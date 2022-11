Thannac ha sabido desarrollar nuevas estrategias promocionales Emprendedores de Hoy

viernes, 4 de noviembre de 2022, 08:00 h (CET)

El día de ofertas estadounidense denominado Black Friday no es una fecha obligada en las empresas, sino una costumbre importada. Como muchos otros casos.

Desde hace años, este tradicional día lo promocionan en comercios minoristas de venta online y offline de todo el mundo. El atractivo de esta fecha, celebrada el último viernes de noviembre, radica en los importantes descuentos/ganchos de los productos.

Sin embargo, muchos clientes se han dado cuenta de que son estrategias de marketing más que realmente oportunidades. En muchos comercios, hay falsas promociones o descuentos porque los artículos están preparados a propósito. Esto está provocando una pérdida de confianza de los clientes en esta campaña.

Ante la crisis del Black Friday, otras marcas, tales como Thannac, han sabido desarrollar nuevas estrategias promocionales.

La crisis del Black Friday La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha desarrollado un análisis exhaustivo de los principales productos ofertados en el Black Friday, monitoreando las fluctuaciones de precios desde un mes antes de la fecha de promociones. El estudio ha detectado que, durante los años 2016, 2018, 2019 y 2020, más del 25 % de los precios de los artículos con supuestos descuentos, en realidad habían sido inflados en los 30 días previos, para luego anunciarse como rebajados.

Al igual que la OCU, muchos consumidores y organizaciones independientes detectaron la misma tendencia, entendiendo que se trata de una jornada de marketing que, muchas veces, no presenta ofertas reales. Por lo tanto, la expectativa ha decaído y ya no se trata de una jornada esperada con ansias por parte de potenciales clientes.

Otro factor que ha incidido en el declive del entusiasmo por el Black Friday es el impulso de innovadoras propuestas promocionales por parte de las marcas, durante todo el año. Se trata de la estrategia de mantener un sistema continuo de ofertas y descuentos a los clientes, verdaderas ofertas, como la implementada por Thannac, que permite a los clientes acceder a artículos exclusivos a precios promocionales reales, para beneficiar a los clientes y potenciar la compra.

Ofertas de Thannac todos los meses La propuesta de Thannac consiste en brindar siempre oportunidades de descuento, disponibles en su tienda online. Desde hace años, la marca de indumentaria femenina se dedica a las prendas que mejoren la imagen de sus clientas, para sacar a relucir su mejor versión. En este sentido, buscan brindar una experiencia de compra agradable, en la plataforma online, en la que están absolutamente volcados, dando acceso a promociones exclusivas.

El sitio web de Thannac permite acceder a las colecciones de la marca, de la temporada de verano y de invierno, con alternativas en tendencia y clásicas, que pueden comprarse de forma online. A su vez, cuentan con una sección de outlet, en la que ofrecen prendas de final de serie con ofertas reales, a precios atractivos y disponibles durante todo el año.

De esta manera, la estrategia de promociones continuas de Thannac ofrece una experiencia de compra transparente y accesible, que es valorada por sus compradoras y distinguida por su autenticidad y efectividad.



