Tendencias en pintura: Colores claves que marcarán la pauta en los hogares, lo explica DECORÁN

viernes, 4 de noviembre de 2022, 15:11 h (CET) Dar a las paredes una capa de color fresco puede transformar totalmente cualquier espacio En este artículo se exploran las principales tendencias de pintura que la empresa Decorán, pintores Madrid, pronostica que serán los más beneficiosos para los hogares en 2023.

"Un simple tono de pintura puede tener un efecto inmenso en las emociones, felicidad y bienestar. Acertar con la combinación de colores nunca ha sido tan importante para crear un hogar feliz".

Los hogares son un santuario personal, un espacio en el que se quiere sentir reconfortado y, sobre todo, feliz. Estos son los colores de moda para la decoración del próximo año. Además de los últimos colores, los pintores profesionales exploran las últimas tendencias en el uso de la pintura en los espacios vitales.

¿Qué colores influyentes elegir?

Los colores de la pintura juegan un papel muy importante en la forma en que se vive, más que decoración, los colores son altamente emotivos, lo que significa que pueden cambiar según el estado de ánimo.

A medida que se acerca el año 2023, se observan unas tendencias a que los colores más fuertes y saturados dominen la paleta de colores de los interiores. También se ven nuevas formas de utilizar la pintura con mayor efecto.

Sin más que decir, esto son los colores de pintura que se esperan ver el próximo año:

1. Gris verdoso

¿Es el verde el nuevo gris? Esta en todas partes en los interiores. Este tono es sinónimo de naturaleza y de cualidades tranquilizadoras, lo que podría explicar su gran popularidad para crear un hogar feliz. Pero para aquellos que no pueden dejar de lado el gris, hay una paleta de colores que se adapta.

Se ha identificado una tendencia, que presenta una paleta de colores de tonos acuáticos calcáreos que son una exaltación al mundo natural. El uso de tonos calcáreos sutiles y azules grises suaves ayuda a crear el fondo perfecto para construir un esquema de mobiliario en la parte superior.

Una apreciación del mundo natural, muestra el minimalismo moderno, con muebles elaborados y una tranquila paleta de colores de tonos neutros.

Los propietarios de viviendas están ahora considerando sabiamente lo que colocan en cada habitación, hasta el punto de que el espacio se convierte en una cuidada selección. El resultado es un refugio compuesto por texturas secas, calcáreas y reconfortantes y por colores de un solo uso, fáciles de ver.

2. Azul claro

Esta tonalidad de azul claro ofrece un vigoroso soplo de aire fresco a los hogares, ofreciendo un efecto relajante a la casa a pesar de sus tonos más fríos. Este color azul suave, que recuerda a un cielo despejado y lleno de promesas, recuerda que hay que "mirar hacia arriba" y sentirse optimista.

Por ejemplo, en el salón, considere la posibilidad de utilizar este bonito tono o en lugares donde le gustaría tener más luz natural. En espacios pequeños o estrechos los hará sentir más amplios, y el azul ayuda a la concentración, así que también es uno a considerar para una oficina.

3. Efecto color drenching

Las tendencias de pinturas también se aplican a la forma en que se utilizan, no sólo a los colores que se usan.

Una tendencia de pintura que está surgiendo en estos momentos y que se va a acentuar en 2023 es el "efecto empapado de color". La confianza en el color y el abandono de la carpintería y los zócalos blancos hacen que continúe la tendencia del empapado de color.

¿En qué consiste el color drenching o empapado de color? El uso de tonos de intensidad media, en un solo color o en colores estrechamente relacionados, se utiliza para crear interiores envolventes y coherentes que alargan los espacios, permitiendo que el color siga siendo el punto focal y creando una fuerte declaración de diseño.

4. Tonos verde bosque

Pintar las paredes de verde exuberante es un paso más cerca de sentirse en la naturaleza. Los expertos en pintura están de acuerdo en que los hogares adoptarán el verde más que nunca el próximo año.

Llevar cualquier elemento del mundo natural al interior evoca una sensación de calma, se asocia al aire libre y se refuerza la conexión con la naturaleza. Especialmente los tonos verdes más intensos, que recuerdan a los árboles y al exuberante follaje.

El verde es sencillamente espectacular en el sentido más estricto de la palabra. Desde los verdes oscuros y aterciopelados hasta los tonos claros y estimulantes, los verdes pueden utilizarse en toda la casa y tienen una cualidad poderosa y reconstituyente. En las oficinas, los tonos verdes favorecen la contemplación y el pensamiento profundo.

El verde es una opción especialmente popular para dar nueva vida a cualquier salón y crear una sensación de tranquilidad en los dormitorios.

5. Tonos rosa

El rosa va a seguir siendo una gran tendencia para 2023, en todo su esplendor. Especialmente los tonos de rosa apagado que dan un enfoque sofisticado a cualquier hogar. Los tonos rosas que dominarán en 2023 son más terrosos, con pigmentos mates que dan un acabado elegante al look.

Los tonos románticos del rosa rubor y frambuesa se agrupan y forman capas de color sobre color. La inspiración se basa en el movimiento artístico del surrealismo y en la cultura estilizada del kawaii.

6. Tonos relajantes de azul marino

El azul, siempre popular en el diseño interior, es un color tranquilizador que rinde homenaje al mundo de la naturaleza, con su influencia acuática, que resulta inmediatamente reconstituyente. Este tono marino ayuda a añadir serenidad a cualquier habitación.

Sumergirse en el gran azul en todos los sentidos puede tener propiedades terapéuticas. Utiliza esta paleta de colores calmantes de azules relajantes y neutros cálidos para recuperar el equilibrio.

7. Tonos amarillos

A medida que se acerca al año 2023, el deseo de tonos cálidos, acogedores y optimistas continúa. Con la confianza del cliente en el color reflejada en el aumento de tonos alegres, así como el cambio de grises y blancos a los tonos más cálidos.

