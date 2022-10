¿Cómo actuar ante una carta denuncia de la BSA?, la peritación de software ilegal de GlobátiKa Lab

Aunque, en España, el uso de software pirata o ilegal ha bajado, siguen existiendo multitud de equipos informáticos personales o profesionales que están haciendo un uso ilegal e ilícito de la licencia de dichos programas. Es por ello, que para luchar contra la piratería han surgido organismos de control que luchan activamente contra la piratería del software.

Uno de estos organismos es la BSA o The Software Alliance, cuya finalidad es contrarrestar el uso de software ilegal en todo el mundo. Para ello, utilizan métodos a través de los cuales las compañías creadoras de programas pueden identificar en qué ordenadores están siendo instalados sus programas sin licencia y mandar la información del equipo, de la red, de los usuarios y de la empresa al fabricante.

Cuando la BSA detecta que un equipo tiene instalado un programa del cual no se ha comprado la licencia, mandará una carta de denuncia avisando al particular o la empresa. También es importante señalar, que la propia BSA anima a las personas a denunciar de forma anónima el uso ilícito e ilegal de software pirateado con un porcentaje de recompensa. Por lo que si ha recibido una carta denuncia de la BSA, lo más común es que haya sido objeto de una denuncia anónima a través de su formulario web.

¿Qué hacer si se recibe una carta de la BSA? Ante la recepción de una carta de la BSA, la mayoría de las empresas y particulares no saben cómo actuar, por ello, GlobátiKa Lab es un gabinete de especialistas en software que recomienda para estos casos la peritación del software ilegal.

La finalidad de esta peritación informática no es otra que poder demostrar y certificar si el software y sus complementes (plug-ins) han sido utilizados en su totalidad o no. Tratando así de reducir la multa en la mayor cuantía posible.

Los expertos de GlobátiKa Lab no recomiendan formatear el ordenador para tratar de eliminar pruebas, se debe tener en cuenta que la BSA ya tiene mucha información de la empresa: el número de equipos de la red, el software que se ha usado, las veces que lo ha hecho, el número de diferentes equipos que tienen instalados un mismo software pirata, la IP de la conexión a internet, e incluso el nombre de los usuarios.

La denuncia de la BSA implica la solicitud de pago de todas las licencias del software utilizado, además de los plug-in o complementos que puedan estar incluidos en el paquete. El trabajo de GlobátiKa y su equipo de peritos informáticos en estos casos es el de realizar un informe con el uso verdadero del software para llegar a un acuerdo económico con la BSA, así como la legalización del software pirata.

Denuncia de la BSA Si la empresa dispone de programas del famoso paquete Adobe Suite o Microsoft Office, por ejemplo, dentro de los ZIP que se descargaron vendrán cada uno de los programas que lo componen: Photoshop, Illustrator, Premier Pro, After Effect, etc., en el caso de Adobe y Word, Excel, Power Point, Outllook, etc., en el caso de Office.

La denuncia de la BSA implica que la persona debe pagar cada una de las licencias del paquete descargado, más sus plug-ins que puedan venir dentro del mismo paquete. Es decir, debe pagar la multa por cada una de las licencias que se supone está usando, tanto si los ha instalado, como si no.

Aquí es donde entran en juego los peritos informáticos de GlobátiKa Lab, que realizarán un informe con el uso real para llegar a un acuerdo económico y de legalización de software pirata. Con el análisis forense de los equipos, podrán demostrar que programas se llegaron a usar (instalar) y cuáles no.Reduciendo así el importe de la denuncia y legalizando el software que usted o la empresa y todos sus equipos informáticos han venido usando hasta la fecha.

Como consecuencia, GlobátiKa Lab se erige como una excelente opción a la hora de realizar una peritación de software ilegal después de recibir una carta de la BSA, teniendo como resultado tanto la reducción del importe de la denuncia como la legalización del software utilizado.

Cercanía y compromiso GlobátiKa Lab se caracteriza por ser un gabinete profesional de peritos informáticos judiciales, que cuenta con oficinas y laboratorios a lo largo de todo el territorio español, lo cual les permite no solo actuar con la profesionalidad que el tema requiere, sino también estar cerca de sus clientes ante cualquier necesidad que pueda surgir.

Los profesionales que integran su equipo se encuentran titulados y habilitados para la defensa de los derechos digitales de particulares o entidades que se encuentren en un proceso judicial en el que las pruebas tienen base tecnológica.

Mediante su página web, se puede acceder a un listado de profesionales donde cada cliente puede localizar aquel más próximo a su ubicación o comunicarse por vía telefónica a su centralita gratuita para recibir asesoramiento.

Esta empresa también cuenta con un laboratorio especializado en análisis de móviles, extracción de datos, investigación de ciberdelitos y localización de números ocultos o privados.