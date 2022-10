Estar guapa sin pasar por el bisturí, ¿es posible? Radiofrecuencia, ultrasonido, láser, luz pulsada…Te contamos los tratamientos que te harán deslumbrar, sin pinchazos ni cirugías Ana Ruiz de Infante

viernes, 28 de octubre de 2022, 08:23 h (CET) Si eres de las que te gusta estar guapa, buscas lo último en tratamientos de belleza pero no quieres recurrir al bisturí, por aquí te contamos qué otras técnicas te harán deslumbrar y con las que obtendrás resultados dignos de un quirófano…



Para ello hemos consultadoa uno de los referentes en estética, CRISTINA GALMICHE, una gran profesional con más de 30 años de experiencia a sus espaldas, y que lidera variosde los centros más reconocidos de este país. Por aquí sus propuestas:

1.- RADIOFRECUENCIA Y ULTRASONIDO

Alternativa perfecta al lifting, utiliza energía lumínica para calentar la dermis bajo la superficie de la piel causando una explosión de las células de grasa y posteriormente, su eliminación. Al mismo tiempo, estimula la formación de nuevo colágeno y elastina.

Este tratamiento es el mejor aliado para reafirmar rostro y cuello sin necesidad de recurrir a tratamientos invasivos. Consigue retensar el óvalo facial y reposicionar el pómulo simulando un ‘efecto lifting’ sin bisturí. Es una terapia de última generación no invasiva, sin cirugía, sin ingreso y sin dolor. El paciente puede reanudar su actividad diaria normal inmediatamente. Los resultados son visibles desde la primera sesión.

¿Qué zonas trata?

Puede aplicarse tanto en rostro como en cuello, consiguiendo reafirmar en profundidad el tejido que poco a poco va perdiendo tonicidad y queda descolgado. Aunque puede aplicarse de manera localizada, recomendamos trabajar todas las zonas para que el resultado sea más armónico y natural, consiguiendo, por un lado, el retensado del óvalo facial y el cuello, así como la reposición de los pómulos y además difumina el arco nasogeniano.

Indicado para: Flacidez facial.

Personas con un envejecimiento facial leve o moderado.

Como efecto flash ante un evento especial: por su efecto lifting o tensor inmediato debido a la contracción de colágeno, la piel mejora rápidamente.

Para quienes retrasan o evitan pasar por la cirugía; como alternativa softde rejuvenecimiento.

Rejuvenecimiento facial.

Rejuvenecimiento cuello y escote.

Papada o doble mentón.





2.-LÁSER

El Láser es una técnica innovadora que permite eliminar totalmente las arrugas leves o moderadas, y mejora ostensiblemente el aspecto de las más profundas. También está indicado para el tratamiento de las secuelas de acné, tratar losporos dilatados y aumentar la calidad de la piel ya que estimula la creación de colágeno y elastina.

Indicado para: Arrugas y poros dilatados. Combate de forma efectiva las arrugas que surgen a partir de los 35 años. A su vez, el mismo procedimiento mejora la apariencia de los poros dilatados, contribuyendo a recuperar la calidad cutánea y flexibilidad del tejido en un procedimiento no invasivo.

Tratamiento de las rojeces o irritaciones difusas. La irritación difusa es la presencia generalizada de irritación en el rostro, por ejemplo, las mejillas sonrosadas. Esta afección es causada por una dilatación de los capilares, que produce un enrojecimiento general, a diferencia de vasos concretos, bien definidos. Las zonas más comúnmente afectadas son la nariz, frente y pómulos. La irritación difusa suele ir asociada a una afección conocida como rosácea y puede ser hereditaria. El láser mejora su aspecto, al tratar con suavidad esta afección y reducirla.

Acné Activo bajo control. El Láser consigue reducir la infección inflamatoria del acné, cuando este se ha controlado. Esto no significa que el dispositivo sea un sustitutivo de un correcto tratamiento anti-acné, sino un aliado de peso para conseguir controlar de manera más efectiva el problema.

También es un tratamiento perfecto para las varices sin agujas y para la depilación localizada y rebelde….

