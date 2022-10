DAZN, la plataforma global líder de streaming de deporte, estrena una nueva entrega de ‘Carpool’, el formato que cuenta con la presencia de los pilotos del Mundial de motociclismo para desvelar sus mejores anécdotas mientras conducen por los alrededores de un circuito del campeonato. En esta ocasión, Izan Guevara, recientemente proclamado campeón del mundo de Moto3, charla con Natacha Alfageme para analizar el momento profesional que atraviesa y descubrir su lado más personal.



El piloto del GasGas Aspar Team explica cómo vivió el momento en el que consiguió el título mundial: “Fue tener la mente en blanco total, gritar muchísimo. Después estábamos todos en la casa cenando y estábamos afónicos. Sobre todo, me gustó mucho la cena por la noche. Nos reunimos todo el equipo, había unos cuantos periodistas de confianza y estuvo muy bien”.

Pensando ya en el futuro, Guevara tiene la vista puesta en el salto a Moto2: “Me lo imagino como mi primer año en Moto3: aprendiendo, disfrutando… El objetivo es intentar estar en el Top 10 y, si se puede, subir al podio en alguna carrera. Hacer un podio ya estaría bastante bien, ese es el objetivo”. Un reto para el que tiene que prepararse: “Solo he hecho un entreno con una moto grande. Llegaré al test con la Moto2 totalmente a ciegas”, comenta el piloto.

La familia y sus ídolos

Si hay algo que valora Izan Guevara es el apoyo de su familia desde que se subió a una moto, aunque cuando era niño sus inicios fueron con un balón: “Con dos años, me apuntaron a un club, pero me decían que me quedaba en la pared, daba patadas, no jugaba, lloraba… Y al final, en Reyes me trajeron una minimoto y ahí empezó todo. Pero mi familia nunca ha querido que yo montase en moto”.

Guevara también habla en ‘Carpool’ sobre su gran referente, a quien tiene muy cerca en cada Gran Premio: “Mi ídolo es Márquez. Cuando terminó su carrera, y había hecho podio, fui a saludarle. Le faltó poco para la victoria. Después de todo por lo que ha pasado, hacer lo que ha hecho, es increíble. Además de lo que lleva ya haciendo durante años; es punto y aparte. Con todos los mundiales que tiene, ha hecho historia ya y no hace falta que le demuestre nada más a nadie. Al fin y al cabo, es Márquez, y tiene la adrenalina en la sangre. Yo creo que no se retirará nunca y siempre estará ahí”.

La nueva entrega de ‘Carpool’ ya se encuentra disponible en la plataforma y forma parte del amplio catálogo de contenidos para los aficionados al motociclismo, como ‘Motorhome’ o ‘La Caja de DAZN’, además de ediciones anteriores de ‘Carpool’ con pilotos como Marc Márquez, Fabio Quartararo o Álex Rins. Asimismo, los fans de MotoGP podrán disfrutar el próximo 6 de noviembre del GP Motul Comunitat Valenciana, que supondrá el broche final a una temporada para recordar.