A+S Work, una silla que estrena una innovadora plataforma tecnológica de última generación, desarrollada y patentada por Actiu

Active Solution for Work (A+S Work) es muy ligera visualmente e incluye un nuevo mecanismo de sincronización, diseñado y desarrollado por Actiu en colaboración con Alegre Design. La pieza está fabricada completamente en material termoplástico, lo que potencia su durabilidad y favorece la reciclabilidad de los componentes Actiu, fabricante de mobiliario especializada en mobiliario profesional y para espacios contract, lanza la nueva silla Active Solution for Work (A+S Work), una pieza fabricada íntegramente por material termoplástico que estrena una nueva plataforma tecnológica que tiene la excepcionalidad de disponer de un mecanismo syncro "All in one", donde se aúnan dos de los sistemas de basculación existentes en el mercado en la misma silla, el cual está patentado por la marca y registrado como Modelo de Utilidad en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial (BOPI).

En el proceso de diseño de A+S Work, encomendado a Alegre Design, se ha cuidado la ergonomía al máximo y se han aplicado estrictas normativas internacionales, que amplían la diversidad de personas que pueden utilizarla. Además, su competitividad en lo que respecta a precio, la hace un producto que logra democratizar el concepto soft-tech, haciéndolo accesible a un amplio abanico de usuarios.

Además, gracias a su imagen liviana y ligera, puede encajar en todo tipo de espacios, desde oficinas corporativas, home office y hasta en terceros espacios equipados para el trabajo. Se trata de una solución ágil y versátil que promueve la fluidez entre los diferentes entornos.

"La silla A+S Work ha supuesto un reto en materia de innovación, de ahí que la nueva plataforma tecnológica se haya registrado como modelo industrial. Se trata de un producto que apoya un confort y una fiabilidad máximas, con las más elevadas prestaciones de seguridad y ergonomía", sostiene la consejera y directora de Reputación de Marca de Actiu, Soledat Berbegal.

"Esta silla - y la nueva plataforma creada para ella - es el resultado de la suma de los últimos 20 años de Actiu fabricando sillas profesionales. En línea con la filosofía de economía circular de la marca, se ha optado por emplear termoplásticos en todo el producto: respaldo, asiento, base giratoria, brazos así como los diferentes accesorios que ofrece la nueva silla. Así, se alarga el ciclo de vida de A+S Work, cuyas piezas pueden reponerse. Tras muchos años de uso, todos los componentes pueden reciclarse", afirma el diseñador Marcelo Alegre.

El mecanismo de sincronización entre el respaldo y asiento permite la limitación de recorrido del respaldo en cuatro posiciones, permitiendo además su bloqueo en cada una de ellas, todo ello con un único mecanismo y modelo.

El asiento desarrollado aplicando los más altos estándares de ergonomía, se constituye a partir de una fina lámina envolvente de espuma flexible que garantiza la sustentación del usuario en cualquier postura. Además, el asiento, con regulación en profundidad, potencia el confort de la sentada y el acceso a los mecanismos integrados en su cuerpo inferior. Las palancas de regulación y ajuste incorporan un diseño de agarre con hendidos integrados para mejorar aún más la diversidad de uso de la silla.

Por su diseño e innovación, A+S Work se ajusta de manera inteligente a diferentes percentiles de forma háptica a través del empleo de materiales técnicos flexibles y resistentes, accesorios complementarios y de dos tipologías de brazo, con regulación 2D y 4D.

