100%, ECO y cruelty free, especializada en rizos y pieles exigentes, cuenta todas las claves para lucir una melena de escándalo desde casa Champú. Es importante conocer el tipo de cuero cabelludo que se tiene, si es seco, normal, graso, sensible... Una vez claro, hay que elegir el champú ideal para mantener la esencia de la melena. Si se escoge uno que no es específico, el cabello puede debilitarse. Es importante utilizar productos con ingredientes naturales, sin sulfatos ni siliconas. ¿Un consejo? Apostar por champús sólidos. Son más económicos, duraderos, sostenibles, fáciles de llevar a cualquier parte y repletos de ingredientes ideales para el pelo y la piel del cuero cabelludo.

Hidratación. Para unos rizos jugosos y definidos con el método curly, es fundamental tener el pelo bien hidratado. Aplicar mascarilla y acondicionador según el cabello, desenredar con el producto puesto, empezando desde las puntas hacia arriba con un peine de púas.

Definición. El secreto de las que mejor lucen sus rizos es recurrir a productos que definen las ondas y rizos. Lo ideal, como siempre, es apostar por aquellos naturales que se adecúen a las necesidades y gustos de cada una. Además, si se elige uno que contenga proteínas entre sus ingredientes, la fijación será total y el resultado un espectáculo. ¿Un tip de experto? Si se quiere disminuir el encrespamiento, definir con el pelo mojado directamente tras el lavado. Si se quiere quitar el exceso de agua o producto, utilizar las manos o una toalla de microfibra, apretando suavemente, sin frotar.

Sanear. Convienecortar habitualmente las puntas abiertas, las más lisas o si la capa inferior luce más pobre. No hay que tener miedo a un "tijeretazo" a tiempo, ayudará a que los rizos se vean más encogidos, con una melena más densa y bonita.

Estilo y corte. Con respecto al corte, en un cabello rizado hay que optar por una técnica degradada para dar forma y movilidad a la melena. El rizo se activa con capas hechas de determinada forma para que no pesen. Además, ayudará un buen corte en seco de la mano del estilista.

Para cabellos muy dañados o porosos. Recurrir a un tratamiento intensivo de proteínas para sellar, fortalecer y dar flexibilidad a la hebra, como Revival Pro de Bio Sakure. Ayudará a reparar el pelo dañado por daños ambientales o la edad, recuperar el pelo quemado por decoloraciones o calor, mejorar la textura del cabello, reducir la rotura, mejorar la vitalidad del cabello y sellar las puntas y la cutícula aumentando el brillo, la suavidad y la elasticidad. Se recomienda usar una vez al mes como tratamiento de choque, o de mantenimiento cada tres meses una vez que esté el pelo más sano.

A continuación, RUTINA CURLY by Bio Sakure:

CHAMPÚ SÓLIDO FORTITUDE

EL MEJOR CHAMPÚ PARA CABELLO FINO Y QUEBRADIZOPVP 11,95 euros

Champú sólido con proteínas vegetales para no resecar el cuero cabelludo normal.

Este champú es uno de los mejores productos para pelo fino y quebradizo, y va a ayudar a:

Aportar cuerpo a la fibra.

Dejar la melena suelta con movimiento.

Mejorar el cuidado del cabello. En su web hay opción de CHAMPÚ COCONUTpara pelo seco y dañado y CHAMPÚ GREEN GARDENpara pelo graso

HIDRATA COCOS MASCARILLA DE PROTEÍNA

PVP 35,95 euros

Hidrata Cocos ayudará a aportar esa fuerza que necesita el pelo gracias a las proteínas. Se recomienda usar alternando con las mascarillas sólidas.

Para cabellos dañados o para mantenimiento y aportar proteínas leves al cabello.

LEMON WAVE ACONDICIONADOR SIN ACLARADO

PVP 32,95 euros

Lemon Wave es un Leave in, un acondicionador sin aclarado, es especial porque no contiene cuaternarios, por lo que no se acumula, es ligero y no da peso.

Se debe usar para aportar esa hidratación extra que necesita la melena antes de peinar o si se tiene finito y no se enreda demasiado se puede usar para desenredar y con aclarado.

DREAM CURL GEL, GEL FIJADOR ANTI HUMEDAD

PVP 19,95 euros

Dream Curl Control Gel es un gel fijador rico en Aloe Vera Bio, es hidratante. No hay que buscar más, este es el gel que mejor se adapta a todas las melenas.

Para ciudades donde hay mucha humedad, este gel es perfecto.

BRAVE CURL GEL, GEL PARA PELO RIZADO

PVP 19,95 euros

Brave Curl Balance Gel es un gel fijador con proteína de trigo hidrolizada que ayudará al encogimiento, dar forma y estructura a la cabeza llena de rizos u ondas.

No aporta peso y se podrá combinar con uno de los otros geles para aportar suavidad y proteínas. Si se tiene el cabello seco, combinar con un pelín de Lemon Wave o Curly Fix para esa hidratación extra.

El resultado serán unos rizos más formados.

CURLY FIX, CREMA DE PEINADO PARA RIZOS PERFECTOS

PVP 19,95 euros

Si la melena tiene sed y está reseca y necesita un plus de hidratación y definición, aplicar la crema antes del gel para aportar ese toque de hidratación extra trabajando desde la fibra capilar.

También se puede usar solo como producto de peinado en cabellos más gruesos o muy rizados o incluso como activador de rizos.

Además, al ser una crema de peinado sin aclarado, se pueden moldear rizos sin secador.

Acerca de Biosakure

Bio Sakure es una marca de cosmética natural con formulaciones con base científica, que nació para delicia de todas las melenas rizadas y las pieles más exigentes. Cada producto está repleto de activos y con propiedades hidratantes, calmantes y regeneradoras, beneficiosas para la salud.Uneel laboratorio, la bioquímica de la piel y el cabello y la tecnologíapara conseguirproductos eficaces, sin ingredientes de relleno y sostenibles.

La marca fue fundada en el año 2015 por Cristina, licenciada en bioquímica y experta en dermocosmética. Tras haber experimentado con su propio pelo, ha creado el tratamiento Curly Girl para restaurar el cabello y recuperar los rizos de forma natural.

Cada año la empresa es más sostenible: envíos sin plástico y disminución de recursos energéticos en la fabricación y solidaria: apoya con un porcentaje de sus beneficios al Proyecto Nikarit de OAN Internacional que contribuye a mejorar las condiciones de vida de la población de Nikki (Benin, África), a través del empoderamiento de las mujeres productoras de manteca de karité.

