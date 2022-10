Aula de Salud sobre cómo preparar la Behobia-San Sebastián Comunicae

jueves, 27 de octubre de 2022, 12:39 h (CET) "12 semanas es lo mínimo para preparar la Behobia"- "La recuperación posterior a la carrera es tan importante como la preparación", aseguran los especialistas del Hospital Quirónsalud Donostia y Policlínica Gipuzkoa El próximo 13 de Noviembre se celebra una nueva edición de la carrera popular de la Behobia/San Sebastián, los 22 kilómetros más especiales en este tipo de carreras por la concatenación de subidas y bajadas, que convierten a esta prueba en única en el mundo dentro de su categoría. Por ello, la próxima Aula de Salud de Policlínica Gipuzkoa con el título: "Preparando la Behobia/SS", reúne a un equipo multidisciplinar de especialistas para hablar sobre cómo hay que prepararse para esta carrera, que este año reúne a 30.000 corredores de toda Europa.

Así participarán como ponentes el Director de Producción de la carrera, Fernando Ibarreta; los jefes de Medicina Deportiva del Hospital Quirónsalud Donostia y Policlínica Gipuzkoa respectivamente, Dr. Ricardo Jiménez y Dr. Enrique Pérez de Ayala; la nutricionista, Nerea Roussel; la podóloga, Leire Gárate y el fisioterapeuta, Haritza Cristobal.

Ricardo Jiménez y Enrique Pérez de Ayala ofrecerán unas pautas sobre cómo prepararse en las mejores condiciones y cómo recuperarse del esfuerzo realizado: "la preparación de la prueba debe constar de tres fases: adaptación, acumulación y descarga para terminar. Para trabajar estas tres fases, mínimo hay que empezar a entrenar 12 semanas antes de la carrera", afirman. "El mejor descalentamiento es el reposo, lo ideal sería si tuviéramos la posibilidad de coger un día libre o trabajar poco y durante ese día correr un poco y no tener una actitud sedentaria", aclaran.

Por otro lado, la nutricionista Nerea Roussel, hablará sobre la importancia de una dieta ajustada a esta prueba: "En primer lugar, debe haber una base de alimentación saludable. En base a eso, habría que valorar los requerimientos de cada corredor". El Jefe del Servicio de Rehabilitación del Hospital QuirónSalud Donostia, Haritza Cristobal, ofrecerá unos consejos para poder descargar la fatiga acumulada; y Leire Garate, Podóloga de la Unidad del Pie de Policlínica Gipuzkoa y Podoactiva, dará unas pautas para prevenir lesiones: "un buen calzado y la higiene podal, indispensables para la puesta a punto de los runners".

El Aula es presencial, pero hay que reservar plaza llamando al 943 002759 y también puede seguirse on line a través del canal de YouTube de Policlínica Gipuzkoa o a través de diariovasco.com

Los asistentes podrán trasladar todas sus preguntas en el coloquio posterior a través del chat digital de diariovasco.com o directamente si están en la sala. El Aula será moderada por la Directora Médico-Asistencial de Quirónsalud en Gipuzkoa, la doctora Sonia Roussel. Y como siempre, tras terminar se podrá proceder a visitar las instalaciones del Aquarium donostiarra.

