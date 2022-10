​Dos años después de la pandemia, Filmin sigue siendo la casa de los festivales de cine

Imagen de la edición de 2022 del Serielizados Fest



Filmin va a acoger en las próximas semanas, en exclusiva y sin coste añadido para sus suscriptores, las ediciones online de algunos de los festivales de cine y televisión más importantes de España. Certámenes de tanta tradición como la Seminci de Valladolid o el Festival de Gijón, muestras especializadas en series de televisión (Serielizados Fest) o en cine de terror (Terror Molins), y otras muchas propuestas llegarán a los hogares de los suscriptores de Filmin en los próximos días y semanas.

Han pasado dos años desde que, en plena pandemia, Filmin salió al rescate de múltiples festivales que se vieron obligados a cancelar sus ediciones físicas, y que encontraron en la plataforma una alternativa para no tener que desechar todo el trabajo de programación hecho durante meses. El rotundo éxito de audiencia que obtuvieron festivales como el D'A Film Fest aquel año fue la semilla que acabaría instaurando el modelo híbrido (físico + online) en muchos de aquellos certámenes que en 2020 apostaron por Filmin. Hoy siguen siendo muchos los festivales que utilizan la plataforma como canal para extender el alcance de su marca y llegar a nuevos espectadores sin el condicionamiento de la distancia física.

Festivales para todos los paladares

La oleada de festivales que llegarán a Filmin en octubre y noviembre arrancó el pasado martes con la inauguración de la novena edición del Serielizados Fest (del 18 al 30 de octubre), muestra de series de televisión que rescata las propuestas más relevantes de la temporada, ofreciendo los primeros episodios de algunas de las producciones internacionales más interesantes. En su programación destacan títulos como "Joe Vs. Carol", serie de ficción sobre los personajes reales que protagonizaron la popular serie documental "Tiger King"; "Sherwood", uno de los mejores dramas que la BBC ha estrenado este año; o "The Shift", drama ambientado en la sección de maternidad de un hospital danés que dirige Lone Scherfig ("An Education").

Los documentales "El joven Berlanga", de Chechu García-Berlanga, y "Velázquez, el poder y el arte", de José Manuel Gómez Vidal, son dos de los más de 60 títulos que el Festival de Valladolid (del 22 al 29 de octubre) traerá a Filmin en su 67 edición. El Festival de Gijón (del 11 al 19 de noviembre) y el Festival de Huelva (del 11 al 18 de noviembre) anunciarán próximamente sus respectivas programaciones y aquellas películas de sus secciones principales que estarán disponibles en Filmin.

Los amantes del cine asiático tienen una cita con el Asian Film Fest de Barcelona (del 26 de octubre al 6 de noviembre), que ofrecerá en Filmin hasta 26 largometrajes, entre ellos "Adieu Godard", del indio Amartya Bhattacharyya, sobre un anciano obsesionado con el porno que descubre el cine de Jean-Luc Godard; o la australiana "Disclosure", de Michael Bentham, sobre el conflicto entre dos familias por una acusación de abuso entre sus hijos.

Para los fans del terror, la cita obligada es con el Terror Molins (del 27 de octubre al 13 de noviembre), que nos ofrece en su programación sendos documentales alrededor de las figuras de Ruggero Deodato ("Deodato Holocaust") y Satoshi Kon ("Satoshi Kon,the illusionist").

En el Festival Cine por Mujeres de Madrid (del 25 de octubre al 6 de noviembre) destaca "Nightsiren", de Tereza Nvotová, Mejor Debut en el Festival de Locarno y recién llegada del Festival de Sitges.

Finalmente, el Festival de Jóvenes Realizadores de Granada (del 25 al 30 de octubre) nos descubrirá "Magnetic Fields", de Yorgos Goussis, representante de Grecia en los Oscar.