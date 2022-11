Check Point Software presenta los resultados financieros del tercer trimestre de 2022 Comunicae

lunes, 7 de noviembre de 2022, 13:04 h (CET) Unos resultados financieros del Q3 de 2022 muy positivos de Check Point Software Check Point® Software Technologies Ltd. (NASDAQ: CHKP), un proveedor líder especializado en ciberseguridad a nivel mundial, ha anunciado sus resultados financieros para el tercer trimestre finalizado el 30 de septiembre de 2022.

Tercer trimestre 2022:

Ingresos totales: 578 millones de dólares, que supone el incremento del 8% interanual.

578 millones de dólares, que supone el incremento del 8% interanual. Ingresos por suscripciones de seguridad: 216 millones de dólares, un aumento del 13% con respecto al año anterior.

216 millones de dólares, un aumento del 13% con respecto al año anterior. Ingresos diferidos: 1.647 millones de dólares, por lo que registra una subida del 13% interanual.

1.647 millones de dólares, por lo que registra una subida del 13% interanual. Ingresos de explotación GAAP: 221 millones de dólares, que representan un 38% de los ingresos.

221 millones de dólares, que representan un 38% de los ingresos. Ingresos de explotación no GAAP: 263 millones de dólares, es decir, un 45% de los ingresos.

263 millones de dólares, es decir, un 45% de los ingresos. Beneficio por acción GAAP: 1,47 dólares, que refleja un incremento del 5% interanual.

1,47 dólares, que refleja un incremento del 5% interanual. Beneficio por acción no GAAP: 1,77dólares, que se traduce en un incremento del 7% interanual. "Los resultados del tercer trimestre son el reflejo de una sólida ejecución. Los ingresos se situaron por encima de las previsiones al igual que el beneficio por acción no-GAAP. Los ingresos por productos y suscripciones de seguridad aumentaron un trece por ciento impulsados como consecuencia del crecimiento de dos dígitos de las gateways de seguridad de red Harmony, CloudGuard y Quantum", explica Gil Shwed, fundador y CEO de Check Point Software Technologies. "Durante el trimestre ampliamos la plataforma Infinity con Horizon, una suite de soluciones y servicios de operaciones de seguridad que es líder en la industria. Horizon para XDR, MDR y eventos aprovecha el enfoque "prevention-first" de la compañía para mejorar las defensas en toda la red, la nube y los endpoints para prevenir futuros ciberataques. A partir de noviembre, Tal Payne, la directora financiera y de operaciones de la empresa, se tomará un permiso sabático de seis meses para realizar una gira ciclista y viajar por todo el mundo. El vicepresidente financiero de la empresa, Roei Golan, será el director financiero de la empresa durante este periodo y asumirá las funciones y responsabilidades de la Sra. Payne", concluyó Shwed.

Principales resultados financieros del tercer trimestre de 2022

Ingresos totales: 578 millones de dólares, frente a 534 millones en el mismo periodo de 2021, lo que representa un crecimiento interanual del 8%.

578 millones de dólares, frente a 534 millones en el mismo periodo de 2021, lo que representa un crecimiento interanual del 8%. Ingreso de explotación GAAP: 221 millones de dólares, comparado con 225 millones del tercer trimestre de 2021, que representan el 38% y el 42% de los ingresos totales en el tercer trimestre de 2022 y 2021, respectivamente.

221 millones de dólares, comparado con 225 millones del tercer trimestre de 2021, que representan el 38% y el 42% de los ingresos totales en el tercer trimestre de 2022 y 2021, respectivamente. Ingresos de explotación no-GAAP: 263 millones de dólares, que fueron 261 millones en el tercer trimestre de 2021, que representan el 45% y el 49% de los ingresos en el tercer trimestre de 2022 y 2021, respectivamente.

263 millones de dólares, que fueron 261 millones en el tercer trimestre de 2021, que representan el 45% y el 49% de los ingresos en el tercer trimestre de 2022 y 2021, respectivamente. Impuestos sobre los beneficios GAAP: 49 millones de dólares frente a 47 millones de dólares en el tercer trimestre de 2021.

