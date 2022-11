La red de estética Integral Care consolida su posicionamiento en la capital española Comunicae

lunes, 7 de noviembre de 2022, 10:03 h (CET) La productora de belleza y bienestar número uno en el país potencia su expansión en franquicia con un modelo de renting, diversidad de servicios y precios competitivos De una tendencia a un bien necesario, así es en la actualidad los tratamientos de belleza en España. A nivel nacional, centrándonos en la última década, se ha incrementado el consumo recurrente de servicios relacionados con la peluquería, barbería, estética avanzada, tatuajes, etc.

Ante el movimiento que está teniendo el sector, la alta demanda que existe y la profesionalidad que requiere el cliente en el servicio, nació Integral Care, de la mano de Marian Díaz, fundadora de la marca asegura que: "el sector está cambiando, tiene mucho movimiento y eso es bueno. La belleza forma parte de nuestra vida y está integrada en nuestra sociedad, de tal manera que, nuestro sector siempre tiene demanda. Lo importante es saber adaptarse a los cambios para tener un negocio de éxito y eso es lo que tenemos y lo que ofrecemos".

Integral Care ha creado un modelo con posibilidad de gestionarlo a gusto del franquiciado basado en 3 aspectos: la diversidad de servicios, ha incorporado en un mismo espacio una cartera de tratamientos amplia (estética avanzada de última generación, peluquería, barbería, tatuajes, etc.) para poder fidelizar a los clientes y que el futuro franquiciado tenga una facturación recurrente; facilidad de emprendimiento, ya que dan la posibilidad de renting o alquiler de equipos; y seguridad en la implantación por la flexibilidad de servicios, apoyo de la marca en la comunicación, formación y elección de equipo y personal.

Integral Care huye del formato convencional y apuesta por una revolución íntegra, así lo cuenta Marian Díaz: "Integral Care es una productora de belleza y bienestar, no es solo un centro de estética, o una peluquería, o un centro de depilación, Integral Care es un todo, cada uno de sus servicios se exprimen al 100%, no son complementos de los demás, todos son uno. Eso hace que el negocio sea económicamente una inversión rentable en muy poco tiempo y con unos resultados espectaculares, tanto para el franquiciado como para el cliente final".

El modelo de franquicia está testado para que el franquiciado tenga un negocio propio, flexible y personalizado a su gusto, sin olvidar la rentabilidad. Integral Care se ha convertido en la oportunidad para franquiciar este año y el próximo 2023 por su inversión mínima y márgenes de beneficio que genera cada centro. "Un negocio de éxito consolidado de baja inversión y rápida rentabilidad, muy cercano. Integral Care es una gran familia y apoyamos a nuestros franquiciados de una forma muy personalizada, su éxito es el nuestro".

