​Pablo Suárez culmina su exitosa temporada en RX2e junto a su afición en Barcelona El piloto grancanario consiguió la cuarta posición en la Final, llegando a las puertas del podio delante de su afición Redacción

martes, 1 de noviembre de 2022, 12:00 h (CET)

El mejor Rallycross mundial regresó un año más a España, con Pablo Suárez volviendo al Circuit de Barcelona-Catalunya, el trazado en el que debutó en la disciplina el pasado año. Delante de toda la afición, recibiendo el calor con el que ha afrontado cada una de las cinco citas de la temporada, Suárez salió a pista en cada sesión con el objetivo de brindarles bonitas carreras, consiguiendo de nuevo el pase a la Final para culminar esta exitosa temporada en el FIA RX2e Rallycross Championship.



Compitiendo en la que es su prueba de casa, Pablo Suárez se enfundó el mono y se montó por última vez este 2022 al RX2e con el que subió al podio en Nürburgring el año pasado y en Spa-Francorchamps hace apenas unas semanas para salir a por todas. La primera toma de contacto con la pista de Montmeló fue buena, mostrando un sólido ritmo en las dos tandas de entrenamientos libres.

En la primera carrera del fin de semana, la Heat 1, la falta de agarre no ayudó y el grancanario tuvo que conformarse con la cuarta plaza. En la Heat 2, logró realizar una salida impecable, superando a varios de sus rivales hasta que un desafortunado pinchazo le obligó a reducir el ritmo. Suárez trató por todos los medios llegar a la línea de meta, lo cual consiguió finalmente, siendo aplaudido por la afición desde las gradas por su esfuerzo para terminar la carrera en esas complicadas condiciones.

El sábado terminó con una octava posición en el ranking provisional que le dejaba con opciones limitadas de cara al domingo. Por ello, el piloto español que ha competido en todas y cada una de las carreras del FIA RX2e Rallycross Championship se centró en remontar. El primer golpe encima de la mesa lo dio en el matinal Warm Up, con el segundo mejor tiempo de toda la sesión y un pilotaje excelso sin errores.

Parecía que las tornas habían cambiado, pero todavía era necesario confirmarlo en carrera. Poco tardó Pablo Suárez en hacerlo, dando un nuevo golpe de efecto en la Heat 3 con una ejecución estratégica perfecta que, junto a su gran ritmo de carrera, le permitieron ser tercero, escalando de la octava a la quinta posición en el ranking provisional del World Rallycross de Barcelona. Este resultado le devolvió todas las opciones que parecían lejanas el sábado. Pero todavía quedaban los platos fuertes.

Un nuevo golpe estratégico en la línea de flotación de sus rivales le dio la tercera plaza en la Progression Race, la carrera clave del fin de semana desde su implantación en el campeonato a comienzos de temporada, dado su papel para determinar las parrillas de salida de las dos Semifinales. El planteamiento estaba funcionando, pero tocaba defenderlo una vez más en una carrera eliminatoria que determinaría el pase a la codiciada Final.

Con toda la afición, fiel durante toda la temporada, apoyando al piloto grancanario, se dio la salida a la Semifinal. Pablo Suárez realizó una fantástica salida, apretando a sus contrincantes desde los primeros metros. Aplicando la estrategia ganadora que tan bien le había funcionado el domingo, volvió a ser tercero. Dado que comparativamente, Suárez estaba mejor clasificado en el ranking provisional que el piloto que terminó tercero en la otra Semifinal, el quinto puesto de la parrilla de salida para la Final fue para él, demostrando la importancia que mantienen las Heats en el desarrollo del fin de semana.

El sol iba escondiéndose en la tarde dominical mientras los cinco mejores pilotos se colocaban en sus puestos de salida para la gran Final de la antesala del mundial de Rallycross. Cuando el semáforo se puso en verde, Pablo Suárez salió disparado hacia la primera curva, peleando con firmeza por superar a sus rivales. El grancanario se colocó tercero, pero un toque de otro piloto le hizo perder la trayectoria y la plaza ganada.

Sin ceder ni un milímetro, ejecutó la estrategia en el momento más oportuno, entrando en la Joker Lap en la vuelta óptima para recuperarse y cruzar la línea de meta en cuarta posición, un resultado a las puertas del podio para mayor celebración de la afición, familia, amigos y apasionados de la competición que animaron a Suárez desde las gradas; consiguiendo, a su vez, dos vueltas rápidas en el último baile del año.

Con ello, concluyó una gran segunda temporada de consolidación como uno de los pilotos de referencia en el FIA RX2e Rallycross Championship, compitiendo con los colores de Gran Canaria por los principales trazados de RX de Europa en un año para enmarcar, plagado de grandes actuaciones y éxitos en su continuo aprendizaje junto a los maestros del Rallycross mundial. La temporada ha llegado a su fin para Pablo Suárez. Ahora, es tiempo de poner en perspectiva los logros conseguidos y trabajar de cara a un futuro que apunta muy prometedor para el piloto de Gran Canaria.

CLASIFICACIÓN GENERAL FIA RX2e RALLYCROSS CHAMPIONSHIP: 1) Viktor Vranckx - 83 2) Isak Sjökvist - 73 3) Nils Andersson - 65 4) Patrick O'Donovan - 60 5) Raül Ferré - 58 6) Pablo Suárez - 56 7) Filip Thorén - 27 8) Laia Sanz - 25 9) Roberts Vitols - 12 10) Mark Flaherty - 11 11) Pepe Arqué - 10 12) Lance Woolridge - 9 13) Catie Munnings - 8 14) Aksel Lund Svindal - 7 15) Carlos Checa - 7 16) Nick Heidfeld - 6

