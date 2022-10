¡Gracias! Cuando alguien decide caminar a nuestro lado quita parte de su vida a otras cuestiones para fundirse con nosotros Abel Pérez Rojas

lunes, 24 de octubre de 2022, 10:44 h (CET) No hay forma de agradecer a quienes con una parte de sí contribuyen a que cada quien se encuentre en las aguas del futuro manifiesto, a través de la concreción del presente. Las palabras y los afectos son insuficientes cuando se tiene la clara consciencia de que, cuando alguien decide caminar a nuestro lado quita parte de su vida a otras cuestiones para fundirla con nosotros.

Todo eso y mucho más pienso y siento después de la vorágine que me significaron las semanas anteriores. Sí, primero fue la organización y luego el desarrollo de la Primera Semana Cultural Internacional Sabersinfin, posteriormente el IV Encuentro Internacional de Poesía Sabersinfin. Sucedió como ocurre con casi todo en la vida.

Cada parte ocupa su lugar, de tal manera que solo con el paso de los días puede apreciarse el rompecabezas que cobró vida. Aunque no siempre se trata de un puzzle que, literalmente, nos rompe la cabeza; por ejemplo, alguien alguna vez me compartió una analogía que siempre la tengo presente.

Víctor, me dijo frente a un problema que me aquejaba: “Las cosas a veces son como un costal con papas, tiene que zarandearse para que se acomode el contenido y le quepan más papas. Lo que nos incomoda y aflige es la agitación, pero solo es parte del nuevo orden”.

Los días anteriores fueron de zarandeo y reacomodo. Estuvieron llenos de presión y el infaltable –pese a la meditación y ejercicio–, estrés. Pero todo fue más transitable acompañado, apoyado, empoderado; porque hubo un punto clave: las cosas son más fáciles cuando se comparte y se vive simbióticamente la visión, la misión y la felicidad.

He ahí algo a resaltar y tener siempre presente, la vida es de momentos que son diferentes cuando se comparten. Compartir implica también descubrir y vivir las fortalezas y debilidades, ¿quiénes seríamos sin el valor y miedo que se constituyen en nuestros maestros?

Con riesgo de la siempre penosa omisión, quiero empezar a agradecer públicamente a las siguientes personas e instituciones la realización de la Primera Semana Cultural Sabersinfin y del IV Encuentro Internacional de Poesía Sabersinfin.

Inicio por orden cronológico.

Quiero agradecer públicamente al doctor Salvador Calva Morales, rector del Sistema Universidad Mesoamericana, porque con sus consejos y apoyo dio el impulso inicial a todo lo que posteriormente fue posible.

Al maestro Héctor Martín Román, por su orientación y confianza invaluable en todos estos años.

A todo el equipo de compañeros que conforman Sabersinfin, destacadamente al Círculo de Escritores, y al grupo de amigos que siempre están pendientes de nuestras actividades: Eunice Gil, Jorge Durán, Leticia Díaz Gama, Mireya Ramírez Martínez, Ariana Magaña Narváez,SarahíJarquín Ortega,Filo Huesca, David Méndez, Carlos Balderas, Dany Dharma,Jorge Oswaldo Núñez, Lilia Rivera, José del Rosario Sánchez, Mino D’Blanc, Misael Luna, Luz Gabriela Balcázar, María Guadalupe Sánchez, Macedonio Vidal, Miguel Ángel Martínez Barradas, Elías Saile Villalobos, Nicholas Gutiérrez, Gustavo Valencia, José Edmundo Traconis, Olivia Sesma, Gumecindo Orduña, Verónica Yamell Mendoza, Melania Bautista, Luis Manuel Pimentel, Itzel Velázquez, Xavier Gutiérrez Téllez, Arturo López, Elizabeth Damián, Marcel Moranchel, Jorge Rodríguez y Morgado, Héctor Pérez, Rosa Isela Navarro, Olivia Marín, Fernando Acosta Reyes, Pily Machorro, Miguel Barroso, GraysMargut, Enrique Trejo, Reynaldo Piggeonoutt, Juan Carlos Martínez, Angélica Guerrero,a todo el elenco y producción de Xocolatl.

A quienes viajaron de tan lejos para convidar su saber: Amelia Restrepo Hincapié, Jorge NándezBritos, Miguel Peraza y esposa, Luis Fernando Paredes Porras e hijo y Virginia Solano. A quienes compartieron su talento artístico, a los grupos de música folclórica: Toktli Son y Quipaipán. Un profundo agradecimiento a la familia del extinto Humberto Rojas Landa “Dr. Cosquillas”.

Quiero agradecer públicamente a las siguientes autoridades e instituciones: A la Secretaría de Cultura del Estado de Puebla, a su titular, Sergio Vergara Berdejo y a todo su equipo de trabajo, al maestro Juan Fernández del Campo, director de la Biblioteca Palafoxiana, y a todo su equipo de trabajo.

Agradezco a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, a su rectora, la doctora Lilia Cedillo Ramírez, al doctor José Manuel Alonso, Secretario General, al maestro José Carlos Bernal Suárez, vicerrector de Extensión y Difusión de la Cultura, y a todo su equipo.

También agradezco al Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla (IMACP) por su invaluable apoyo.

Al Centro Cultural D’Los, en particular a la maestra María Anger.

A la Academia Nacional de Literatura de la Ilustre y Benemérita Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, en especial a su titular, la maestra Roxana Zubieta Ramos.

Al Centro Internacional de Prospectiva y Altos Estudios (CIPAE), a mi querido amigo y maestro, el doctor Luis Benavides Ilizaliturri.

A Casas del Poeta A.C., a su titular, el maestro Francisco Javier Estrada.

Quiero agradecer a los diferentes medios de comunicación, a los compañeros comunicadores por los diferentes espacios que permitieron llegar a más personas amantes de la cultura y la poesía.

En fin, mi agradecimiento para todas las personas e instituciones que mencioné y a quienes –anticipadamente les ofrezco una disculpa–, omití sin quererlo. Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

