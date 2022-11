Del Castillo vs Castillo El partido, que en los 1930s fue el primero en promover el terrorismo, hoy quiere un golpe "antiterrorista" Isaac Bigio

miércoles, 9 de noviembre de 2022, 10:17 h (CET) Hoy Jorge del Castillo quiere ser el Némesis de Pedro Castillo. De todos los 10 alcaldes electos que ha tenido Lima, él es el más desacreditado de todos. El delfín de uno de los presidentes más corruptos y represores del Perú, ahora dice luchar contra la corrupción y buscó cobertura mediática provocando a la policía.

El partido que demandaba un "Gobierno de los trabajadores manuales e intelectuales", ahora quiere derrocar a alguien quien viene del "Sólido norte" y se ha convertido en el único maestro y campesino en la Presidencia.

La Alianza Popular Revolucionaria Americana ya no es una alianza, no es popular, es enemiga de cualquier revolución y ya no quiere unir a "Indoamérica" en un "Estado antiimperialista". En sus primeras 4 décadas, el APRA fue el principal movimiento que se enfrentaba a la reacción. Hoy, en cambio, este ha sido el principal partido que participó en la marcha "Reacciona Perú".

Los apristas se han alejado tanto de sus orígenes marxistas que sienten orgullo de ser parte del campo reaccionario y de ir tras los Ghersi que quieren que la fuji-constitución sea eterna y que nunca retornemos a la carta magna de 1979 (el principal legado de Haya).

El APRA fue el primer partido a escala internacional en haber empleado la bandera de 7 colores del Tahuantinsuyo. En sus locales y manifestaciones usualmente colocaban a esta junto con la bicolor del Perú y a la roja con un mapa continental de color oro en el medio (similar a la del Partido Socialista chileno de Allende). Hoy los apristas no quieren llevar sus banderas rojas o incas a las marchas golpistas. Del Castillo sabe que el rechazo a Castillo se basa en despreciar su origen racial y de clase.

El APRA quisiera recuperar su inscripción. Hoy a la sección peruana de la Internacional Socialista no le interesa publicitar que son la "izquierda democrática" que busca unir a "Indoamérica". El APRA quiere aprovecharse de que ninguno de los partidos golpistas que están en este Congreso quieren que el actual parlamento sea disuelto (pues perderían sus prebendas) y quieren sintonizar con la demanda de elecciones generales adelantadas para renovar al Ejecutivo y al Legislativo.

El partido, que en los 1930s fue el primero en promover el terrorismo, hoy quiere un golpe "antiterrorista". Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

