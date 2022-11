Coloquios en el Wellington. La Verdad de la Leyenda Negra sobre la colonización española

La Fundación Wellington celebró el pasado 26 de octubre, dentro de su habitual ciclo de coloquios, un encuentro bajo el título La Verdad de la Leyenda Negra sobre la colonización española. En esta ocasión, el foro tuvo como objetivo realizar un análisis riguroso y fiel de la realidad del papel desempeñado por España en la colonización del Nuevo Mundo. Se ahondó, así pues, en la influencia actualmente creciente de los movimientos indigenistas de Iberoamérica, que tratan de alimentar la Leyenda Negra, contradiciendo de este modo que la colonización mejoró sustancialmente la vida política y social, así como el ámbito cultural y económico de los indígenas.

El coloquio contó con la presencia de Dña. Carmen Iglesias, directora de la Real Academia de la Historia y miembro de la Real Academia Española. También participó como ponente D. Miguel Henrique Otero, Editor de El Nacional de Venezuela y el periodista y ensayista D. José Javier Esparza. El encuentro estuvo moderado por la periodista Dña. Ana Samboal.

La secretaria de la Fundación Wellington, Dña. Pilar Moratiel, fue la encargada de inaugurar el acto. En su introducción afirmó: «El descubrimiento de América constituye uno de los hitos más importantes de la historia de la humanidad. Permitió aumentar la dimensión del mundo conocido, pero, sobre todo, incrementó significativamente el bienestar y las condiciones de vida de los españoles e indígenas». Se refirió también a la promulgación para el Nuevo Mundo de las denominadas Leyes de Indias, recalcando que debido a ellas: «Se consideró a los indígenas hombres libres, se les reconocieron los Derechos Humanos y de Propiedad. También se organizó una administración pública similar a la española». Destacó, además: «Esta estrecha relación generó grandes ventajas a ciudadanos de ambas orillas del Atlántico y propulsó su desarrollo, pero también alertó: “Desde el siglo XVI se creó una Leyenda Negra impulsada por la figura de Fray Bartolomé de las Casas, continuada por la propaganda británica que ha sido revitalizada recientemente por los movimientos indigenistas de Iberoamérica y por las posturas populistas mundiales».



La moderadora Dña. Ana Samboal, periodista, inició el debate afirmando que «el único imperio que se ha creído su leyenda negra es el español». También reiteró que algo está cambiando: «españoles de ambos lados del Atlántico están luchando contra la Leyenda Negra que demoniza la colonización. España no fue a hacer daño al Nuevo Mundo». Estas son algunas de las cuestiones que planteó: ¿La Leyenda Negra se enseña en los colegios a ambos lados del Atlántico? ¿Hasta qué punto la ideología política condiciona creer en la Leyenda Negra? ¿Han sido fructíferas las cumbres iberoamericanas que durante años ha financiado España? ¿Qué papel tiene el idioma español en este proceso?

La primera intervención fue la de D. José Javier Esparza, periodista y ensayista, quien vertebró su intervención afirmando que la Leyenda Negra no se sostiene historiográficamente hablando. «Sólo los extravagantes se creen la Leyenda Negra». Mencionó algunos ejemplos de distorsión, como el mito de Al-Andalus o el de la llamada opresión castellana. También preguntó: «¿Si estos argumentos no se sujetan desde el punto de vista historiográfico por qué siguen pesando tanto?». Señaló la mala educación como principal vehículo motor en algunos libros de texto de estas teorías y apuntó: «Es un problema político». Remarcó la necesidad de denunciar al poder: «Siguen empeñados en convencernos que la historia de España no merece la pena, mientras que es exactamente todo lo contrario, nada se entendería sin España».



Por su parte, D. Miguel Henrique Otero, Editor de “El Nacional” de Venezuela reseñó que, al otro lado del Atlántico, los textos escolares están marcados erróneamente por la idea de expolio y esclavización de Iberoamérica por parte de España. “Hoy en día la Leyenda Negra es utilizada por la política constantemente. “Un ejemplo de ello es que hace tres semanas Venezuela sufrió unas inundaciones en Tejerías, con centenares de familias damnificadas. Las lluvias arrasaron la ciudad.

