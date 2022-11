Entregas al día siguiente: Alliance Automotive Group Francia implementa Manhattan Active® Warehouse Management y Manhattan Active® Transportation Management para satisfacer la demanda Comunicae

martes, 8 de noviembre de 2022, 10:19 h (CET) Un almacén de última generación permitirá entregar productos y servicios al 100% de los clientes de AAG Francia en menos de 24 horas Manhattan Associates Inc. (NASDAQ: MANH) ha anunciado hoy que el mayor distribuidor independiente de camiones y recambios de automoción de Francia, Alliance Automotive Group Francia (AAG), activará el poder unificado de Manhattan Active® Warehouse Management y Manhattan Active® Transportation Management en su última instalación de un almacén de última generación, como parte de una iniciativa estratégica para ampliar su gama de productos, mejorar el servicio al cliente, reducir los tiempos de procesamiento de pedidos y reducir su huella de carbono.

Como filial del líder mundial del sector, Genuine Parts Company, AAG Francia abastece a decenas de miles de reparadores regionales, a través de una red de 16 almacenes y más de 1.000 tiendas, proporcionando mantenimiento y reparaciones de vehículos, piezas de recambio, pintura, EPI, equipos de taller e incluso herramientas. La ambición de la puesta en marcha de un nuevo almacén de 50.000 m², al sur de París, es mostrar su excelencia operativa y proporcionar un centro para servir a todo el país.

"En un mercado en el que la competencia es tan feroz e implacable, es necesario reinventarse constantemente", comenta André Falbo, Director de Transformación de AAG Francia. "Para apoyar el crecimiento, identificamos que debíamos llevar nuestra promesa al cliente al siguiente nivel, aumentando nuestra oferta de productos y reduciendo los plazos de entrega. También comprendimos la importancia de minimizar nuestras emisiones de CO2 y el consumo de combustible desde una perspectiva medioambiental".

Con el fin de reducir los tiempos de procesamiento y entrega a menos de 24 horas, optimizar el embalaje y la planificación de rutas y reducir la electricidad, las emisiones de CO2 y el consumo de combustible (vinculado al transporte), AAG Francia recurrió a Manhattan Associates y a sus últimas soluciones cloud de gestión de almacén y transporte.

Falbo continúa: "Seleccionamos a Manhattan porque tiene capacidades probadas para apoyar procesos complejos, de gran volumen y multicanal en un entorno automatizado con los gustos de Exotec y un historial de éxito dentro del Grupo GPC a través de más de 40 instalaciones a nivel mundial. Esperamos poder reducir nuestras emisiones de CO2 y el consumo de combustible relacionado con el transporte con Manhattan Active TM, pues el sistema de Exotec consume un 50% menos de energía que los sistemas de automatización tradicionales.

"La madurez de la tecnología de Manhattan y su hoja de ruta, por no hablar de la atención al detalle prestada por el equipo durante las fases de prueba de concepto y su capacidad para integrarse perfectamente con especialistas en automatización/robotización como Exotec, fueron factores importantes para nosotros a la hora de decidirnos a unificar nuestra oferta de gestión de almacenes y transporte", finalizó Falbo.

Sebastien Lefebure, director general para el sur de Europa de Manhattan Associates, añadió: "El proyecto de AAG Francia es una oportunidad única para combinar las mejores prácticas tecnológicas con la dimensión añadida de los requisitos sociales y medioambientales, en particular la atención a la calidad de las condiciones de trabajo y la reducción de la huella de carbono de AAG Francia".

"Sin embargo, el enfoque unificado de la innovación en la cadena de suministro y la integración con terceros que proporcionan nuestras soluciones cloud y APIs han hecho que nuestras soluciones y nuestro equipo encajaran perfectamente. Estamos deseando afrontar los retos que nos esperan de cara a nuestro despliegue por toda Europa en el futuro", concluye Lefebure.

Acerca de Manhattan Associates

Manhattan Associates es líder tecnológico en soluciones para la cadena de suministro y comercio omnicanal (OMS, POS, WMS y TMS). Aúna la información de toda la empresa, convergiendo las ventas de punto final con la ejecución de la cadena de suministro. Nuestro software, nuestra tecnología de plataforma y nuestra experiencia inigualable, ayudan a impulsar el crecimiento de ingresos y rentabilidad de nuestros clientes.

Manhattan Associates diseña, desarrolla e implanta soluciones de vanguardia en la nube, para que, desde la tienda, o bien a través de su red de ventas o desde su centro de distribución, pueda obtener los beneficios del mercado omnicanal. Para más información, visitar www.manh.es

