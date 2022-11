Madrileña Red de Gas logra la máxima calificación en la evaluación internacional GRESB situándose como mejor compañía española de infraestructuras gasistas Comunicae

lunes, 7 de noviembre de 2022, 11:03 h (CET) La compañía obtiene 96 puntos consolidándose como referente global en sostenibilidad con la calificación máxima de cinco estrellas por su compromiso en materia ESG Madrileña Red de Gas, la distribuidora de gas natural que opera en más de 60 municipios de la Comunidad de Madrid y 5 distritos de la ciudad de Madrid, se posiciona como la mejor compañía española y la segunda mejor compañía europea en la evaluación internacional de Sostenibilidad de Infraestructuras GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark) dentro del grupo donde participa.

Madrileña Red de Gas participa por sexto año consecutivo en este ranking donde se ha consolidado ya como referente global en materia de sostenibilidad de infraestructuras. La puntuación total alcanzada de 96 puntos le supone la máxima calificación de cinco estrellas en un claro reconocimiento a su compromiso en materia de ESG (Environmental, Social and Governance) que la compañía trabaja con el fin de integrar en su estrategia en los objetivos de desarrollo sostenible para 2030.

El buen desempeño de la organización en prácticamente todas las áreas de evaluación ha sido clave para este reconocimiento. Madrileña Red de Gas obtiene calificaciones superiores a la media de compañías de su sector (79 puntos) e incluso un liderazgo global en indicadores como Management (40 sobre 40); Environment (28 sobre 28) o Social (45 sobre 46), entre otras.

De esta forma, Madrileña Red de Gas mejora aún más la puntuación obtenida en la pasada edición donde logró 93 puntos y recibió la mención especial de Infraestructure asset most improved que la reconocía como la empresa que mejor progreso registró en su región en 2021.

Sobre GRESB

GRESB es un índice mundial de Sostenibilidad que evalúa y califica el trabajo realizado por más de 500 fondos y activos de diferentes sectores para promover el desarrollo sostenible, bajo un estándar global en materia ambiental, social y de gobierno corporativo. Este organismo propone evaluar y comparar el rendimiento extra-financiero de las sociedades inmobiliarias mediante la publicación de un benchmark anual. El número de participantes en la evaluación de infraestructuras GRESB ha vuelto a aumentar este 2022 respecto al año anterior alcanzando la cifra de 649 entidades evaluadas. Estas cifras responden al creciente interés de los inversores en modelos de negocio sostenibles y a la importancia de los factores ESG en la toma de decisiones.

Sobre Madrileña Red de Gas

Madrileña Red de Gas es la primera compañía de la Península Ibérica que opera una red de distribución de forma completamente independiente del resto de los negocios de la cadena de valor del gas y el primer ejemplo de separación completa de redes y comercialización del mercado energético ibérico. Presentes en 61 municipios de la Comunidad de Madrid y 5 distritos de Madrid capital, gestionan más de 6.000 km de redes y 900.000 puntos de suministro, con lo que se sitúa como la tercera mayor compañía de distribución de gas en España y su condición de empresa dedicada exclusivamente a la distribución de gas natural les confiere una visión única del mercado.

