Nominalia Internet nombra a Manuela Becerra nueva Country Manager

El nombramiento coincide con el 25 aniversario de la empresa, que este año espera conseguir un crecimiento del 8%, fortaleciendo su posición en el mercado Manuela Becerra se ha convertido en la nueva Country Manager de Nominalia Internet, empresa que ofrece soluciones de hosting, servidores, registro de dominios y más servicios dedicados a la digitalización de las empresas en Internet. Tras 21 años trabajando en la empresa, Becerra asume este nuevo cargo dentro de la organización. "Afronto este nuevo reto con mucha ilusión y entusiasmo. Nominalia lleva muchos años en el sector del hosting y el dominio y mi deseo es mantener el legado de la empresa asegurando que siga siendo un referente en el mercado y un socio perfecto para desarrollar la presencia en internet de grandes empresas, pymes y autónomos", ha comentado.

Sus inicios en Nominalia comenzaron dentro de un equipo dedicado a la gestión de los dominios geográficos y a la gestión de grandes cuentas. Posteriormente, Manuela se unió al departamento de Marketing y dirigió el equipo de Soporte al Cliente, un puesto que compaginaba con la subdirección de dos empresas del grupo (Nominalia y Amen Francia).

Desde esta nueva posición, Becerra liderará un equipo de 80 personas dando servicio a diferentes tipologías de clientes, desde grandes cuentas hasta pymes y particulares. El nombramiento de Manuela Becerra coincide con el 25 aniversario de la creación de la empresa, que refuerza el posicionamiento de la organización en el sector de dominios y hosting y es una de las pioneras del sector.

Por su parte, Claudio Corbetta, CEO del grupo team.blue, señala que "España es un mercado clave para el grupo team.blue y con el liderazgo de Manuela Becerra, daremos un nuevo impulso al negocio a través de renovadas soluciones tecnológicas que permitirán a nuestros clientes dar el salto a la digitalización en un mercado en constante crecimiento".

En cuanto a las previsiones de negocio, Nominalia Internet espera crecer un 8% gracias a la consolidación del reciente lanzamiento de las nuevas soluciones de WordPress gestionado, que se sumarán al lanzamiento en los próximos meses de nuevos productos y servicios dedicados a hacer crecer el negocio de sus clientes en Internet.

Sobre Nominalia Internet

Nominalia es una empresa española registradora de dominios y acreditada por ICANN y proveedora de soluciones de hosting, email, creadores de sitios web y tiendas online. Forma parte del grupo europeo team.blue, uno de los líderes europeos en dominios y hosting con más de dos millones de clientes en toda Europa.

La empresa nació en 1997 como un departamento dentro de la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació y fue el primer registrador español de los dominios .com y .org, entre otros. A su vez es Agente Registrador de dominios .es y también ha sido acreditado para ofrecer soluciones dentro del programa Kit Digital de los Fondos Europeos Next Generation.

En la actualidad, Nominalia gestiona más de 200.000 dominios y ofrece soluciones tecnológicas a particulares, pymes y grandes empresas. Además, como empresa también pone el foco en la atención al cliente, con un servicio de atención telefónica, chat y correo electrónico disponible los 365 días del año.