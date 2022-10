Sin altura de miras...

...soluciones de bajura. El problema no es si ubicamos los aerogeneradores en el mar o en la montaña; tampoco si queremos que generen potencia solo para la comarca afectada o para todo Gipuzkoa; ni si los impactos causados son reversibles o si esas afectaciones medioambientales y a la fauna avícola quedan compensados con incrementos de riqueza social local, etc.

Elevando su mirada, podrían orientar el debate desde una filosofía novedosa de progreso social, y no desde inercias reaccionarias, al partir de premisas y “soluciones” obsoletas por habituales. Lo dicho es para quienes hasta hoy todo lo ponían bajo sospecha, por su falta de sintonía con oligopolios energéticos, ni la más mínima credibilidad en gobiernos que les financian, rescatan, viabilizan proyectos que “justifican” su elevada factura y el IVA consiguiente.

Para quienes, ante la mayor tragedia con intervención médica conocida en la historia de la humanidad, y a pesar de la progresión “inexplicable” del exceso de muertes que se dan, guardan un silencio cómplice, añadiendo ese plus de dolor, a quienes en un entorno cercano a ellos....también lo habrán conocido.

Elevar la mirada para relatar en alto, el caos asistencial por desmantelamiento de la sanidad pública que sufrimos, el ver que también se alinean con las autoridades sanitarias y sus protocolos, pues de otra manera hace pensar que la izquierda vasca hace trampas al solitario y traicionan hasta a los de su clase.

Ambos pendiente de debate, pero hoy nos toca el de, ¿cómo es que asumen ese sobreempoderamiento del oligopolio energético que venimos sufriendo en décadas, cuando la realidad europea nos dice que, los gobiernos participan para control del precio-beneficio, pero aquí no? Un estado rescatador debe ser accionista mayor para garantía de un suministro a precio equitativo y asequible al poder de compra de la cada vez más frágil economía de familias españolas. Máxime cuando sabe que incrementan artificialmente los precios, para luego, como en el caso de Iberdrola con 3.885 millones de beneficio neto en 2021, deslocalice y desvíe el grueso de sus inversiones a EEUU....trampas al solitario.

A pesar de las resistencias de las compañías y accionariado privado, Alemania al nacionalizar el 25% de Uniper y Francia el 100% de EDF, son los casos más recientes, en iniciar el proceso de nacionalización del gas y la energía eléctrica, al objeto de socializar precios y beneficios. No se trata de que el estado sea el responsable de la generación de energía y distribución, sí de que ponga coto a una relación comercial por prácticas abusivas, al tratarse de un servicio (que aunque diseñado con la aquiescencia y conflicto de intereses de los gobiernos para incremento de su beneficio y del accionariado)... no deja de ser público.

En su edición del 20 de agosto de 2013, pudimos leer en la revista Forbes, un artículo firmado por Kelly Phillips y titulado: "Sin idea y endeudada, España pone sus miras en gravar con impuestos al sol". Así destacaba la prestigiosa revista lo que hace casi 10 años, el gobierno en complicidad con el oligopolio energético se inventaban para reducir la deuda por el fracaso inversor en centrales de ciclo combinado. Impuestos y multas "increíblemente onerosos" sobre lo que ellos mismos antes alentaron, al ser uno de los primeros países del mundo en capacidad de energía solar fotovoltaica instalada capaz de cubrir toda la demanda. Capacidad, que no realidad ejecutada..... ni tan siquiera hoy.

El autor del artículo, consideró una "medida desesperada", el peaje de respaldo solidario con la deuda de las eléctricas (26.000 millones). Una medida cruel, al cebarse con esos pioneros ilusionados por la autosuficiencia energética; quizás vengativa con productores soberanos, al no tener red ni contador eléctrico, ni IVA que pagar, que a diferencia de castigarles, había que premiarles, siendo que la dependencia energética de origen fósil no bajaba del histórico 80%.

Se ejecutó en 2015 y las empresas energéticas, como la banca, se recuperaron con creces, con nuestro dinero y esfuerzo de compra. En vez de ser accionista mayoritario, el gobierno permite precios de usura que nos condenan a altos índices de pobreza energética; nos lo “agradecen”, con esas prácticas de opacidad comercial y beneficio desmedido, para un accionariado improductivo. Es inhumano y como mínimo ilegítimo ante el Derecho Natural que nos asiste.

El 13 de octubre, el presidente del gobierno Pedro Sánchez anunció aprobar un nuevo paquete de medidas para hacer frente al encarecimiento de la energía …..y suma y sigue poniendo parches nuevos a un vestido viejo, raído y caduco.

Toda esta escenografía desarrollada dentro de viejos paradigmas político-económicos a estas alturas resulta un tanto incivilizado. Cuesta entender que la izquierda abertzale se haya acomodado a un papel que conlleva sostener en complicidad con la oligarquía, toda esta agonía sistémica y crisis civilizatoria en lo sociosanitario, docente, energético y económico....lo vivo como una traición.

