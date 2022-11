Las 100 fortunas de España ven reducida su riqueza por la guerra en Ucrania y la inflación Lista Forbes de los cien españoles más ricos Redacción

jueves, 3 de noviembre de 2022, 10:40 h (CET) Forbes España ha anunciado una nueva edición de la lista de “Los 100 españoles más ricos”, que recoge las principales fortunas del país. El ránking analiza no solo la riqueza, sino cómo gestionan su patrimonio, y estudia el valor de mercado de sus empresas, sus propiedades inmobiliarias, suntuarias y su liquidez.

En la lista de este año, la suma de las grandes fortunas españolas experimenta una caída del patrimonio hasta los 143.000 millones de euros, un 7% menos que en 2021, una media de 286.301 euros diarios. Un descenso provocado por el conflicto en Ucrania, la inminente recesión y su efecto en las materias primas y la energía, las limitaciones en las cadenas de suministro, la inflación, además de las intervenciones del Banco Central Europeo subiendo tipos de interés, entre otros factores.

No obstante, a pesar de la disminución del patrimonio, Amancio Ortega, Sandra Ortega, Rafael del Pino y Calvo-Sotelo, Juan Roig y Juan Carlos Escotet encabezan este ránking donde, de forma conjunta, concentran casi la mitad (48,6%) del total de la fortuna con 69.300 millones de euros.

Dentro del top 10, destaca el ascenso del presidente del grupo Iberostar, Miguel Fluxá Rosselló, que ha visto duplicada su fortuna hasta los 2.700 millones de euros, y asciende catorce posiciones -de la vigésimo segunda a la octava posición- gracias a la evolución del Grupo.

El liderazgo del accionista mayoritario de Inditex se mantiene firme a pesar de tener peores resultados que el pasado ejercicio. Con un patrimonio de 53.500 millones de euros, equivalente a la suma de los 27 españoles que le siguen en la lista (53.800 millones de euros). Tras él, su hija Sandra Ortega -única mujer entre los cinco primeros puestos de la lista- cuya fortuna desciende un 14% respecto al año pasado, situándose en 5.400 millones de euros.

Por su parte, los cinco primeros puestos de la lista se mantienen igual que el año pasado. Como novedad, el presidente y máximo accionista de Abanca, Juan Carlos Escotet, es el único de los cinco primeros que ha visto aumentado su patrimonio en un 18% debido a la mejora del 6,6%% del volumen de negocio interanual en el primer semestre del año y ha aumentado el crédito a las pymes y autónomos en un 35% más que los niveles previos al Covid, hasta 1.500 millones.

La lista de 2021 la cierran Josefa y Assumpta Serra, Adolfo Utor, Lluís y Aurelia Carulla Font, Carmen Ybarra y familia, Juan José Hidalgo, con 300 millones; y por último, Marc, Antonio, Daniel y Marian Puig Guasch con 275 millones.

Entre las curiosidades del ránking, la subida más fuerte del año la han protagonizado Carmen y Luis Riu Güell, propietarios y principales ejecutivos de Riu Hotels & Resorts, que ascienden del puesto 91 al 45, después de doblar su fortuna que ha pasado de los 300 millones de euros a los 650 millones. Por su parte, la entrada más estelar en la lista la protagoniza Fernando Romero, CEO de EiDF, que se ha colocado directamente en el puesto 34 por la revalorización de su empresa de energías renovables en el mercado de valores.

Este año la lista cuenta con 19 incorporaciones que cuentan con una riqueza media de 400 millones de euros, sumando un total de 7.550 millones. Entre las novedades destaca la comentada incorporación de Fernando Romero, además de Primitiva Renedo junto a Dolores y Josefa Ortega, accionistas de Inditex; los hermanos Josep, Óscar y Meritxell Vall, propietarios del grupo cárnico Vall Companys; y Joan Font, presidente del grupo de supermercados Bon Preu.

El sector del turismo, un negocio que vuelve con fuerza

En esta edición, el turismo es el sector que más ha resurgido en la lista con un total de 5.100 millones de euros, un 145% más que en 2021. Una vez que ya se han dejado atrás las restricciones de la pandemia, los directivos de las principales cadenas hoteleras españolas han visto cómo su fortuna se ha incrementado, principalmente, debido al aumento del turismo tanto nacional como internacional. En este sentido, Simón Pedro Barceló, co-presidente del grupo hotelero Barceló, uno de los más importantes e internacionales del país, retorna a la Lista Forbes, situándose en el puesto 61 por la mejora de las valoraciones del turismo por parte de los inversores y sus resultados.

La igualdad de género, pendiente en las fortunas españolas

La diferencia de género entre los ricos es fácil de cuantificar aunque medir el reconocimiento público resulta más complicado. Por ello, como novedad, Forbes España ha publicado por primera vez la lista de las 75 mujeres más ricas de España, una clasificación que incluye 34 nombres que no están presentes dentro de los 100.

La riqueza de todas las integrantes en esta lista suma 37.450 millones de euros, lo que supone una media de 500 millones por cabeza. Estos datos contrastan con la fortuna de los 75 hombres más ricos, que suman 116.400 millones o 1.550 millones por cada uno. Esto es tres veces más que la riqueza media de las mujeres. Si se descuenta a Amancio Ortega, cuya fortuna es de 53.500 millones y está a años luz del resto, los 75 millonarios siguientes suman 63.125 millones, esto es, 840 millones de media.

