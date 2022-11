​Cerca de cinco millones de españoles tendrán que abonar este lunes el segundo pago del IRPF, un 10% más que en 2021 La sanción por no abonar este segundo pago puede suponer un recargo en el importe de hasta el 20 %, en función del retraso Redacción

@DiarioSigloXXI

viernes, 4 de noviembre de 2022, 09:08 h (CET) Aunque la campaña de la declaración de la renta de 2021/2022 terminó a finales del mes de junio, el próximo lunes 7 de noviembre Hacienda reclamará el segundo pago a aquellos contribuyentes que decidieron fraccionar el importe, lo que supone un 40% de la deuda total. Según los cálculos elaborados por los expertos fiscales de TaxDown, son un total de 4.819.013 españoles los que tendrán que hacer frente a este siguiente abono. El número de ciudadanos que han apostado por este mecanismo de fraccionamiento del pago ha aumentado en un 10% con respecto a la campaña del año pasado, donde solo el 62% eligió la opción de dos plazos.



Con esta segunda vuelta, la Agencia Tributaria pretende alcanzar la cifra estimada a principios de julio de 15.464.281€ recaudados en las declaraciones con resultado de pagar. De esta manera, las arcas del Estado recaudarían 100.132 millones de euros, un 6,7% más que en 2021, gracias solo al IRPF. Se trata de 6.300 millones de euros más que en la anterior campaña, según confirman los expertos fiscales de la plataforma de TaxDown.

La subida del IPC, que cerró 2021 en el 6,5%, es uno de los grandes motivos de esta mayor recaudación por parte de la Agencia Tributaria. Al no ajustarse el impuesto sobre la renta de las personas físicas a este indicador, se calcula que cada contribuyente ha pagado de media unos 100€ de más, es decir, un total de 2.000 millones de euros. Pero este no es el único motivo. La creación de un nuevo tramo, el sexto, que afectó a las rentas anuales a partir de 300.000€ con un tipo impositivo del 47%, también ayudó a incrementar las ganancias del Estado. Este nuevo gravamen afectó a 36.200 contribuyentes, un 0,17% del total, según fuentes del Gobierno de España.

Hacienda puede sancionar con recargos a quien no haya presentado este plazo con hasta un 20% Aquellos contribuyentes que no puedan hacer frente a este segundo pago del 40% el próximo lunes tendrán que pagar una multa por parte de la Agencia Tributaria. Esta sanción afecta al importe a pagar en forma de recargo y se mueve entre un 5% a un 15% llegando en ocasiones hasta un 20% en función de los meses que se tarde en abonar.

Los españoles que se apresuren e ingresen el segundo plazo exigido por Hacienda, antes de recibir algún requerimiento, solo tendrán que hacer frente a un recargo del 5 % sobre el importe. Este porcentaje se duplica, hasta el 10 %, si se recibe el aviso por carta de la Agencia Tributaria y se paga en el periodo establecido. Si aun así no se ingresa, la sanción aumenta un 20 % sobre la deuda. Además, en este último supuesto se genera otra cantidad a pagar adicional llamada interés de demora, que es del 3,75% sobre el total.

"Aunque la campaña del impuesto a las personas físicas de 2021/2022 acabó hace varios meses, cerca de 5 millones de contribuyentes tendrán que hacer frente este próximo lunes al segundo pago de la renta. Es importante que los ciudadanos abonen este importe a tiempo para evitar enfrentarse a sanciones de hasta el 20 % sobre la deuda" afirma Enrique García, CEO y cofundador de TaxDown, y añade que "con todo, los españoles aún están a tiempo de conseguir un mayor ahorro en su declaración de la renta del año que viene. Los dos últimos meses del año son clave para intentar reducir al máximo el importe que tendremos que pagar a Hacienda en nuestra declaración o incluso conseguir que nos salga a devolver".

