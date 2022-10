¿Buscas invertir? Fundamentos de operaciones con índices que debes conocer Un índice bursátil está compuesto por un conjunto de activos o acciones de diferentes empresas Redacción

lunes, 31 de octubre de 2022, 12:13 h (CET)

Si tienes dinero para invertir, pero no sabes en qué, una muy buena opción es el trading de índices. El trading es una buena forma de generar ingresos, ya sea como fuente principal o como un ingreso extra. Pero como todo tipo de negocio, requiere de conocimiento, estudio y práctica, además está sujeto a riesgos, sin importar que operen con acciones, materias primas, divisas o índices bursátiles.

Qué es un índice bursátil

Un índice bursátil está compuesto por un conjunto de activos o acciones de diferentes empresas, por lo general dedicadas a un mismo sector en una región determinada.

El índice se encarga de rastrear o monitorizar el comportamiento de todas las acciones, empresas o activos que lo conforman, mostrando el rendimiento general de estas. Por ejemplo, si un índice está en números negativos, está indicando que la mayoría de las empresas que lo componen están pasando por un mal momento, sin importar que un par de los activos estén en una buena racha, el índice muestra un promedio.

Algunos de los índices más conocidos son el Dow Jones, que está compuesto por 30 grandes empresas y cuyo valor está por encima de los 29 mil dólares, el Nasdaq Composite que tiene un valor por encima de los 10 mil dólares y el Eurostoxx 50, que está compuesto por empresas de diferentes países de Europa y cuyo valor está por encima de los 3.000 USD.

La mayoría de los países grandes, económicamente, suelen cotizar en bolsa y también tienen índices.

Cómo funciona el trading de índices online

No se puede invertir directamente en un índice, ya que estos solo son un indicador de un grupo de activos. Sin embargo, si se puede invertir en estos a través de los instrumentos derivados, como los CFDs. Los CFDs o Contratos por Diferencia, toman el valor de cierto activo, en este caso el índice bursátil de nuestra preferencia y nos permiten negociarlo de forma directa con el broker. Con los CFDs se gana dinero en las subidas o bajadas de cierto activo, ya que al abrir una posición se hace un trato con el broker y se le indica si este bajará o subirá su valor.

La diferencia que existe entre el precio de entrada y de salida será tu ganancia, siempre que hayas acertado en tu predicción.

También se pueden utilizar apalancamientos al operar con CFD, los cuales pueden permitirte conseguir mayor beneficio al operar. Sin embargo, no son del todo recomendados.

Los contratos por diferencia se pueden hacer a largo plazo (futuros), cuando se estima que el valor cambiará a nuestro favor a un plazo de más de un día o con índices en efectivo, donde se negocia con el precio actual del activo.



Necesitas un broker online para hacer trading de índices

Para hacer trading de índices requieres de una plataforma que te permita operar con contratos por diferencia y para ello debes registrarte en un broker.

Selecciona un broker de tu preferencia, pero debes tener en cuenta que permita hacer CFD, que tenga buenas opiniones de los usuarios y que sea un broker regulado. Una vez hayas seleccionado al broker de tu preferencia, solo debes clicar en el botón de registrarte, (que suele aparecer en la parte superior derecha de la pantalla). Deberás completar algunos datos como: tu nombre, fecha de nacimiento, correo electrónico vigente, número telefónico y país.

Completado este paso deberás de verificar tu correo electrónico o tu móvil. Por último, deberás verificar tu cuenta con algún documento de identidad y una selfie, esta verificación puede durar un par de horas o incluso varios días.

Cuando tu cuenta esté verificada, podrás comenzar a cargar dinero con el método de pago que prefieras para comenzar a hacer trading con índices.

No olvides que el trading de índices tiene riesgos

Antes de ingresar en el trading de índices, debes tener presente que este, al igual que otras inversiones, está sujeto a riesgos. Aquí algunos de ellos:

● Volatilidad, subidas o bajadas de forma impredecible, ya que los índices dependen de la cotización de las acciones de cierta empresa. ● Brokers estafadores, se han dado casos en el que brokers no regulados (incluso algunos regulados), han desaparecido con el dinero de todos los inversionistas sin dar explicaciones. ● Las ganancias no son seguras, a menos que tengas una máquina del tiempo para saber qué pasará en el mercado futuro, no tendrás ganancias seguras.

● Puede perder todo, cuando no se tiene la suficiente formación, capacidad de análisis de los mercados, práctica y una estrategia de trading, se puede descapitalizar.

