Laura Casabuena se mete en la final All Around de su primer Campeonato del Mundo Logra la clasificación para la final que se celebrará el próximo jueves 3 de noviembre Redacción

@DiarioSigloXXI

lunes, 31 de octubre de 2022, 12:46 h (CET)

Este domingo, Laura Casabuena se clasificó a la final All Around del Campeonato del Mundo de Liverpool de gimnasia artística. Tras disputarse las jornadas clasificatorias de la categoría femenina, el equipo nacional español confirmó las puntuaciones de la clasificación por equipos en la que España finalizó en la 17ª posición.

Laura Casabuena brilló en los cuatro aparatos logrando así la mayor puntuación de la delegación nacional confirmando el gran presente que atraviesa. En barra sumó 12.966 puntos, en paralelas logró 12.666, en salto consiguió13.200 y en suelo obtuvo13.200.

Fantástico debut de Laura Casabuena en su primer Campeonato del Mundo, logrando la clasificación para la final All Around que se celebrará el próximo jueves 3 de noviembre.

Por su parte, junto a Emma Fernández y Paula Raya, en el equipo nacional también participó la también alcoyana, Maia Llacer, que ofreció un gran rendimiento en cada aparato. Este lunes, será turno de Néstor Abad con el #TeamESP de gimnasia artística masculina. Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.