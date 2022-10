El panel teja, una solución económica, ligera, resistente y atractiva Resulta ser la opción ideal para quienes buscan un material que sea fácil de instalar Redacción

@DiarioSigloXXI

martes, 18 de octubre de 2022, 13:11 h (CET) El panel teja o panel sándwich teja es un material constructivo que imita la apariencia de la teja tradicional. Estos son paneles que se componen de espuma de poliuretano rígido que se encuentra entre dos chapas de acero, que les proporciona mayor firmeza y resistencia. Asimismo, poseen una excelente capacidad de aislamiento térmico y acústico.

También cuenta con otros aspectos positivos como su bajo peso e impermeabilidad. Por consiguiente, se convierte en una buena elección para techar cualquier tipo de estructura. Además, su coste accesible hace que sea un material que se pueda ajustar a todos los presupuestos, independientemente del tipo de proyecto a ejecutar.

Ventajas de utilizar panel sándwich teja

Resulta ser la opción ideal para quienes buscan un material que sea fácil de instalar. Actualmente, es ampliamente buscado para proyectos enfocados en instalar cubiertas para edificios residenciales y civiles, los cuales pueden tener restricciones en cuanto a los costes y permisos urbanísticos.

Adicionalmente, hay que destacar que el panel sandwich teja es perfecto para cualquier tipo de restauración o proyecto de reconstrucción. Por ejemplo, en los edificios históricos se ha convertido en una solución rentable y de fácil adaptabilidad. Además, es un material que propicia la optimización constructiva, primero porque no añade peso a las estructuras que no pueden ser sobrecargadas y segundo, porque se puede aprovechar el revestimiento interno para usarlo como un acabado.

Este material se incluye en la categoría de elementos constructivos importantes. Además, sus estructuras poseen la complejidad de estar constituidas por varios materiales y elementos que, en conjunto, ayudan a aportar mayor resistencia. Su precio en el mercado es mucho más barato en comparación con la teja de cerámica. Pero el panel de teja tiene el valor añadido de que poseen todos los elementos estéticos que caracterizan a este material tradicional.

La rapidez y facilidad de instalación es otra de sus ventajas porque se sigue el sistema modular que facilita una distribución completamente adaptable. Este material se debe fijar a un marco y no es necesario utilizar un mortero o esperará a tiempos de fraguado. Además, necesitan un menor apoyo estructural y se pueden abaratar los costes al instalarlos directamente sobre una estructura preexistente.

Diseño personalizado

Actualmente, en el mercado hay una amplia oferta de distintos modelos de paneles de teja. Los fabricantes han ampliado sus catálogos al recrear cualquier tonalidad y variedad de tejas tradicionales que ya existen en el mercado. La finalidad es ofrecer la misma cantidad de opciones. Es posible adquirir modelos que se asemejan a las tradicionales tejas de pizarra de color terracota, así como también las tejas árabes de cerámica.

Llama la atención que estos paneles imitan cada uno de los elementos estéticos que se pueden observar en las tejas tradicionales. Poseen el mismo acabado rústico, así como también la textura y el color. Por consiguiente, los clientes tienen una amplia gama de opciones, haciendo una inversión que es mucho más rentable, en relación con la cantidad de material adquirido para cubrir determinada área por metro cuadrado.

También está la posibilidad de solicitar la fabricación de paneles a medida. Hay empresas que ofrecen este tipo de atención personalizada de manera que se adapten a la estructura de una construcción de obra. Es una buena opción para aquellos casos en donde se necesita ajustar a ciertas exigencias o normativas, como es el caso de los proyectos arquitectónicos o paisajísticos que están protegidos. En estos casos, suelen ser edificaciones históricas en donde es necesario recrear el tejado rústico original, que debe ser sustituido para su correcta rehabilitación.

Esta es una de las grandes ventajas de la inversión en paneles de teja porque se está ahorrando a largo plazo. Se está dotando de una cubierta que es mucho más eficiente para la edificación, en términos de protección y seguridad. Además, con su instalación no se está comprometiendo la apariencia estética, así como tampoco se está dejando de cumplir con las leyes municipales o legislaciones paisajísticas. Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas El panel teja, una solución económica, ligera, resistente y atractiva Resulta ser la opción ideal para quienes buscan un material que sea fácil de instalar Implika: los alumnos sénior apuestan por las competencias digitales Centro de FP referente a nivel nacional se posiciona como líder en empleabilidad a través de su Agencia de Colocación Soluciones inteligentes seguras para la cita de obtención de visados En los mercados de origen de gran demanda, los cibercriminales intentan bloquear las citas con nombres ficticios ¿Qué es un tipster y cómo nos pueden ayudar? Son los encargados del manejo de varias plataformas con el objetivo de elaborar unos pronósticos fiables Ethereum PoW, la criptomoneda que rompe el esquema y sube un 150% tras el Merge Tiene excelentes pronósticos y se espera un período de bull Market muy productivo para el token