Mientras la base crítica que alberga en su congregación y pudieran sentirse cercanas con lo aquí expuesto para debate, no les interpelen con firmeza reflexiva desde el patio de butacas, los de las alturas y su juventud, seguirán sintiéndose cómodos en ese escenario; tanto como descolocados ante su conciencia político-histórica. Así, ¿que nos queda como oposición en Euskadi?

Los alcaldes concernidos por estas observaciones, hoy tratan de conciliar y-o acercar a las partes discordantes sobre los proyectos macroeólicos en las cumbres de nuestros montes. Seducidos por argumentos en antepuerta, con contenido socioeconómico de una empresa pública noruega, no deja de ser más de lo que hasta hoy hemos tenido pero presentado esta vez por caras más amables y con otro label, al tratarse de un país con otra tradición democrática.

Se hizo la reunión en Azpeiti y próximamente en Zestoa. Estaría bien que los representantes de esa empresa nórdica, además de presentarnos parcialmente sus avances y tecnología de producción de puertas afuera, contaran también el sistema de gestión administativa, beneficios y reparto de dividendos de puertas adentro como modelo de democratización energética......a imitar aquí.

Sería muy aleccionador, en particular para el Gobierno Vasco, diputaciones y ayuntamientos de nuestro entorno, escuchar a los representantes de Statkraft, que siendo la principal empresa de energía de ese país, el gobierno de Noruega participa en ella al 100%. En la vecina Suecia igual al 100% con la empresa Vattentall, en Finlandia el 51%, en Dinamarca el 50,1%, en Austria el 51%, en el resto de la UE también en menor escala, y en España y Euskadi, con el 0%, también en esto....a pesar de todos los rescates pagados a escote.

Con el agua y la sanidad públicas, ya se da la misma tendencia privatizadora. Así, apuntan a liquidar lo público, por el silencio y falta de oposición política de la izquierda abertzale con la desidia progresiva de una militancia fervorosa.

Sin información no hay concienciación, sin concienciación no hay reivindicación ni desenmascaramiento de la verdad ocultada..y sin la verdad no hay progreso. Así, conviene saber que hace menos de 40 años había 130 empresas públicas sin ánimo de lucro en España, y hoy solo quedan 16.....y las puertas giratorias.

La información sobre cómo se manejan en la UE comparado con nuestro país en temas de, precio de energía/poder de compra, cobertura de ayudas a familias, servicios sociales/fiscalidad, dependencia, servicios sanitarios como odontología, acceso a la vivienda social de alquiler y no de venta, etc, no nos llega. A la llamada de la UE a aliviar la carga tributaria, han respondido todos con bajadas en 0,5 puntos, excepto España que sube 0,6 puntos. Lo más triste es que nos tengamos que enterar a través de ciudadanos rasos y no de grupos de oposición de una izquierda supuestamente revolucionaria que dentro de todo ese arco parlamentario de inmoralidad política y derroche económico en la UE tiene sus representantes y prensa....otra traición añadida a su pueblo.

En esa prensa y en GARA-NAIZ, percibo la misma pereza divulgativa de lo que resulta incómodo y-o molesto para la patronal e institucional. Ya han dado con la triquiñuela por la cual no se les puede reclamar la no publicación de artículos Publicarlo, pero no en portada, que es donde entran todos sus lectores de página digital, equivale a censurarlo en un rincón tal que.....hay que ir a por él. Aún lanzan a su juventud para clamar por nuestras calles... Independentzia¡¡¡

Imposible pretenderla, sin desempoderar a esas oligarquías, energéticas y bancarias rescatadas con nuestro sudor y dolor; imposible sin desenmascarar ni poner freno a las privatizaciones de la sanidad, el agua y sistema educativo.

Abordar con seriedad estas cuestiones, comenzando por un sistema educativo impuesto para confundir más que para orientar y acompañar a nuestros menores, se hace prioritario. Máxime hoy que tratan de incrustar lo ideológico en lo biológico, con posible final en fisiológico-clínico....aberraciones de género.

Cuestionar un sistema institucional impuesto a los adultos; enajenante hasta la ilegalidad, al suplantar con sus leyes, a las viejas normas convivenciales y de decidir desde los concejos, batzarres, herri batzarrak, auzolan, biltzarrak, el comunal, etc. Comunidades libertarias cristianas (no católico-religiosas), que a diferencia de los partidos políticos que nos encadenan para castrar nuestra libertad, nunca están obsoletos, pues nos empoderan como seres vivos, desde la premisa que proclamaron los Infanzones de Obanos hace 750 años:” La gente debe ser libre para que la patria (matria) pueda serlo”.