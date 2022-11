Hipódromo de Madrid, seis fantásticas carreras el domingo 6 de Noviembre A este programa, se une el ocio infantil del Club Ponyturf, con hinchables y paseos en poni, y una oferta gastronómica de calidad para mayores y pequeños Jaime Ruiz de Infante

viernes, 4 de noviembre de 2022, 11:45 h (CET)

En la quinta carrera se rendirá homenaje al mítico jockey Román Martín, que cautivó a la afición española con sus grandes montas y su capacidad de superación, en el gran premio que lleva su nombre.

Román Martín se vino de su pueblo, Navalmorales (Toledo), a buscarse un futuro en el hipódromo de Madrid, donde trabajó a las órdenes de dos grandes entrenadores, Francisco Cadenas y Jesús Méndez. A lo largo de su trayectoria como jockey ganó en seis ocasiones el Gran Premio de Madrid y acumuló más de 1.100 victorias. Su firme personalidad le llevó a convertirse en Campeón de España en diez ocasiones y subcampeón en nueve. Se le recuerda sobre todo con las chaquetillas de D. Ramón Beamonte y de la Cuadra Mendoza, y con caballos como Nertal, Rheffissimo, El señor o El País.

Junto a Claudio Carudel protagonizaron espectaculares luchas en la pista que dividieron a la afición entre Claudistas y Romanistas. Tras su retirada como jockey en 1982, Román se convirtió en uno de los mejores preparadores del turf español, ganando tres veces la estadística (1993, 1994 y 1996).

El GRAN PREMIO ROMÁN MARTÍN

Patrocinado por AQUANIMA (Grupo Santander) (Categoría A), dentro del programa Made In Spain, con 2.000 m. de recorrido, es la carrera de mayor prestigio que se celebra por encima de los 1.600 m., para caballos y yeguas de tres años en adelante. Esta edición contará con un lote de seis participantes de contrastado nivel competitivo, que garantizan la emoción y el espectáculo.

A priori, el duelo entre Il Decamerone y Madia Storm es donde reside la máxima expectación. El de Reza Pazooki llega como campeón incuestionable de la pasada Copa de Oro de San Sebastián y como brillante ganador de la preparatoria de esta prueba, P. Young Tiger; el ejemplar de la Cuadra Best Horse ostenta el título como campeón de este premio en la edición 2021, y es el vigente campeón del GP de Madrid y subcampeón del GP Memorial Duque de Toledo.

Grandes rivales como Maracay, la mejor yegua de 2021 que viene de ser tercera en la preparatoria, para la que será su despedida de las pistas antes de tomar su nuevo camino como yegua de cría; o Sir Roque, vencedor este año del GP Duque de Alburquerque y tercero en el Carudel, son otros que tendrán mucho que decir en esta competitiva edición. Completarán el lote Tarantela, que se impuso en el GP Memorial Duque de Toledo 2020 y logró la plata en el Román Martín 2021, y Alabama, única competidora de tres años con solo una salida a pista en España.

LAS OTRAS CARRERAS

Primera carrera: Premio FAVALLÚ, un hándicap para potros y potrancas de dos años, sobre una distancia de 1.400 m., en el que participarán diez pura sangres. Al Barín y Casandra podrían ser la gemela ganadora, según la prensa especializada.

Segunda carrera: Premio ENRIQUE ROMERA, hándicap con referencia 34 de 1.400 m. reservado a los ejemplares de tres años que no hayan ganado un premio de 7.000 € en el año. Serán 12 potros y potrancas los que saltarán a la pista, siendo Peken y Lady Mcqueen los más votados, seguidos de Atlanta.

Tercera carrera: Premio BARILOCHE. 13 serán los participantes de este hándicap con referencia 41 para caballos y yeguas de tres años en adelante, velocistas que abordarán una distancia de 1.100 m. en línea recta. Pronóstico difícil que apunta a Something, Bravo y Fintas como posible trío ganador.

Cuarta carrera: Premio INFANTA BEATRIZ (Categoría C), un hándicap con 1.600 m. de recorrido para caballos y yeguas de tres años en adelante. De los 12 aspirantes, los medios destacan la opción de Smash Hit que viene de realizar su mejor actuación en el GP de La Hispanidad donde se colocó tercero y sobre el papel es el de mayor valor del lote. Glorytof llega en forma tras su segundo puesto en la última salida.

Sexta carrera: Premio PAULA ELIZALDE, reservado a las amazonas, en recuerdo a la que fue una de las amazonas pioneras de nuestro país. Paula ganó durante muchos años el Campeonato de España y fue dos veces Subcampeona de Europa.

Esta edición reunirá a ocho amazonas con diferentes perfiles profesionales que practican este deporte como una auténtica pasión en sus vidas. La prueba es un hándicap con referencia 34 para caballos y yeguas de cuatro años en adelante y una distancia de 2.000 m. Los favoritos de la prensa especializada son Asturias, que será montada por su propietaria Cristina Buesa, Baby Groom, con la monta de la italiana Sara Giavarini, y Colibrí, formando tándem con S. Brotherton. Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

