AleaSoft: El tope europeo de 180 €/MWh a las renovables deberá incluirse en los PPA

El tope de 180 €/MWh a los ingresos procedentes de la producción eléctrica con tecnologías inframarginales establecido por la Unión Europea afectará a los contratos PPA firmados por las plantas de energías renovables. Aunque, en el caso de España, se espera que esta medida tenga poca importancia mientras continúe en vigencia el mecanismo de minoración El jueves 20 de octubre se celebró la edición número veintiséis de los webinars mensuales de AleaSoft Energy Forecasting y AleaGreen. Además de Oriol Saltó i Bauzà, Associate Partner en AleaGreen, y al igual que en las ediciones anteriores del webinar realizadas en octubre, se contó con la participación de ponentes de Deloitte: Álvaro Antón Azcoiti, Director, Financial Advisory; Ricardo Benito Pascual, Director, Financial Advisory, y Luis Garcia Tasich, Manager of Global IFRS and Offerings Services (GIOS). En la mesa de análisis posterior, también participó Antonio Delgado Rigal, CEO de AleaSoft Energy Forecasting.

En el webinar, además del habitual análisis de la evolución y perspectivas de los mercados de energía europeos, se analizó la financiación de proyectos de energías renovables como la eólica y la solar fotovoltaica y la importancia de las previsiones en las auditorías y en la valoración de carteras. Entre las cuestiones tratadas en la mesa de análisis, se puso de manifiesto la inquietud sobre cómo las diferentes novedades regulatorias aprobadas en el sector de la energía para hacer frente a la actual situación de crisis energética pueden tener influencia sobre los nuevos proyectos de energías renovables y su financiación.

Tope de 180 €/MWh a las tecnologías inframarginales en la Unión Europea

Recientemente, la Unión Europea acordó una serie de medidas con el objetivo de combatir los altos precios de la energía y sus efectos sobre la ciudadanía. Entre estas medidas se encuentra la limitación de los ingresos de los productores de electricidad con tecnologías inframarginales, como las renovables, estableciendo un tope de 180 €/MWh.

En el webinar, se abordó la cuestión de cómo esta medida podría afectar a los PPA, tanto nuevos como existentes. En el caso de los PPA nuevos, las nuevas regulaciones se pueden incluir durante su elaboración. Pero, en el caso de los PPA ya existentes, según el experto de Deloitte Ricardo Benito Pascual, se debería modificar el contrato firmado para tener en cuenta este cambio regulatorio de manera que el PPA pueda cumplir con su objetivo sin producirse asimetrías.

Antonio Delgado Rigal, CEO de AleaSoft Energy Forecasting, añadió que, mientras el mecanismo de minoración continúe activo en España, se espera que esta limitación de 180 €/MWh tenga poca transcendencia en los PPA firmados en el país. Si bien se tendría que tener en cuenta en los PPA en el caso de que la medida europea continúe vigente tras la finalización de este mecanismo de minoración. Por el momento, el mecanismo de minoración está previsto que continúe vigente en el mercado español hasta diciembre de 2023.

Análisis de AleaSoft Energy Forecasting sobre las perspectivas de los mercados de energía en Europa y la financiación de los proyectos de energías renovables

La siguiente edición de los webinars mensuales organizados por AleaSoft Energy Forecasting y AleaGreen será la número veintisiete y tendrá lugar el día 24 de noviembre. En esta ocasión, se analizará la actualidad y las tendencias en la financiación de proyectos de energías renovables, comparando los PPA con los proyectos full merchant. También se analizarán la evolución y las perspectivas de los mercados de energía europeos para el invierno 2022‑2023. En este webinar participará como ponente Jaime Vázquez, Director, PPA & Finance en Soto Solar, además de Oriol Saltó i Bauzà, Associate Partner en AleaGreen. En la mesa de análisis posterior, también participarán Tomás García, Senior Director, Energy & Infrastructure Advisory en JLL, y Antonio Delgado Rigal, CEO de AleaSoft Energy Forecasting.

Para más información, es posible dirigirse al siguiente enlace: https://aleasoft.com/es/tope-europeo-180-eur-mwh-renovables-debera-incluirse-ppa/