El pueblo construyó sus casas en el cauce del río. Nicolás Maduro culpabiliza a los españoles de la tragedia medioambiental.” Sobre la cuota de responsabilidades históricas afirmó: «Quien tiene que pedir perdón no es España sino los descendientes de los aztecas por los sacrificios humanos que realizaron; y los descendientes de Estados Unidos, ya que su desarrollo industrial se hizo gracias al oro de California». Señaló una gran operación de los ingleses y, en parte los franceses, quienes usaron la Leyenda Negra para balcanizar Iberoamérica. «La Leyenda Negra es la operación de Fake News más grande de la historia».



Dña. Carmen Iglesias, directora de la Real Academia de la Historia y miembro de la Real Academia Española, empezó su intervención anunciando una buena noticia. El congreso celebrado a principios de octubre entre Trujillo y Madrid con la presencia institucional-académica de México, Perú, Argentina y España, con ausencia institucional venezolana, que logró el consenso de la comunidad historiográfica respecto a la maldición de la Leyenda Negra, distinguiéndose así de la comunidad política. Quiso dejar claro que, a diferencia de otros países europeos, el nuestro no ha practicado el expolio. «España no tiene nada que devolver; esto es importante para defender nuestra posición en Europa y el resto del mundo». Denunció que en los libros de texto el concepto del descubrimiento de América se ha visto muy limitado y se ha terminado por perder y también quiso incidir en que la propaganda ha existido eternamente. “No siempre lo peor es cierto” para acabar citando a Elliot «En España las fronteras siempre han sido de inclusión». Expuso que la monarquía hispánica siempre ha sido policéntrica y que, a pesar de no tener las tecnologías de hoy en día, la información llegaba rápidamente de un lado al otro del Atlántico. Puso como ejemplo Pausa (Perú). En 1607 se celebró una procesión en la que las tribus indígenas desfilaron engalanadas y en esa procesión aparecieron las figuras de D. Quijote y Sancho. Teniendo en cuenta que la primera edición de El Quijote es tan sólo de dos años antes, el libro tardó muy poco en divulgarse en el Nuevo Mundo.

Las conclusiones del debate desembocaron en torno a los siguientes puntos en común:

Existe un consenso historiográfico sobre la falsedad de la Leyenda Negra; pero no existe un consenso político. Los libros de texto de ambos lados del Atlántico, amparados por los diferentes países de ambos continentes, contribuyen a acrecentar esta Leyenda Negra, así como determinadas élites culturales que alimentan falsos mitos. Para D. José Javier Esparza el problema de la industria cinematográfica española que está financiada en gran medida por el Estado. «La buena noticia es que cada vez más periódicos españoles están rescatando nuestra historia con publicaciones que cada vez tienen una audiencia mayor». Para D. Miguel Henrique Otero, Editor de “El Nacional, las cumbres iberoamericanas organizadas por España han sido inútiles porque ha triunfado la balcanización. Todos los ponentes coinciden en que la colonización española contribuyó al bienestar político, económico y cultural de los indígenas y los españoles. Concluyeron, con la esperanza que algo está cambiando y cada vez hay más ganas de combatir estos falsos mitos: alimentados en la actualidad por los movimientos indigenistas y por el populismo. Dña. Carmen Iglesias sentenció: «El español es el mejor idioma del mundo y también un capital».



La Fundación Wellington se constituyó en junio de 1984 como institución benéfico-docente por voluntad de Doña Julia González Altuna, viuda de Don Baltasar Ibán, fundador del Hotel, con el propósito de fomentar las actividades docentes, culturales y sociales tendentes a mejorar la formación humana, profesional y cívica de las personas.

La Fundación Wellington celebra Los Coloquios del Wellington al objeto de debatir públicamente sobre asuntos de actualidad del máximo interés para el conjunto de los ciudadanos; con ello se pretende un mayor acercamiento a la sociedad. En el mismo intervienen destacados profesionales y líderes de opinión que no sólo exponen sus planteamientos, sino que, tras una breve ponencia, mantienen un coloquio entre ellos y también con el público asistente. Concluye con una copa de vino español para personalizar más el encuentro. El primero de ellos tuvo lugar el 17 de noviembre de 2008.



Además, La Fundación Wellington colabora con la organización de Manos Unidas, patrocinando un Rastrillo Solidario y un Torneo de Bridge que se celebra en el Hotel Wellington, con el fin de colaborar en la financiación de diferentes proyectos para la reinserción de niños y jóvenes de barrios marginales de la India.