Electrodomésticosdecocina.com ayuda a reducir el gasto de energía en casa

Llegar a fin de mes no es fácil con el aumento del coste de la vida. Muchas personas se ven obligadas a hacer sacrificios, recortando gastos que no son esenciales. Una de las cosas que muchos recortan es el uso de la energía en casa. Se sabe que usar menos energía puede ahorrar dinero, pero no siempre es fácil de aplicar. Sin embargo, hay formas de reducir los costes energéticos en los hogares, según los últimos informes dados por los departamentos de energía y por los especialistas en el tema Para conocer estos trucos y reducir la factura de gas y electricidad, los expertos de Electrodomesticosdecocina.com dan a conocer las acciones más utilizadas por la gente para lograrlo.

Cambiar las bombillas: en los últimos años las bombillas han experimentado importantes mejoras. Las antiguas bombillas incandescentes están siendo sustituidas poco a poco por bombillas fluorescentes y LED de bajo consumo. Mientras que una bombilla incandescente emite alrededor del 70% de su energía en forma de calor, una bombilla fluorescente emite alrededor del 90% en forma de luz y sólo el 10% en forma de calor. Sin embargo, un inconveniente importante de las bombillas fluorescentes es que contienen mercurio, que puede contaminar el medio ambiente si no se elimina correctamente. Las bombillas LED son una buena alternativa, ya que no contienen mercurio y duran muchos años.

Usar los electrodomésticos adecuados: los electrodomésticos que consumen mucha energía, como los frigoríficos, los aparatos de aire acondicionado y los calentadores de agua, deben sustituirse por versiones de bajo consumo. El frigorífico es el electrodoméstico que más energía consume en el hogar. Los consumidores que compran un frigorífico nuevo, elijen los que hayan obtenido la calificación A+++. Además, mantener su frigorífico limpio y lleno reducirá el consumo de energía y aumentará la vida útil del refrigerador.

Instalar un termostato programable: un termostato programable no sólo puede ayudar a ahorrar energía, sino también dinero. Es un dispositivo que controla la temperatura de las casas y reduce el consumo de energía encendiendo o apagando automáticamente el aire acondicionado o la calefacción a determinadas horas. El principal motivo de las elevadas facturas de energía es el uso constante del aire acondicionado o la calefacción cuando no es necesario. Una casa media utiliza hasta un 40% más de energía durante el verano en comparación con el invierno. Un termostato programable de bajo consumo puede ayudar a reducir las facturas de energía hasta un 10%. Es una pequeña inversión que puede ahorrar una cantidad significativa de dinero.

Apagar los dispositivos electrónicos que no se estén utilizando: la mayoría de la gente no se da cuenta de que los aparatos electrónicos como televisores, ordenadores, impresoras y routers consumen energía incluso cuando están apagados. Esto se conoce como energía vampírica y representa alrededor del 10% del uso de energía en el hogar. Una forma de reducir la energía vampírica es desenchufar los aparatos electrónicos cuando no se utilicen. También se puede invertir en protectores de sobretensión que apagan automáticamente los aparatos que consumen energía después de un determinado periodo de inactividad.

Conseguir un servicio de aislamiento: Si se ha vivido en una casa durante mucho tiempo, es probable que se tengan algunas grietas y agujeros en las paredes. Estas pequeñas grietas pueden dejar entrar una cantidad importante de aire frío y provocar una mayor factura de energía en los meses de invierno. Se puede realizar un servicio de aislamiento para sellar estas grietas y ayudar a reducir la factura energética. Un servicio profesional puede ser necesario porque es difícil encontrar y sellar todas las grietas y agujeros. Un servicio de aislamiento no es caro, y puede ahorrar una cantidad significativa de dinero.

Instalar paneles solares: los paneles solares son una fuente de energía renovable y limpia. Desgraciadamente, muchas personas están en contra de los paneles solares porque piensan que son demasiado caros. Pero en el mundo actual, los paneles solares tienen un precio asequible. Los paneles solares reducirán significativamente las facturas de energía y contribuirán al medio ambiente. Además, algunos gobiernos ofrecen créditos fiscales para quienes inviertan en energía solar.

La mejor manera de reducir los costes energéticos en el hogar es hacer pequeños cambios en las rutinas diarias. Aunque hacerlo no parezca gran cosa, se puede ahorrar una cantidad significativa de dinero.