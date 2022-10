Más de 120.000 personas en España están en riesgo por no cuidar su salud cerebral ​Del 31 de octubre al 4 de noviembre: Semana del Cerebro 2022 Francisco Acedo

lunes, 31 de octubre de 2022, 11:43 h (CET) Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), la esperanza de vida media en España es de 83 años, pero la esperanza de vida saludable -considerando como buena salud la ausencia de discapacidad- solo llega hasta 70 años (70,4 años en mujeres frente a los 69,4 en los hombres). Nueve de las quince enfermedades más frecuentes entre las personas que tienen reconocida una discapacidad en España son neurológicas, con enfermedades como el ictus, el Alzheimer, el Parkinson o la ELA, liderando la clasificación. Aunque tampoco se pueden olvidar otras enfermedades neurológicas como la migraña, la epilepsia, la esclerosis múltiple, la demencia frontotemporal… también muy prevalentes y con altos índices de discapacidad.



En España hay cerca de 20 millones personas que superan los 50 años y, a partir de esa edad, más del 50% de la población padece una enfermedad crónica. Según datos de la Sociedad Española de Neurología (SEN), las enfermedades neurológicas son las responsables del 44% de la discapacidad por enfermedad crónica y del 50% de los años perdidos por discapacidad.

“A medida que cumplimos años, mayor es la posibilidad de que padezcamos algún tipo de enfermedad neurológica crónica, ya que la edad es uno de los factores de riesgo que con mayor frecuencia se asocia a la aparición de estas enfermedades. Pero aunque la edad no sea un factor que podemos modificar, sí lo son muchos otros factores de riesgo para el desarrollo de estas enfermedades”, comenta el Dr. Jesus Porta, Vicepresidente de la Sociedad Española de Neurología (SEN). “Está comprobado que llevando hábitos de vida cerebro-saludables se podrían prevenir muchas enfermedades neurológicas. Por poner algún ejemplo, estamos hablando de cifras como que hasta el 90% de los casos de ictus o más del 30% de los casos de Alzheimer y epilepsia se podrían llegar a evitar -lo que supone reducir en más de 120.000 los nuevos casos que se producen cada año en España, solo de estas tres enfermedades- si la población comienza a tomar conciencia sobre la importancia que tiene cuidar el cerebro y más si lo hacemos desde que somos niños, aunque nunca es tarde para empezar”.

Precisamente, para concienciar sobre la importancia de mantener una buena salud cerebral, la Sociedad Española de Neurología celebra esta semana la Semana del Cerebro, una iniciativa que surgió hace ya más 10 años con el objetivo de concienciar sobre la importancia de cuidar nuestro cerebro para prevenir enfermedades neurológicas y vivir sin discapacidad.

“Una de las mayores claves a la hora de prevenir la aparición de enfermedades neurológicas es fomentar la reserva cognitiva, es decir, estimular el cerebro con actividades que ayuden a aumentar la conectividad entre neuronas. Para ello debemos realizar actividades que nos permitan ejercitar nuestro cerebro con el objetivo de que funcione de una forma más eficaz. Y esto se hace realizando cualquier tipo de actividad intelectual, como leer, estudiar, socializar, jugar…”, explica el Dr. José Miguel Láinez, Presidente de la SEN. “Al igual que todos sabemos que es necesario dedicar tiempo a realizar ejercicio para mejorar nuestra salud corporal, todos deberíamos saber también que debemos dedicar tiempo a mejorar nuestra salud cerebral”.

Pero el cerebro también se beneficia de otros hábitos de vida saludables. “Además de la inactividad intelectual, otros factores que también están involucrados en la aparición de las enfermedades neurológicas son la inactividad física, el tabaquismo, la hipertensión, el consumo de alcohol, la depresión, la diabetes o la contaminación del aire. Por lo tanto, evitando estos factores, siguiendo la dieta mediterránea, intentando tener un buen estado anímico y buscando la socialización, estaremos ayudando a reducir la prevalencia y progresión de muchas enfermedades neurológicas”, comenta el Dr. Jesús Porta.

Pero es que, además, las enfermedades neurológicas son responsables del 23% de los años de vida perdidos por muerte prematura y son las causantes del 19% de las muertes que se producen cada año en España. Asimismo, según el último informe que la SEN realizó al respecto en 2018, la mortalidad por enfermedades neurológicas ha aumentado en los últimos 10 años un 18,5%. Ictus y Alzheimer vuelven a ser las enfermedades neurológicas que lideran los rankings en mortalidad.

“Teniendo en cuenta que se estima que en 2050 más del 30% de la población española tendrá más de 65 años, si no se toman medidas, el número de pacientes con enfermedades neurológicas aumentará de forma muy considerable. Las estimaciones apuntan a que en 2050 se triplicará la incidencia del Alzheimer y que en los próximos 10 años aumentarán un 45% las muertes por ictus y un 25% el número de supervivientes de ictus con discapacidad. Por lo tanto, debe ser responsabilidad de todos pensar que, a pesar del envejecimiento, hay que intentar mantener un buen estado de salud cerebral que nos permita vivir con la mejor calidad de vida posible”, señala el Dr. José Miguel Láinez.

Siete consejos para mantener un cerebro sano

Realizar actividades que estimulen la actividad cerebral y te mantengan mentalmente activo como leer, escribir, memorizar números de teléfono, participar en juegos de mesa, realizar actividades manuales, completar crucigramas, aprender y practicar un nuevo idioma, etc. Ejercitar algún tipo de actividad física de forma regular, bien sea mediante la práctica de un deporte o realizando uno o dos paseos diarios de al menos 30 minutos. Potenciar las relaciones sociales y afectivas evitando la incomunicación, el aislamiento social y el estrés. Realizar una dieta equilibrada, evitando el exceso de grasas animales y de sal y potenciando el consumo de frutas y verduras. Llevar hábitos de vida saludables sin consumo de alcohol, tabaco y drogas y dormir 8 horas diarias. Controlar la hipertensión, dado que es el principal factor de riesgo de enfermedades cerebrovasculares como el ictus. Proteger el cerebro contra las agresiones físicas del exterior mediante la utilización sistemática del cinturón de seguridad en los vehículos y del casco cuando se viaja en moto.

Actividades de la Semana del Cerebro

A partir de hoy, en la página web www.semanadelcerebro.es , se ha habilitado el acceso a una serie de videos elaborados por neurólogos y estudiantes de medicina donde se explican aspectos sobre Neurología general, pero también sobre cómo actuar ante una crisis epiléptica, qué hábitos de sueño son saludables, cómo se puede prevenir el Alzheimer o el ictus, o qué hábitos cerebro-saludables se pueden recomendar al paciente con migraña. Y también sobre los beneficios que tiene para el cerebro seguir la dieta mediterránea, hacer ejercicio, socializar o sobre consejos sobre cómo mantenernos activos cognitivamente.

