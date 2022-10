Madled, la calle como soporte de creatividad y comunicación La primera estructura led de este proyecto se encuentra ubicada en la Plaza del Mediterráneo del Centro Comercial Diagonal Mar de Barcelona Redacción

sábado, 29 de octubre de 2022, 10:48 h (CET) • La empresa tecnológica Xiaomi, presenta en Barcelona desde el pasado 14 de octubre y hasta el 15 de noviembre su nuevo terminal 12T Pro, con un icónico elemento led fabricado por la empresa Unilumin, donde la creatividad de la Agencia Think consigue una experiencia inmersiva de contenidos 3D y 2D en la Plaza del Mediterráneo, del CC Diagonal Mar.

• Las agencias Think y Casanova, han contado con la colaboración de su partner tecnológico LEDDREAM Group para el diseño e implantación tecnológica de toda esta experiencia led inmersiva con contenidos 2D y 3D.

• Dentro de esta innovadora estructura led, se pueden ver diferentes contenidos promocionales de destinos turísticos, culturales y de apoyo de diferentes personalidades, como de nuestra modelo más internacional Nieves Álvarez, músicos como Amaral, Dvicio o Rozalen, cocineros como Jesús Sánchez o Paco Roncero y artistas como Boa Mistura.



Las agencias Think y Casanova, junto a LEDDREAM Group, revolucionan Barcelona - y posteriormente otras ciudades españolas como Madrid - con el diseño e instalación de espectaculares lienzos digitales en sus calles que crearán un espacio social, creativo y cultural y donde los peatones experimentarán y viralizarán contenidos en 3D. En estas pantallas se emitirá la publicidad de las empresas más pioneras, pero también es el espacio perfecto para mostrar una selección de obras de los principales museos y artistas e incluso contenidos institucionales de interés general.

Pero no es la primera vez que esta agencia consigue dar que hablar. La agencia Think ya destacó gracias a proyectos como Spain Passion, la primera guía turística en formato serie de enorme proyección en China y en el Sureste Asiático, así como de la iniciativa ¡Go, Spain!, que puso en valor la cultura y la creatividad durante la pandemia de Covid 19 con la participación de más de 60 personalidades de distintos ámbitos. La agencia Casanova, referente en la creación de branded content y agencia creativa de importantes marcas, cuenta con una dilatada experiencia en la generación de contenidos y su amplificación digital.

Por su parte, LEDDREAM Group es una empresa de Ingeniería audiovisual con más de 15 años de experiencia en proyectos en Europa, América y norte de África y se especializan en brindar soluciones tecnológicas basadas en tecnología led, creación de contenidos digitales e iluminación dinámica. Como partner tecnológico proveen las soluciones más innovadoras del mercado, con el objetivo de dar vida a los espacios, y a crear nuevas experiencias interactivas y digitales.

Para el diseño de esta experiencia inmersiva además de la instalación, y los elementos de hardware, LEDDREAM Group a través de Channel4You, empresa especializada en la creación y gestión de contenidos del grupo, han diseñado diferentes piezas de contenidos adhoc, desde una perspectiva artística aportando en todo momento emoción al visitante, y contenidos promocionales.

Dentro de la propuesta, destaca el diseño y creación de contenido 3D del nuevo modelo de Xiaomi 12TPro, donde se recrea de forma creativa y espectacular un unboxing en el que los elementos se mueven hacia el espectador. ¡Contenidos que sorprenden a visitantes y causan furor en redes sociales!

Es así, uniendo estas áreas profesionales, como surge Madled.

En palabras de Angel Tapia y Carlos Delgado, este tipo de intervenciones digitales “no deja indiferente a nadie. Ante la saturación constante de contenidos y estímulos que se reciben a diario en la calle, Madled es una forma de sorprender al peatón y conectar con él”.

Este tipo de iniciativas, actualmente, se están realizando de una forma increíble en ciudades como New York, Londres, Shanghai, Seúl, etc.

Madled: primera parada en Barcelona

Gracias a la colaboración con la empresa Exterior Plus, desde el pasado día 14 de Octubre y hasta el 15 de Noviembre, la primera estructura led de este proyecto se encuentra ubicada en la ciudad de Barcelona, en concreto, en la Plaza del Mediterráneo del Centro Comercial Diagonal Mar. De hecho, está usándose para presentar, de forma no convencional, el lanzamiento del 12T Pro de Xiaomi.

Madrid seguirá el testigo, durante todo el mes de diciembre, y sus impulsores prometen que dará de hablar por lo espectacular del diseño, los contenidos exclusivos y su integración en una de las zonas con mayor afluencia de peatones durante las próximas fiestas navideñas.

En pleno debate sobre el ahorro energético en las ciudades y más en concreto durante las fiestas de navidad, los responsables de Think y LEDDREAM Group, afirman que la tecnología led utilizada, trabaja con “eficacia y eficiencia energética”, con un consumo mínimo de energía y adaptada a las condiciones lumínicas del momento.

Las marcas se suman a esta publicidad disruptiva

Son cada vez más las marcas que se apuntan a este tipo de publicidad disruptiva en el mundo. Xiaomi ha sido la primera marca que apuesta por Madled para presentar en Barcelona, de forma no convencional, el lanzamiento de su nuevo terminal 12T Pro.

Pero también se han sumado organismos públicos como Ourensano de Desarrollo Económico para amplificar la campaña “Ourense Coge Velocidad”, mostrando que Madrid y Ourense están conectadas en 2 horas y 15 minutos gracias a la alta velocidad, pudiendo disfrutar de diferentes experiencias turísticas en la provincia.

Por último, Madled, contribuirá en los próximos meses en la promoción de la imagen de España a nivel internacional, como destino turístico cultural y de calidad, en países como Estados Unidos, México, Venezuela, así como en China, cuando inicien los viajes de turistas chinos prevista para el próximo año.