Por regiones, la Comunidad de Madrid es la región que más riqueza acumulada entre las mujeres multimillonarias aporta al ránking con 10.950 millones entre las 16 fortunas que aporta a la lista; seguida de Cataluña, que aporta más mujeres (16) que la Madrid, pero suma 8.075 millones de euros.

En esta edición quedan fuera de la lista de los 100: Nuria Roura Carreras, María y Magdalena Canivell, accionistas de Laboratorios Grifols; María José Álvarez Mezquíriz, Presidenta Ejecutiva del Grupo Eulen; Pilar Muro, ex presidenta del grupo hospitalario Quirón; María, Lourdes y Carmen Carceller, accionistas de Disa – Energía; Paloma García y Asunción Peña, accionistas de El Corte Inglés.

Madrid, a la cabeza gracias a su agresiva política fiscal

Madrid y Andalucía están en el punto de mira del gobierno central por su apuesta por eliminar el impuesto de patrimonio y el de sucesiones para los familiares de primer grado, mientras que el Ejecutivo eleva la fiscalidad para las rentas más altas y propugna un nuevo impuesto para los más ricos.

A pesar de ello, ambas regiones cuentan con grandes fortunas dentro del ránking. Madrid es la comunidad que más oriundos tiene, con un total de 35, con una riqueza acumulada de 35.900 millones de euros. Mientras que Andalucía, que está llevando a cabo una política fiscal agresiva -al igual que Madrid- cuenta con dos grandes patrimonios que suman 950 millones de euros.

En cuanto a la Comunidad de Madrid, las fortunas en esta región están lideradas Rafael del Pino y Calvo-Sotelo (3.800 M€) , que se mantiene en la tercera posición del ránking, por delante del valenciano Juan Roig (3.400 M€, Mercadona) gracias a la evolución de Ferrovial en Bolsa donde los analistas estiman que la compañía mejorará sus ingresos un 12% en los próximos años. Además, este año, en el mapa madrileño, destaca la subida de más de 20 posiciones de Nieves y Daniel Entrecanales, accionistas de Acciona, y el ingreso de David Ruiz de Andrés, fundador de Grenergy Renovables, con una fortuna de 600 millones de euros.

Por otro lado, en la clasificación de grandes fortunas madrileñas que se encuentran fuera de las 100 más ricas de España, Enrique Cerezo y José Antonio Togores Mahou lideran este ránking con 250 millones de euros. En el caso de Cerezo, su fortuna se debe al incremento de la valoración del Atlético de Madrid, en un 50% en sólo un año, de mil millones de dólares en 2021 a 1.500 millones en la actualidad.

Por su parte, Cataluña, es la segunda región con más ricos tiene (29), con una riqueza media de 605 millones de euros. Después le siguen Galicia, Baleares y la Comunidad Valenciana en cuanto a riqueza acumulada se refiere.

Galicia es la región que más riqueza acumula por el efecto Ortega. No obstante, esta comunidad cuenta con once representantes entre los que destaca, a parte de Amancio y Sandra Ortega, Juan Carlos Escotet, presidente de Abanca; Fernando Romero, CEO de EiDF; y Primitiva Renedo, accionista de Marlolan, entre otros.

Respecto a las Islas Baleares, su fortuna proviene del turismo, ya que dos tercios de su fortuna procede de este sector, el cual ha dejado atrás en este 2022 una de sus etapas más negras debido a la pandemia y ha crecido de manera exponencial en el último año. Por su parte, la Comunidad Valenciana debe su riqueza a la familia Roig principalmente, ya que Juan Roig y Hortensia Herrero, presidente ejecutivo de y accionista de Mercadona respectivamente, y Fernando Roig, propietario del grupo cerámico Pamesa, uno de lo cinco grupos del sector más grandes del mundo; suman el 85% de la fortuna de esta región con un total de 6.600 millones de euros.

En las últimas posiciones se encuentran Cantabria, La Rioja y Navarra que no cuentan con fortunas en la lista de los 100 españoles más ricos.

Rafa Nadal y su imperio, líder también entre los deportistas de élite

En cuanto al deporte, cada vez encontramos menos deportistas en esta lista. A pesar de no figurar en la lista de “Los 100 españoles más ricos’, Nadal es el deportista español con más patrimonio, con 250 millones de euros, seguido de Fernando Alonso (225), Sergio Ramos (180), Andrés Iniesta y David de Gea (125), y Gerard Piqué (120).

Los deportistas españoles tampoco se encuentran entre los internacionales más ricos del ránking The World’s highest-paid athletes de Forbes. La retirada de leyendas del deporte español como Pau Gasol, que llegó a ocupar la décimo cuarta posición en 2014, y las temporadas irregulares debido a las lesiones del tenista Rafael Nadal, sumado a la lógica bajada del deporte nacional después de unos años de éxito, tanto colectivo como individual, ha provocado que no se encuentre ningún deportista en activo dentro de esta lista.

En cuanto a cultura, Carmen Thyssen, la propietaria de la colección de pintura que lleva su nombre, se encuentra entre las veinte fortunas más importantes de España. Concretamente está situada en la vigésima posición con un patrimonio de 1.300 millones de euros.

Por otro lado, dentro del mundo de la música, el cantante Julio Iglesias está situado en el puesto número 40 con una fortuna de 700 millones de euros, un 6,6% menos respecto al año pasado.

