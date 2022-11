Razones por las que buscar el amor online Los beneficios que aporta el sexo practicado de manera regular Redacción

@DiarioSigloXXI

miércoles, 9 de noviembre de 2022, 09:32 h (CET) La profesión más antigua del mundo se practica desde tiempos inmemorables como una respuesta comercial a la necesidad humana de satisfacción sexual. Sus categorías en la atención varían según los distintos estratos sociales. Surge así la prostitución convencional y las escorts y kinesiólogas, las cuales, más allá del acto sexual, son acompañantes para todo tipo de ocasión. En todo el mundo, las kinesiólogas de Lima, al igual que en el resto de los países, ofrecen gran variedad en sus servicios.

La prostitución de high performance o servicio de compañía cinco estrellas, surge como una categoría de alto nivel en el sector del placer. Las chicas que atienden bajo la modalidad escort, pueden estar con el cliente desde una noche hasta un día entero, e incluso fines de semana completos, y sus servicios pueden incluso no incluir contacto sexual. Es por ello que las escort difieren en cierta medida de la prostitución convencional al ser algo más parecido a una relación de pareja.

Los beneficios que aporta el sexo practicado de manera regular

El acto sexual, más allá de ser por naturaleza el medio predilecto para la procreación, confiere también grandes beneficios a la salud en quienes lo practican de forma habitual como lasescorts vips en Caba.

Al realizar el coito, se activa el sistema cardiorrespiratorio, acelerando la circulación sanguínea y la respiración según el nivel de intensidad en la práctica. También se eleva la quema calórica, característica de todo ejercicio aeróbico.

Existe una serie de beneficios que aporta la práctica frecuente del coito en la salud física y psicológica en el ser humano. Son innumerables, sin embargo, los más relevantes son el fortalecimiento del sistema inmune, disminuye la presión arterial, controla el estrés, mantiene en forma, alivia el dolor, estimula el sueño, mejora la circulación, fortalece el suelo pélvico, protege de algunos tipos de cáncer y genera felicidad:

Fortalecimiento del sistema inmune: esto se debe a que la práctica sexual en cierto modo aumenta las defensas del organismo para hacer frente a muchos procesos bacterianos y virales. Esto debido al aumento en aproximadamente un 30% de la inmunoglobulina en comparación a quienes no tienen relaciones sexuales. Disminución en la presión arterial: gracias a que la práctica sexual reduce la presión arterial sistólica, se logra mantener la tensión arterial en niveles óptimos para el organismo. Control del estrés: esto lo logra el sexo en el cuerpo al disminuir los niveles de cortisol, causante de todo un proceso neuronal en el cerebro que aumenta la sensación de ansiedad, comprobable con el estado de relax que se experimenta luego del orgasmo. Mejora la apariencia y condición física: con todo el proceso aeróbico que se lleva a cabo durante el acto sexual, obviamente el desarrollo muscular se ve favorecido, lo cual se traduce en una mejor apariencia física. Adicionalmente, cabe destacar el fortalecimiento pulmonar y la mejora sustancial en el funcionamiento del sistema circulatorio.



Alivio del dolor: el óxido nítrico, causante principal de un tipo de dolor de cabeza mejor conocido como migraña, se reduce drásticamente con la práctica habitual del sexo. El orgasmo al mismo tiempo libera en el cuerpo sustancias que actúan como agentes que bloquean la sensación de dolor. Estimulación del sueño: uno de los beneficios que aporta el orgasmo es la liberación de las hormonas oxitocina, serotonina y prolaxina, responsables de generar la sensación de sueño. Este proceso se lleva con más frecuencia en hombres, ya que en las mujeres se puede incluso observar un aumento en el deseo sexual una vez finalizado el acto. Mejoría del sistema circulatorio: no es difícil imaginar el por qué de este fenómeno, pues como anteriormente hemos mencionado, el cuerpo entra en actividad aeróbica. Durante este proceso el corazón bombea más sangre, aumentando su flujo a través de venas y arterias, manteniéndolas activas. Fortalecimiento del suelo pélvico: la práctica regular del sexo favorece el desarrollo muscular en el área pélvica por la naturaleza de los movimientos propios del acto sexual. En el caso de las mujeres, durante el orgasmo se contraen estos músculos, fortaleciéndolos y evitando afecciones como incontinencia, entre otras.

Protección frente a ciertos tipos de cáncer: en el caso de los hombres, la práctica regular del acto sexual mantiene activa la próstata ayudando a evitar el desarrollo de tumores. En las mujeres se estimula la segregación de dhea y oxitocina durante el orgasmo, lo cual ayuda en la prevención del cáncer de mama. Causa felicidad: como se mencionó al principio, el ser humano por naturaleza encuentra en el acto sexual la satisfacción a esta necesidad. El orgasmo causa un agradable sentimiento que al ser experimentado eleva en gran medida la sensación de bienestar. Como Felicidad te pueden causar las bellas kinesiólogas de Trujillo en Perú, no dudes en contactar con ellas. Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