49 millones de dólares frente a 47 millones de dólares en el tercer trimestre de 2021. Ingresos netos y beneficio por acción GAAP : ingresos GAAP netos de 184 millones de dólares en comparación con los 187 millones de dólares del tercer trimestre de 2021. Los beneficios por acción GAAP fueron de 1,47 dólares frente a los 1,40 dólares del mismo periodo en 2021, un 5% de aumento interanual.

: ingresos GAAP netos de 184 millones de dólares en comparación con los 187 millones de dólares del tercer trimestre de 2021. Los beneficios por acción GAAP fueron de 1,47 dólares frente a los 1,40 dólares del mismo periodo en 2021, un 5% de aumento interanual. Ingresos netos y beneficio por acción no-GAAP : los ingresos netos no-GAAP fueron de 221 millones de dólares en este tercer trimestre frente a los 220 millones de dólares de 2021. Los beneficios por acción no-GAAP fueron de 1,77 dólares comparado con los 1,65 dólares en el tercer trimestre de 2021, un 7% de incremento interanual.

: los ingresos netos no-GAAP fueron de 221 millones de dólares en este tercer trimestre frente a los 220 millones de dólares de 2021. Los beneficios por acción no-GAAP fueron de 1,77 dólares comparado con los 1,65 dólares en el tercer trimestre de 2021, un 7% de incremento interanual. Ingresos diferidos: a 30 de septiembre de 2022, los ingresos diferidos fueron de 1.647 millones de dólares versus los 1.456 millones del mismo periodo de 2021, lo que supone un crecimiento interanual del 13%.

a 30 de septiembre de 2022, los ingresos diferidos fueron de 1.647 millones de dólares versus los 1.456 millones del mismo periodo de 2021, lo que supone un crecimiento interanual del 13%. Saldos de efectivo, valores negociables y depósitos a corto plazo: 3.570 millones de dólares al 30 de septiembre de 2022, en comparación con los 3.835 millones de dólares del 30 de septiembre de 2021.

3.570 millones de dólares al 30 de septiembre de 2022, en comparación con los 3.835 millones de dólares del 30 de septiembre de 2021. Flujo de tesorería: el flujo de tesorería fue de 240 millones de dólares, comparado con los 251 millones de dólares del mismo periodo del año anterior.

el flujo de tesorería fue de 240 millones de dólares, comparado con los 251 millones de dólares del mismo periodo del año anterior. Programa de recompra de acciones: durante el primer trimestre de 2022, la compañía recompró aproximadamente 2.67 millones de acciones con un coste total de aproximadamente 325 millones de dólares. Información sobre la videoconferencia

Check Point Software ha organizado una videoconferencia con la comunidad de inversores el 27 de octubre de 2022, a las 8:30 AM ET/5:30 AM PT. Para escuchar la la repetición de la videoconferencia se puede visitar: www.checkpoint.com/ir .

Programa de participación en la conferencia de inversores del cuarto trimestre:

Conferencia de Tecnología, Internet, Medios y Telecomunicaciones RBC 2022. 15 y 16 de noviembre de 2022, NY, NY - 1x1's Cumbre Tecnológica Credit Suisse 2022. 28 - 30 de noviembre de 2022, Scottsdale, AZ - Fireside Chat & 1x1's Wells Fargo 6th Annual TMT Summit. 1 de diciembre de 2022, Las Vegas, NV - 1x1's Conferencia de Tecnología Raymond James 2022. 5-6 de diciembre de 2022, NY, NY - 1x1's Conferencia Tecnológica Barclays 2022. 7-8 de diciembre de 2022, SF, CA - 1x1's Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas NeWind Foods se prepara para dar el salto internacional Amazon GAMERGY acogerá el K-Game Torneo 2022, con la celebración de un torneo de PUBG Battlegrounds En el 2023 se llevarán las duchas a lo grande, los baños relax y los materiales naturales, según Dúchate.es Ambiseint incorpora a su carta de olores las últimas tendencias aromáticas El Hotel Iberik Augas Santas se posiciona como punto de encuentro para los amantes del golf