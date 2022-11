Tokentrotter: una app que recompensa por las experiencias turísticas Gratifica a quien complete recorridos turísticos en 25 ciudades europeas Redacción

martes, 1 de noviembre de 2022, 10:00 h (CET)

Un equipo de profesionales de Bilbao, que cuentan en sus espaldas con una larga trayectoria en el desarrollo informático en el de aplicaciones móviles, apuesta por cambiar el perfil de los viajeros tradicionales gracias a Tokentrotter.

Con un planteamiento disruptivo en la industria turística, esta app basada en lo que han llamado “travel2earn” (viajar y ganar), busca recompensar al viajero por el mero hecho de hacer turismo.

Tokentrotter se define como una nueva red social que, impulsada por una comunidad de viajeros, combina viajar a destinos conocidos y visitar puntos de interés recomendados por otros usuarios. Actualmente, la aplicación ofrece contenidos de las 25 ciudades europeas más visitadas, aunque su objetivo es llegar a las 100 ciudades en la segunda fase de desarrollo en marcha.

“El objetivo es ayudar a las personas a conocer las ciudades desde una perspectiva distinta a la que aparece en las guías, apoyándose en herramientas de redes sociales, realidad aumentada y gamificación. Así, se consiguen generar emociones y recuerdos únicos a la vez que se les ofrecen recompensas mientras disfrutan viajando” explican sus desarrolladores.

¿Cómo funciona Tokentrotter?

Su funcionamiento es sencillo. En un primer momento es necesario crear el perfil de viaje que se va a realizar (en pareja, con amigos, en familia, solo…), los puntos de interés que se quieren visitar dentro del destino y el número de días que se permanecerá en él.

Con esos datos, la aplicación ofrecerá un recorrido que incluye comentarios, recomendaciones o incluso retos ya realizados por otros usuarios que también hayan visitado la ciudad.

A partir de ahí, la aplicación ofrece recompensas a los usuarios a través de monedas digitales (tokens) que se pueden canjear por descuentos u ofertas en vuelos, hoteles y experiencias (entradas a espectáculos, museos, conciertos…) o bien vender a otros usuarios.

¿Cómo se consiguen? Hay varias formas de conseguir los tokens. Se puede hacer creando o escuchando las audioguías sobre los puntos de interés y recomendaciones que han volcado otros usuarios o cuando se completa el Pasaporte Tokentrotter, es decir, cuando el recorrido propuesto por la app es finalizado. Una tercera vía para esta recompensa sería completando desafíos, resolviendo acertijos o incluso encontrando pistas ocultas que hayan dejado otros usuarios.

¿Qué ventajas tiene Tokentrotter como app de viajes?

En primer lugar, permite al turista viajar más y mejor, optimizando al máximo el tiempo en la ciudad, ahorrando dinero y generando una experiencia completa y divertida. Además, ofrece a los distintos agentes de la ciudad - ya sean residentes, guías turísticos, expertos en historia…- compartir el conocimiento del destino con anécdotas curiosas, monetizando de forma sencilla y automática la creación de contenido para la comunidad.

“Existen otras apps de viajes pero la falta de contenido original y actualizado hace que fracasen. Teníamos claro que para que funcione es necesario una comunidad involucrada y con ganas de compartir experiencias y datos curiosos que sean gratificados como lo son con nuestras recompensas gamificadas” explica Alberto Iglesias, promotor de Tokentrotter. “Buscar cada lugar secreto, actualizar con nuevas oportunidades de entretenimiento es complicado sin ayuda y no es atractivo sin premio” concluye.

Además, desde el punto de vista empresarial, la app ofrece un canal de ventas segmentado en el que las empresas pueden publicar anuncios personalizados, patrocinar juegos o recorridos mediante realidad aumentada y siempre desde un entorno no intrusivo para el usuario.

El algoritmo de la aplicación (que sigue técnicas de machine learning) y las tecnologías de geolocalización captan al cliente adecuado en el momento adecuado. De hecho, a partir del día 25 de octubre se lanzará el proyecto en una IDO (Initial Dex Offering) para seguir consiguiendo fondos para su desarrollo en la que podrán apostar todas las personas que estén interesadas.