3.-LUZ PULSADA

Otra opción es la luz pulsada intensa o IPL facial, un sistema idóneo para tratar el proceso de envejecimiento de la piel ya quepermite difuminar las diferentes tonalidades que manifiesta la piel, como manchas, rojeces, arrugas y poros, derivados del paso del tiempo y la exposición solar.

La luz pulsada intensa (IPL facial) es una fuente lumínica de alta intensidad que abarca un rango más o menos estrecho de colores que producen un efecto diferente en la piel. De esta manera, la luz barre todas las irregularidades, estructuras indeseables o lesiones oscuras de la piel.

Tratamiento de rejuvenecimiento cutáneo perfecto para dar luminosidad, estimular la producción de colágeno, unificar el tono, la textura y aclarar las manchas de la piel.

Indicado para: Revitalización y rejuvenecimiento cutáneo con molestias mínimas.

Trata las manchas solares, las lesiones pigmentadas benignas y las imperfecciones vasculares.

Equilibra el tono de la piel y mejora la complexión de la piel.

Tratamiento personalizable para diferentes tonos de piel y condiciones de envejecimiento.





TIP Cristina Galmiche: para que cualquier tratamiento de rejuvenecimiento facial con aparatología dé sus máximos resultados, la piel antes debe estar limpia y saludable.

Su apuesta: la Oxigenación de la piel, principal pilar del Método Cristina Galmiche.



Una limpieza profunda, en la que se drenan los poros de manera minuciosa, con una extracción 100% artesanal, que incluye vapor de ozono,y un cóctel de principios activos diseñados de acuerdo a tus necesidades.Un proceso que va siempre acompañado de un diagnóstico previo de la piel y que puedes complementar en casa con su línea de productos.

Nadie como CRISTINA GALMICHE sabe cómo limpiar y oxigenar tu piel, por su centro pasan algunos de los rostros más conocidos del panorama social de nuestro país, su “método” se ha convertido en un must que no debes perderte…



Dentro de las opciones de Oxigenación de CRISTINA GALMICHE tienes la Oxigenación Artesanal, indicada para todo tipo de cutis y es el paso inicial para lucir una piel saludable. Balance es un tratamiento activo contra el acné y la sensibilidad cutánea. Expert, que combina microcorrientes, para acabar con los problemas de tono cutáneo (manchas, rojeces, lentigos). Oceánica con principios marinosde origen biológico y masaje con efecto lifting para combatir flacidez y arrugas. Y por último, Dermowhite, cuyo efecto ‘goma de borrar’ unifica el tono de la piel, difuminando manchas y marcas, disminuye el tamaño de los poros y mejora el aspecto de las pieles fatigadas, sin luminosidad, cetrinas y envejecidas”.

El precio de la sesión varía entre los 90€, si se trata de la Oxigenación artesanal, y 120€ para el resto. Son 90 minutos de total desconexión, en la que saldrás con la piel limpia, un rostro sano y rejuvenecido y totalmente relajada, gracias al masaje que te aplican sus profesionales.

Cristina Galmiche cuenta con centros en Alcalá de Henares, en Madrid capital y en Málaga: C/San Isidro, 1, 28807 Alcalá de Henares

C/Núñez de Balboa, 103, 28006 Madrid

C/Maestranza, 4, 29016 Málaga

https://www.cristina-galmiche.com

Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Estar guapa sin pasar por el bisturí, ¿es posible? Radiofrecuencia, ultrasonido, láser, luz pulsada…Te contamos los tratamientos que te harán deslumbrar, sin pinchazos ni cirugías ​Estas son las joyas y gafas tendencia que Lady Di ya llevó en el otoño de 1992 Te mostramos las tendencias que vas a querer llevar este otoño-invierno de la mano de dos firmas ‘Made in Spain’ Recupera tus rizos en cinco sencillos pasos Consejos para el cabello rizado que se ve apagado, sin vida y con encrespamiento Tour de la belleza otoño 2022 Belleza orgánica y sostenible ​Tomboy: el corte garçon que más se lleva esta temporada Es ideal sobre rostros ovalados y redondos