Ewent lanza su lector de códigos de barras Wireless y bluetooth con base inteligente

jueves, 20 de octubre de 2022, 10:37 h (CET) Escáner de códigos de barras 1D y 2D de última generación y alta velocidad de escaneo, el nuevo lector de Ewent es capaz de escanear la mayoría de códigos de barras Ewent, fabricante líder de accesorios y especialista en periféricos y accesorios para portátiles y tablets, ha presentado un nuevo lector de códigos de barras. Con base inteligente para cargar el lector y también poder enviar al ordenador los resultados del escaneo, el modelo Ewent EW3440 funciona de tres modos diferentes en lo referente a su conexión: de manera inalámbrica por WIFI de 2'4GHz, a través de Bluetooth o mediante cable USB.

Este dispositivo electrónico utiliza un láser incorporado para leer un código de barras, emitiendo así la información (el número) que representa el código, no la imagen. En concreto, su capacidad de lectura de las imágenes digitales que se muestran en pantalla logra hacer posible que se puedan leer rápidamente los códigos de barras y QR que se muestran en ordenadores y teléfonos móviles.

Además, resulta ideal para tiendas y comercios, ya que puede escanear con el lector en su base inteligente, utilizándolo rápidamente, sin desplazarlo de su sitio.

Alta calidad de decodificación

La calidad de decodificación y su lectura inteligente consiguen que este dispositivo de Ewent lea códigos de barra rotos, con impresiones muy débiles o, incluso, códigos especiales, siempre con un alto grado de densidad.

Concretamente, los códigos de barras compatibles 1D son: Codabar, Code11, Code128/EAN128, Code39/Code93, UPC/EAN, InterLeaved2of5, Matrix2of5, MSI y también Standard2of5.

Por otra parte, los códigos 2D son: QR-CODE, DATA MATRIX, PDF417, Micro QR Code, Micro PDF417, Aztec y MaxiCode, además de Rectangular Data Matrix. Todos los códigos mencionados son los más frecuentes del mercado.

Sus tres modos de conexión

El dispositivo electrónico de EW3440 de Ewent puede escanear cada código y enviar los datos mediante tres formas diferentes a un terminal u ordenador capaz, gestionando y almacenando la información obtenida mediante las lecturas realizadas.

- Base Smart

Su función recae en conectar la base al ordenador con el cable USB, plug and play. De la mano del adaptador incorporado de 2.4GHz, los escaneos podrán ser transferidos al ordenador de manera inalámbrica.

- Modo Bluetooth

Gracias a este lector de códigos de barras ya es posible conectar el lector con el ordenador, la tableta o el Smartphone vía Bluetooth.

- Mediante el cable

También es posible conectar el lector con el ordenador de la mano del cable USB suministrado, totalmente plug and play.

