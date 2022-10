Miles de trabajadores y ciudadanos se manifiestan en Madrid por la recuperación del poder adquisitivo Comunicae

sábado, 22 de octubre de 2022, 13:45 h (CET) Miles de trabajadores y ciudadanos se han manifestado hoy, en Madrid, convocados por nueve organizaciones sindicales independientes de múltiples sectores, entre ellas FSIE Madrid, para reclamar al Gobierno la recuperación del poder adquisitivo perdido en los últimos años y poder afrontar la difícil situación económica que sufre el país y que se prevé que empeore en los próximos meses Los nueve sindicatos convocantes de la manifestación reclaman una actuación contundente por parte del Gobierno para poder afrontar la difícil situación económica que se prevé en el cuarto trimestre del año.

Demandan el desbloqueo de la negociación colectiva y un incremento de los salarios de los empleados públicos y privados, con la inclusión de cláusulas de revisión salarial que garanticen el poder adquisitivo.

Convocados por los sindicatos independientes ANPE, CCP, FASGA, FETICO, FINE, FSIE, SATSE, SLT y USO, que representan a más de 500.000 trabajadores afiliados/as y que cuentan con representatividad en múltiples sectores, como en educación, sanidad, comercio, agencias de viajes, transporte y sector financiero, en varios de los cuales son mayoritarios, los trabajadores se han desplazado a Madrid desde las diferentes comunidades autónomas, para expresar su malestar por la situación laboral y salarial que sufren desde hace muchos años.

Tras recorrer varias calles del centro de Madrid, con el lema "Recuperar poder adquisitivo YA", la manifestación ha finalizado en la plaza del Museo Reina Sofía donde los responsables de los distintos sindicatos independientes convocantes han expuesto públicamente las reivindicaciones de los trabajadores, reiterando que las subidas salariales previstas por el Gobierno no dan respuesta a las necesidades existentes tras años de recortes indiscriminados.

Los nueve sindicatos reclaman una actuación contundente por parte del Gobierno para poder afrontar la difícil situación económica que se prevé en el cuarto trimestre del año y que afecta directamente, y de manera grave, a la economía personal y familiar de cientos de miles de personas.

Las principales demandas de los sindicatos convocantes son el desbloqueo de la negociación colectiva y un incremento de los salarios de los empleados públicos y privados, con la inclusión de cláusulas de revisión salarial que garanticen el poder adquisitivo.

Además, reclaman políticas a favor de la calidad de vida, garantía de acceso a suministros básicos y un IVA superreducido a productos de primera necesidad, al igual que una legislación laboral que modifique las partes más lesivas de anteriores reformas y con la que se apueste realmente por un empleo estable y de calidad para el conjunto de los trabajadores de los sectores público y privado.

De igual manera, ANPE, CCP, FASGA, FETICO, FINE, FSIE, SATSE, SLT y USO defienden la elaboración y aprobación de unos Presupuestos Generales del Estado (PGE) que prioricen el gasto social y garanticen la revalorización de las pensiones, del SMI y del IPREM, así como un nuevo marco de diálogo social más plural, democrático y participativo que represente a toda la sociedad.

La manifestación multitudinaria celebrada hoy en Madrid es una más de las acciones reivindicativas del conjunto de organizaciones sindicales independientes, al igual que las concentraciones realizadas el pasado 6 de octubre en todas las Comunidades Autónomas frente a las Delegaciones del Gobierno y del Ministerio de Trabajo en Madrid, así como encuentros y reuniones con los responsables de los principales partidos políticos.

Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Miles de trabajadores y ciudadanos se manifiestan en Madrid por la recuperación del poder adquisitivo La Cerdanya, uno de los territorios con más tradición ‘boletaire’ Mail Boxes Etc. y Prestashop asistirán al eShow 2022 en Madrid con novedades en e-commerce y logística Acmfarma: "Pablo García Vivanco estará con nosotros en Coruña para traer una visión de futuro a la farmacia comunitaria" El nuevo reto del retail: que la subida de precios no reduzca la demanda