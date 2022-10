​Los Estados miembros de la UpM se comprometen a reforzar el papel de las mujeres en la sociedad en respuesta a las crisis regionales Quinta Reunión Ministerial de la Unión por el Mediterráneo Redacción

jueves, 27 de octubre de 2022, 11:33 h (CET) La 5ª Reunión Ministerial de la Unión por el Mediterráneo (UpM) sobre el fortalecimiento del papel de la mujer en la sociedad se ha celebrado en Madrid. La anfitriona ha sido la Ministra de Igualdad de España, Irene Montero, en presencia de la Comisaria Europea de Igualdad, Helena Dalli y del Secretario General de la UpM, Nasser Kamel. Los Estados miembros de la UpM han adoptado una Declaración con recomendaciones, acciones y medidas concretas en cuatro áreas prioritarias. Éstas incluyen la mejora de los marcos jurídicos; la promoción del acceso de las mujeres al liderazgo en la vida pública y la toma de decisiones; el aumento de la participación de las mujeres en la vida económica y la lucha y prevención de la violencia contra mujeres y niñas.





Algunos de los compromisos asumidos por los 42 países promueven la transición al empleo formal de las trabajadoras; apoyan y fomentan el espíritu empresarial de las mujeres; promueven la igualdad de género y los modelos inclusivos de liderazgo desde la educación temprana en todos los ámbitos, incluido el de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas (STEM, por sus siglas en inglés); amplían la financiación con perspectiva de género para la acción climática y medioambiental llegando a las organizaciones, empresas y cooperativas de mujeres; y adoptan leyes integrales que definen y penalizan todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas, incluida la ciberviolencia.

Las ministras y ministros han reconocido que la igualdad de género en la región euromediterránea ha avanzado mucho desde 2015, cuando establecieron un proceso de diálogo regional para reforzar el papel de las mujeres en los países de la UpM. Según el primer Informe de Progreso de la UpM sobre Igualdad de Género, publicado en marzo de 2022, muchos países han reforzado los marcos jurídicos y han desarrollado nuevos programas y políticas para aumentar la participación de las mujeres en las esferas política, económica y social, y para protegerlas de todas las formas de discriminación y violencia de género.

Sin embargo, las ministras y ministros han coincidido en que se requieren esfuerzos adicionales para reforzar la capacitación económica y política de las mujeres, y para poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas en la región euromediterránea, especialmente a la luz de las diversas crisis, incluidas las relacionadas con la salud, el cambio climático y, más recientemente, las necesidades emergentes (seguridad alimentaria, hídrica y energética). Además, han reconocido que las mujeres de las zonas rurales tienen desafíos únicos y que se requieren esfuerzos especiales para mejorar sus oportunidades y elevar su estatus en la sociedad.

La adopción de la Declaración Ministerial irá seguida esta tarde de una Conferencia Regional de alto nivel titulada "Mujeres por el Mediterráneo". La Conferencia, que organiza el Secretariado de la UpM cada dos años, se celebrará hasta este jueves 27 de octubre en Madrid y reunirá a más de 100 representantes de alto nivel y expertas y expertos internacionales. En medio de las actuales crisis regionales, ofrecerá la oportunidad de compartir experiencias, buenas prácticas y lecciones aprendidas sobre el empoderamiento y los derechos de las mujeres.

Los debates también ayudarán a dar forma a la hoja de ruta para la aplicación de los mandatos de los países en los próximos años, en particular en la dirección de una política de igualdad de género inclusiva y eficaz basada en un enfoque de transformación de género y en la movilización de los actores públicos y privados regionales. Las aportaciones de las expertas y expertos serán cruciales para hacer avanzar la cooperación, poniendo énfasis en la aplicación, la ejecución y el seguimiento efectivo, así como para dar a conocer los esfuerzos regionales llevados hasta el momento, los que se están llevando a día de hoy y los que se llevarán a cabo en el futuro.

DECLARACIONES

La Comisaria Europea de Igualdad, Helena Dalli, ha declarado que: "Debemos convertir las crisis en oportunidades de cambio y regeneración, y mantenernos fieles a nuestro compromiso con la igualdad de género. Gracias a los compromisos acordados hoy, podemos obtener resultados tangibles para el futuro de las mujeres y las niñas, en toda su diversidad, en toda la región euromediterránea. Debemos ver el fin de la violencia contra las mujeres y las niñas, y trabajar para fomentar sociedades en las que todas podamos tener un empleo, participar en la toma de decisiones y estar representadas en la vida pública".

El Ministro de Desarrollo Social de Jordania, Ayman Riad Al-Mufleh, ha enviado el siguiente mensaje: "Las mujeres constituyen la mitad de la sociedad y también han dado a luz a la otra mitad. Cada vez hay más programas destinados a mejorar la vida y la realidad de las mujeres para garantizar una sociedad avanzada y un futuro para las generaciones venideras".

La Ministra de Igualdad de España, Irene Montero, ha destacado que: "Acogemos esta conferencia ministerial de la Unión por el Mediterráneo junto con la Comisión Europea y la Comisaria de Igualdad de la UE, Helena Dalli, para seguir promoviendo el avance de los derechos de las mujeres y la igualdad de género en todo el mundo, aún más importante en tiempos de crisis. El feminismo mueve el mundo hacia una sociedad mejor".

El Secretario General de la UpM, Nasser Kamel, ha subrayado que: "La igualdad de género no sólo es un derecho humano fundamental, sino también un importante marcador de desarrollo y una contribución clave para abordar los acuciantes retos a los que nos enfrentamos hoy en día a nivel mundial. Las sociedades inclusivas son sociedades más prósperas, lo que constituye un elemento clave en el camino hacia la garantía de la seguridad y el bienestar de todos los ciudadanos euromediterráneos, independientemente de su sexo".

