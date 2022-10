Víver Kombucha lanza al mercado un extra de vitamina C y antioxidantes, el nuevo sabor Naranja & Canela Comunicae

lunes, 24 de octubre de 2022, 13:34 h (CET) Elaborada con naranjas de cultivo ecológico de Andalucía, sin conservantes ni colorantes artificiales, cuenta con entre tres y seis veces más de vitamina C que un zumo de esta fruta La empresa de bebidas saludables Víver Kombucha ha ampliado su gama de productos con un nuevo el sabor Naranja & Canela, que está disponible desde el pasado miércoles en el formato habitual de la marca, una botella de 330 mililitros que se podrá encontrar tanto en grandes superficies, como en más de 500 bares y restaurantes y en los canales de distribución de Horeca, así como de venta en la web de la marca.

Víver Kombucha Naranja & Canela está elaborada con naranjas ecológicas del campo andaluz, principalmente de la provincia de Huelva, sin conservantes ni colorantes artificiales, y se podrá encontrar a la venta en cualquier época del año.

La bebida cuenta con entre tres y seis veces más vitamina C que un zumo de naranja convencional. Según han explicado desde la marca, un vaso de zumo de naranja contiene una concentración de vitamina C de entre 0,22 y 0,54 miligramos por mililitros, mientras que cada unidad de Víver Kombucha cuenta con 1,8 mg mL-1, una cantidad superior de esta vitamina en su composición.

La nueva referencia, que parte de una combinación tan tradicional como la naranja y canela, tiene un inconfundible sabor, suave, aromático y cuidado, y un extra de vitaminas. De alta cualidades nutritivas, esta bebida es muy hidratante y de bajo índice glucémico, incluso inferior al zumo de naranja natural.

Su consumo está pensado para cualquier hora del día, no solo en desayunos, sino también por su cualidades saludables y valores probióticos, para el aperitivo, para después de comer e incluso para acompañar la merienda, o la actividad física. Además, su alto contenido en vitamina C y las cualidades antinflamatorias de la canela lo convierten en un potente agente antioxidante y antiinflamatorio.

Zumo de naranjas exprimido y canela en rama confluyen en una bebida artesanal, tradicional, única, especial y saludable. Así se presenta Víver Kombucha Naranja & Canela, elaborada respetando los tiempos de fermentación, con los mejores ingredientes ecológicos de proveedores locales y "con muchas ganas de que más personas puedan ‘beber bien para vivir mejor’".

Víver Kombucha comenzó su distribución en tiendas y cadenas del sector ecológico y, en tan solo dos años y medio de existencia, ya ha conseguido tener presencia en enseñas como El Corte Inglés, Alcampo, Covirán, Covalco, Masymas, Comerbal, Eroski, GM Food, Herbolarios Navarro, grupo Gadisa y a través del canal Horeca. Hace tan solo unos meses, NH Hoteles Group la seleccionó como marca premium para los hoteles 5 estrellas de la cadena. Sus bebidas están también presentes en más de 500 bares y restaurantes de todo el país.

Víver Kombucha abrió sus puertas en marzo de 2020 y, desde la responsabilidad corporativa en clave social, dona el 20 por ciento de sus beneficios para la ayuda a pacientes de cáncer a realizar ejercicio físico para mejorar su calidad de vida, a través de la fundación UAPO.

