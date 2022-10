La alicantina Intelligence Trade S.L. lanza Moondi, su software de inteligencia comercial para impulsar la exportación del vino español

Tras dos años y medio de investigación, Moondi se lanza al mercado como el primer y único software de IE para la internacionalización del vino español. La idea empezó con un periodo de incubación y aceleración de la mano de proyectos como ALICANTE OPEN FUTURE y actualmente el producto sale a mercado con el objetivo de impulsar y agilizar las exportaciones de vino españolas sustentando la validez de sus resultados en la aplicación de tecnologías Big Data y el uso de aprendizaje automático La startup fundada y liderada por tres mujeres: Úrsula Ramírez (CEO), Ana Bossler (CTO) y Marina Almendros (CCO), ha ampliado su equipo con perfiles altamente cualificados y especializados, entre ellos: científicos de datos, ingenieros informáticos, branding manager, licenciados en matemáticas. Además, estrena oficina en el centro de Alicante y ha cerrado una colaboración a largo plazo con una de las mayores bodegas de España, el grupo Felix Solis Avantis.

Las fundadoras explican que: "Moondi es un software de inteligencia de negocio, no es un Market Place. Facilita a las empresas la toma de decisiones estratégicas para entrar en mercados exteriores; recomienda mercados en función de muchas variables y analiza esos mercados, así como las posibilidades que tiene cada bodega de entrar en ellos y de qué manera pueden o no introducirse". Aseguran que para desarrollar estas recomendaciones "la herramienta utiliza tal cantidad de datos que un ser humano sería incapaz de trabajar y analizar en tan poco tiempo, es como comparar la realización de cálculos matemáticos avanzados a mano o con la calculadora". Añaden que "Moondi hace recomendaciones, aprende de sus usuarios y saca conclusiones que nos han sorprendido porque ha reconocido patrones que no hubiéramos detectado a simple vista".

Sus modelos han sido validados y trabajados con el Laboratorio de Aplicaciones Matemáticas del Instituto de Matemáticas de la UNAM en México, encabezado por el Dr. Igor Barahona, y el apoyo de bodegas reconocidas en el escenario internacional. Tal y como explica Félix Solís Ramos – Director de Exportación y Marketing de Felix Solis Avantis, bodega que exporta a más de 115 países - "Moondi es una excelente herramienta de cara a la prospección y realizar previsiones de mercado a medio plazo. La complejidad y diversidad de la información compilada de diferentes fuentes queda muy simplificada con este programa al disponer de una única herramienta que de forma homogénea presenta los principales indicadores. Nos está siendo muy útil en aquellos mercados en los que no tenemos tanto alcance a través de nuestra red de filiales".

La empresa se ha financiado con subvenciones concedidas por el IVACE como Innovateic y Asesora, así como por la consecución de una ronda de financiación privada por valor de 150.000€ que le ha permitido ampliar el equipo y finalizar el desarrollo.

Actualmente en España, apenas una decena de bodegas venden prácticamente el 90% del total del vino exportado. El objetivo principal de Intelligence Trade es ofrecer una herramienta accesible para todas las bodegas que quieran exportar y, por supuesto, empezar apoyando el desarrollo internacional de los vinos de la provincia. Lo que proponen son dos versiones de productos diferentes:

Moondi GO para bodegas que quieran comenzar su actividad exportadora proporcionando la información de comercio internacional de los 10 mercados más interesantes, proponiendo la plataforma tres en los que enfocarse.

Moondi PRO: enfocado a bodegas que ya exportan y que buscan optimizar sus decisiones y potenciar sus ventas en mercados concretos. Así, recibirán información estratégica de hasta 30 mercados, solicitando el usuario los tres mercados en los que le interesa profundizar.

A futuro, la visión de la empresa sería ampliar los sectores a los que dirigirse, así como continuar con el desarrollo de soluciones basadas en nuevas tecnologías para fomentar e impulsar la exportación de los productos españoles.