Desprotección total hacia los profesores

Estamos en un punto dentro de las aulas de los institutos, en que cada clase, algunos alumnos no respetan en absoluto a los profesores, lo mismo les da que les reprendas, que intentes empatizar con ellos, que no hay forma humana de que se comporten bien en clase, siempre intentando reventar la explicación del docente, dado que con su comportamiento no se puede dar la clase, porque alteran a los demás, no hay fórmula que se les reconduzca.



Pero encima los profesores tienen que dar explicaciones ante Jefatura de Estudios, de porque se les ponen partes y los envían para allí, pero es que no tienen otro método como sanción, ante tanta indisciplina, porque los profesores son la autoridad y los pocos alumnos imberbes, se ven amparados por la falta de castigos más eficaces, se suben a las barbas de los docentes, ¿qué porque pasa esto?, muy sencillo, la educación, el respeto y el saber estar, eso se enseña en casa, al instituto se va a aprender todo tipo de materias, pero para enseñar en casa el buen comportamiento, tenemos que comenzar porque los padres sepan lo que es eso.

Por otro lado también tenemos, que lo mismo en Jefatura de Estudios que Dirección, se lavan las manos, porque no quieren enfrentarse a los padres de esos pocos que siempre revientan la clase y es más fácil echar la culpa al profesor, que es que no los sabe llevar, o que no se sabe imponer, cuando lleva toda una vida impartiendo clase y casi a punto de jubilarse, ahí hemos llegado, por eso la mayoría de profesores a los 60 años se jubilan, porque ya están hartos de tanto aguantar, por todos los lados, porque son los que están en el medio, todo por culpa de que, lo mismo Jefatura de Estudios que Dirección, son unos cobardes y no se atreven a poner castigos más severos, como por ejemplo privarles de uno de los dos recreos, castigarles a última hora y si es necesario enviarles para casa el tiempo que sea necesario, según como de grave la falta cometida, pero es más fácil culpar al profesor que es quien tiene que torearlos y además dar cuenta en Dirección y Jefatura de Estudios, “ es el único perjudicado ”.

Mientras tanto, en clase dan voces, hacen ruidos de animales, se tiran de todo unos a otros, faltas de respeto continuadas hacia el profesor, “obediencia cero”, no atienden a las explicaciones y tantas cosas más, pero luego van contando la película como a ellos les conviene, lo mismo a sus padres que a Jefatura o Dirección, si los expulsan de clase, porque mienten más que hablan, y por último sus padres creen la versión de sus hijos.

En todos los institutos debería de haber más de un psicólogo para que atendiese a que se debe su mal comportamiento y lo supiese encauzar de alguna forma, porque esa no es tarea de los profesores, que ya tienen bastantes cosas, no es tan idílica su profesión como la ven desde fuera muchas personas, puesto que hay cantidad de docentes de baja por depresión, debido al mal comportamiento de los alumnos hacia los profesores y que no tienen apoyo alguno de la Dirección ni la Jefatura del centro.

Y lo peor es que cada año vamos a peor porque no se ponen los remedios o castigos adecuados a tal situación y en eso se envalentonan los alumnos que se comportan mal.

Dentro de pocos años, las clases van a ser un circo si no se pone remedio, porque les da igual que los cambies de sitio, que hagas lo que hagas, ellos siguen con su mal comportamiento. Deberíamos de volver al siglo pasado donde todo era orden y disciplina ante el profesor, porque así nos enseñaban en casa y se escuchaba solo la explicación del docente, pero seguro que para algunos de hoy en día esto les suena a carcamal. SE HA PERDIDO EL RESPETO A TODA AUTORIDAD