¿Cómo funciona el copy trading? Consiste en operar siguiendo los lineamientos de un operador experimentado Redacción

martes, 18 de octubre de 2022, 12:05 h (CET) El trading es una de las actividades financieras con mayor atractivo para los inversionistas de poca experiencia, es una forma de invertir y generar ganancias sin necesidad de grandes cantidades de capital.

¿Qué es el trading?

El trading refiere a la acción de vender y comprar activos en un mercado de valores, estos pueden ser acciones, inmuebles y criptos, con el objetivo de obtener ganancias con los excedentes resultantes de la transacción.

Por ejemplo, para obtener beneficios se pueden realizar transacciones en largo o en corto, ¿qué significan estos términos? Al comprar en largo se espera que una acción suba de precio para ganar beneficios con la diferencia entre el precio inicial y el final.

En cambio, al hacer trading en corto, se busca que la acción baje de precio para generar ganancias con la diferencia entre el precio inicial y el resultante al final de un período determinado de tiempo.



Preparación para trading

Sin embargo, para tener éxito en el ámbito del trading se requiere de un conocimiento fundamentado para reconocer una buena oportunidad de inversión o cuando se debe retirar el capital sobre una acción.

Usualmente los servicios de asesoría financiera o brokers funcionan como guías para las personas que están iniciando o tiene poco tiempo disponible para invertir en preparación académica, en este ámbito puedes consultar una review de eToro que tenemos disponible por ser uno de los brokers más confiables de la actualidad.

¿Qué es el copy trading?

Dentro de las distintas formas de operar en el mundo del trading, el copy trading entra como una opción viable, ya que consiste en operar siguiendo los lineamientos de un operador experimentado, por ende las personas en su red copian las posiciones de dicho trader.

Es un método que crece exponencialmente y es utilizado de forma frecuente por personas jóvenes, debido a que es un método atractivo en especial para aquellos con poca experiencia en las inversiones o para profesionales buscan diversificar ingresos.

Ventajas del copy trading

Ideal para principiantes : Cuando se está comenzando a operar puede resultar beneficioso aprender el estilo de trabajo de personas o brokers con experiencia sin invertir una gran cantidad de tiempo.

: Cuando se está comenzando a operar puede resultar beneficioso aprender el estilo de trabajo de personas o brokers con experiencia sin invertir una gran cantidad de tiempo. Diversidad de inversión: Gracias a este estilo de operación puedes generar ganancias en activos con los cuales no tienes familiaridad o conocimiento, lo que permite diversidad en tu cartera y aumenta las posibilidades de ganancias.



Desventajas del copy trading

Requiere atención : Aunque no se requiere de experiencia, indudablemente en este tipo de operaciones la atención es fundamental y el discernimiento para reconocer qué transacción puede resultar poco beneficiosa.

: Aunque no se requiere de experiencia, indudablemente en este tipo de operaciones la atención es fundamental y el discernimiento para reconocer qué transacción puede resultar poco beneficiosa. No está exento de riesgo: Todo mercado es voluble por lo que pueden haber caídas o subidas que resulten inesperadas incluso para el más experimentado de los trader, por lo que copiar de forma automática toda posición abierta no es recomendable ya que puede resultar en pérdidas significativas.

En resumen, el trading siempre será una forma atractiva tanto para profesionales como para novatos en el mundo de las transacciones bursátiles, lógicamente toda inversión tiene un factor de riesgo y siempre el objetivo es reducir esto.



Cuando se trata del copy trading, las ventajas pueden superar a las desventajas cuando se escoge un bróker de confianza, registrado y con experiencia. Por lo que si decides probar este método, sigue las recomendaciones y prepárate para las ganancias.

