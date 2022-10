Caja Rural-Seguros RGA firma su mejor temporada de los últimos seis años Hasta nueve triunfos y más de cien puestos en el top-10 (8 segundos y 11 terceros) demuestran la fiabilidad del equipo durante todo el año Redacción

@DiarioSigloXXI

miércoles, 26 de octubre de 2022, 11:53 h (CET)

Solidez, regularidad y resultados. Con estas tres palabras se podría resumir la temporada de Caja Rural-Seguros RGA. La formación ProTeam ha completado su decimotercera campaña en el campo profesional cumpliendo sus objetivos de desarrollar talento joven unido a la consecución de victorias. Hasta nueve triunfos y más de cien puestos en el top-10 -8 segundos y 11 terceros- demuestran la fiabilidad del equipo durante todo el año y la solidez del bloque en todos los terrenos.

El venezolano Orluis Aular ha sido la punta de lanza del equipo, sumando siete victorias incluido el doblete en los Nacionales de su país o la general de la Volta ao Alentejo. A pesar de alzar los brazos una única vez, la tenacidad y la regularidad de Jonathan Lastra han supuesto un seguro de vida para el equipo. Tanto él como Fernando Barceló fueron asiduos a colarse entre los diez mejores de muchas carreras -17 veces el bilbaíno por las 16 del oscense-.

La combatividad volvió a ser una de las señas de identidad de la escuadra verde. La numerosa presencia en las escapadas se tradujo en once triunfos en clasificaciones secundarias, destacando los premios de la montaña de Joel Nicolau en Noruega o Luxemburgo, el de Jon Barrenetxea en Andalucía o el de Aritz Bagües en la Ronde de l'Oise. Pero la fuerza del equipo siempre ha resultado fundamental en cada prueba, trabajando siempre en favor de las opciones de los líderes y subiendo al podio en pruebas como el Tour de Eslovenia o el G.P. Torres Vedras.

Todo ello como resultado de 180 días de competición desde enero hasta octubre en un amplio calendario, dividido en 53 carreras, cinco de ellas de categoría World Tour y 19 de nivel HC. Juanma Hernández (mánager Caja Rural-Seguros RGA): “Hemos hecho la mejor temporada de los últimos años, los números lo avalan con nueve victorias y mas de cien puestos entre los diez primeros, aunque hay que reconocer que La Vuelta es insustituible y su ausencia nos ha marcado la temporada. Espero que la UCI reconsidere el sistema de invitaciones para los equipos UCI ProTeam y tenga en cuenta el esfuerzo que hacen sus sponsors.

En lo deportivo hay que felicitar a nuestros corredores porque han rendido a todos los niveles: rozando la victoria ante los mejores del mundo como lo hizo Barceló en la Volta Cataluña; Aular con sus siete victorias; o la solidez de Jonathan Lastra, un profesional como la copa de un pino al que le deseamos lo mejor en su nueva etapa.

Además, Lastra se convierte así en el ciclista número 26 que da el salto al WorldTour desde nuestra estructura, uniéndose a los Lazkano, Aranburu, Serrano, Fraile, Carthy, etc. Por nuestra parte seguiremos en la misma línea, apostando por la cantera y el equipo filial. Confío mucho en el talento de nuestros jóvenes y estoy seguro de que lo mejor está por llegar”. Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Caja Rural-Seguros RGA firma su mejor temporada de los últimos seis años Hasta nueve triunfos y más de cien puestos en el top-10 (8 segundos y 11 terceros) demuestran la fiabilidad del equipo durante todo el año ​Pablo Suárez, listo para batir a sus rivales en casa Tras su podio en Spa-Francorchamps, el piloto grancanario peleará por todo en el World RX de Barcelona Alba Galán, la rockera del pádel, decide colgar definitivamente la pala Ahora encara un futuro dedicado a este deporte pero desde otro ámbito, con su escuela de profesionales El Andalucía Costa del Sol Open de España crea el Premio Celia Barquín para la mejor golfista amateur Como homenaje a la que fuera jugadora emergente del golf español, vilmente asesinada en 2018 Y ganar, y ganar y volver a ganar. Galán y Lebrón no se cansan de conquistar territorios Pádel